24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:11
|06:46
|13:37
|17:14
|20:19
|21:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجدل يرافق تعيينات في "هيئة ضبط الكهرباء"
- أعرق النّوادي الثقافية في المغرب يُغني المكتبات بمنشورات جديدة
- تازارين "زمن كورونا" .. مصافحات و"خابيات جماعية" وأفراح سرية
- إحسان ليكي .. هل تدخل أول مهاجرة من أصول مغربية الكونغرس؟
- الراحل محمد بنشريفة .. عميد الأدب الأندلسي رَبط المغرب بالمشرق
"أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء (5.00)
ارتفاع الحالات الحرجة لكورونا يعقد مهام أطباء الإنعاش بالمغرب (5.00)
- المغرب يسجل 1776 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (217)
- "أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء - (138)
- بارو: مرضى يتوفون في مدخل المستشفى .. والاستهتار يفاقم الخطر - (99)
- "البايرن" يسحق "البارصا" بثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا - (91)
- الدخول المدرسي يجمع أمزازي بمديري الأكاديميات - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سبتة تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا في يوم واحد
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بثغر سبتة المحتل، السبت، إلى 11 إصابة، عقب تسجيل 6 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وهو أعلى معدل إصابة يسجل في اليوم، منذ شهرين، وفق ما أفادته السلطات الصحية بالمدينة.
وحسب المصدر ذاته، فإن خمس حالات من الحالات النشطة المسجلة منذ مساء الجمعة اقتضت أعراضها الخفيفة إخضاعها لتدبير العزل الصحي المنزلي؛ فيما وُضعت حالة واحدة بمنطقة العزل الصحي بقسم الطوارئ، في المستشفى الجامعي للمدينة.
وبهذه التحديثات الأخيرة، تبلغ الحصيلة التراكمية لعدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بسبتة السليبة 236 حالة مؤكدة، منذ بداية الجائحة؛ من ضمنها 221 متعافيا، و4 حالات وفاة.
يذكر أن السلطات الصحية بسبتة تدرس، منذ الجمعة الماضية، إمكانية محاصرة مبنى يقع في شارع "فخاردو مارتينيز"، بعد ظهور ثلاث حالات إيجابية من نفس الوسط العائلي يقطنون به.