تازة تنتظر إنشاء مختبر خاص بتحليلات "كوفيد-19"

هسبريس من الرباط

وجّه عدد من النشطاء رسالةً مفتوحةً إلى وزير الصحة وعامل إقليم تازة يدعوها فيها وبشكل استعجالي لإنشاء مختبر للتحليلات خاص بـ"كوفيد-19" بتازة، وفتح وتأهيل مستشفى ابن رشد بتازة العليا.

وذكرت الرسالة، التي بعث فرعا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تازة وتاهلة، أن الإقليم بات يُسجل حالات الإصابة بـ"كورونا" بشكل تصاعدي؛ مما سيزيد الوضع قلقاً بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة.

وأشارت الرسالة إلى أن "عدد المرضى ازداد بشكل كبير مقابل الخصاص المهول في وسائل وشروط العمل، خاصة ما يتعلق بالجوانب الوقائية والحمائية لها، ونقص في الأطر الصحية، والضغط الذي يعانون منه، وتعرض العديد منهم للإصابة بكورونا".

ودعت الجمعية الحقوقية إلى "توفير كافة الوسائل الضرورية لأطقم القطاع الصحي بتازة لمواجهة الوباء، والتسريع بإنشاء مختبر تحاليل كوفيد 19 بتازة".

كما طالبت الجمعية بـ"إعادة فتح وتأهيل المركز الاستشفائي ابن رشد بتازة العليا ونقل المصابين بـ"كوفيد-19" إليه قصد التخفيف على مستشفى ابن باجة، ضماناً للحق في السلامة الصحية والحق في الحياة".

جدير بالذكر أن إقليم تازة كان، في وقت قريب، من بين الأقاليم الأقل تسجيلاً لإصابات كورونا؛ لكن عرفت في الأسابيع الماضية ارتفاعاً في الإصابات نتيجة تنقل عدد من المواطنين منها وإليها خلال عطلة عيد الأضحى.