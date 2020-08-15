فيروس "كوفيد-19" يواصل الانتشار بمليلية المحتلة

عبد الكريم هرواش من الناظور

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجدّ بمدينة مليلية المحتلّة إلى 191 حالة، السبت، بعد تسجيل 4 إصابات جديدة.

وأفادت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية في حكومة مليلية بأن مجموع الحالات النشطة في الموجة الثانية من انتشار الوباء بلغ 59 حالة.

وفيما يتابع ما مجموعه 57 مصابا علاجهم في الحجر الصحي المنزلي؛ توجد في مستشفى "كومركال" بالمدينة ذاتها حالتان تتابعان علاجهما تحت العناية الطبية.

يذكر أن حصيلة الشفاء من فيروس "كوفيد-19" بلغت، منذ بداية انتشار الوباء في الثغر المحتل ذاته، 130 حالة؛ فيما استقرت الوفيات في حالتين.