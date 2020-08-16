24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تكليف المراكز الصحية بتحليلات كورونا "يؤزم" وضعية بقية المرضى (5.00)

  2. ارتفاع الحالات الحرجة لـ"كورونا" يعقد مهام أطباء الإنعاش بالمغرب (5.00)

  3. الدخول المدرسي يجمع أمزازي بمديري الأكاديميات (5.00)

  4. كورونا التعليم.. السرعة الثالثة؟ (5.00)

  5. ممرضون يستأنفون الاحتجاج للمطالبة بالتعويض عن "مخاطر كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | كاميرات ترصد الغش في كلية الطب والصيدلة بفاس

كاميرات ترصد الغش في كلية الطب والصيدلة بفاس

كاميرات ترصد الغش في كلية الطب والصيدلة بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 16 غشت 2020 - 09:10

اختارت كلية الطب والصيدلة بفاس، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، في خطوة تعد الأولى من نوعها بالكلية، اعتماد تجربة المراقبة عن بعد (Télésurveillance) لرصد حالات الغش في الامتحانات، من خلال قاعة للتحكم ترصد ما تنقله لها الكاميرات المثبتة في فضاءات إجراء الامتحانات.

وذكرت كلية الطب بفاس في إعلانها عن إطلاق هذه العملية، التي تهم امتحانات جميع المستويات بالكلية، أنها تأتي في سياق استراتيجية التحول الرقمي التي تبنتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كما تروم تحقيق تكافؤ الفرص بين طلبتها، والاقتصاد في الموارد البشرية واللوجيستيكية.

وأضاف مصدر هسبريس أنه تم اتخاذ عدة تدابير لإنجاح هذه العملية، من قبيل تركيب الكاميرات في مختلف المدرجات

والقاعات التي سيجتاز فيها الطلاب الامتحانات، فضلا عن تجهيز غرفة التحكم بشاشات ومعدات تقنية تسمح بمراقبة ما يجري داخل فضاءات الامتحان عن طريق العرض الآني، أو باعتماد تقنية إعادة العرض البطيء (VAR).

وأوضحت كلية الطب والصيدلة بفاس أن الشاشات المثبتة بقاعة المراقبة توفر خاصية تقريب المَشاهد وتكبيرها بشكل عالي الدقة، مبرزة أنه يمكن للمراقبين عن بعد اللجوء إليها إذا اقتضت الحاجة التأكد من أي حركة مشبوهة لطالب معين يجتاز الامتحان.

وأضافت الكلية ذاتها أنه في حال ضبط أي حالة غش من طرف المشرفين على قاعة المراقبة والتحكم عن بعد يتم إخبار لجنة مراقبة الامتحانات بذلك، حيث يتوجه أعضاء عنها نحو المدرج أو القاعة المعنية لتحرير تقرير في الموضوع، قبل عرض المتلبس بالغش على اللجنة التأديبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.

وأكدت الكلية أن هذه التقنية في مراقبة الامتحانات سيكون لها دور فعال في الوقاية من الغش في الامتحانات في صفوف أطباء المستقبل بدل عقابهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - غريب في بلادي الأحد 16 غشت 2020 - 09:35
أولا ليست قانونية بأن ترصد حركات الطالب او اذا تسرب مقطع لصور الطلبة وتعتبر من الخصوصيات
ثانيا اعطونا تعليم جيد واحرسونا حتى بالمدافع
ثالثا لماذا الدول المتخلفة دائما تتكلم عن الغش والحراسة المشددة.... ألم تفكر في أسباب هذه المشاكل وتبحت عن الأسباب والمسببات ..لإيجاد الحلول عوض خنق الطالب والمنظومة التعليمية بالتفاهات... والله كنت اجتاز امتحان وطالب أمامي استخرج ورقة للنقل او الغش ولم يعرف ما سيكتب .... يا مسؤولين تبذرون الأموال في التفاهات كانكم تتعمدون افشال التعليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - سيمو الأحد 16 غشت 2020 - 09:50
كلما تطورت أساليب الحراسة كلما تطورت أساليب وطرق الغش، والكاميرات لن تجدي نفعا، فالضمير والاخلاق والتربية الموفقة هم الحاجز امام الغش. لماذا طلبة اليابان والالمان والدول الاسكندنافية لا يحتاجون الى حراسة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - لا حول ولا قوة الا بالله الأحد 16 غشت 2020 - 09:56
الطبيب غشاش. المعلم غشاش. الشرطي غشاش. الموظف غشاش...... الخ
الغش أصبح شرفا يتباهى به الطلبة أمام بعضهم. دولة الى حضيض.
من غشنا فليس منا، هذه تكفيكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم
عليها الناس كيوجدو في اللقاح و حنا تابعين باطما و ما جاورهما.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - Said الأحد 16 غشت 2020 - 10:04
دوك كاميرات دارو غي على طلاب.
ديريهم على رؤساء الادارات والمصالح باش ابن لتيخدم والتيغش و تيعطل مصالح مواطنين .ديرهم فالعمالات .راه عدد من رؤساء المصالح معرقلين ملفات وطلبات المواطنين.ولا هادوك لا حسيب لا رقيب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.