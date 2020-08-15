سبتة تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا في يوم واحد

جمال سماحي من تطوان

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بثغر سبتة المحتل، السبت، إلى 11 إصابة، عقب تسجيل 6 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وهو أعلى معدل إصابة يسجل في اليوم، منذ شهرين، وفق ما أفادته السلطات الصحية بالمدينة.

وحسب المصدر ذاته، فإن خمس حالات من الحالات النشطة المسجلة منذ مساء الجمعة اقتضت أعراضها الخفيفة إخضاعها لتدبير العزل الصحي المنزلي؛ فيما وُضعت حالة واحدة بمنطقة العزل الصحي بقسم الطوارئ، في المستشفى الجامعي للمدينة.

وبهذه التحديثات الأخيرة، تبلغ الحصيلة التراكمية لعدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بسبتة السليبة 236 حالة مؤكدة، منذ بداية الجائحة؛ من ضمنها 221 متعافيا، و4 حالات وفاة.

يذكر أن السلطات الصحية بسبتة تدرس، منذ الجمعة الماضية، إمكانية محاصرة مبنى يقع في شارع "فخاردو مارتينيز"، بعد ظهور ثلاث حالات إيجابية من نفس الوسط العائلي يقطنون به.