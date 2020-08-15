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كُتّاب وآراء
جهة بني ملال تقترب من 1000 إصابة بـ"كورونا"
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بجهة بني ملال خنيفرة إلى 992 حالة بعد تسجيل 180 حالة إصابة مؤكدة جديدة، السبت، وهو أعلى معدل إصابة يسجل في يوم واحد منذ بدء الجائحة.
وأفادت المندوبية الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية بـ"الفايسبوك" أن حالات الإصابة الجديدة تتوزع على إقليم بني ملال بـ 98 حالة، وإقليم أزيلال بـ51 حالة، والفقيه بن صالح بـ 15 حالة، إضافة إلى 08 حالات بإقليمي خريبكة وخنيفرة.
وبتسجيل هذا العدد، تكون الحصيلة التراكمية لعدد المصابين بفيروس "كورونا" بجهة بني ملال خنيفرة قد اقتربت من الألف، ضمنها 388 حالة تعافٍ و12 حالة وفاة.
وكشفت المندوبية ذاتها أن مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة بلغ 589 حالة. أما إجمالي الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي فقد وصل إلى 73131 حالة.
وأوضحت مصادر محلية لهسبريس أن السلطات المحلية قررت، في إطار الإجراءات الاحترازية، إغلاق السوق الأسبوعي بدمنات، تفاديا لتفشي الوباء أكثر. كما قرر رئيس الجماعة بالمدينة ذاتها إغلاق قاعات الألعاب والحمامات والقيساريات والقاعات الرياضية بالمدينة لمدة أسبوع.