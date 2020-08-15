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الرئيسية | جهات | جهة بني ملال تقترب من 1000 إصابة بـ"كورونا"

جهة بني ملال تقترب من 1000 إصابة بـ"كورونا"

جهة بني ملال تقترب من 1000 إصابة بـ"كورونا"
حميد رزقي من بني ملال
السبت 15 غشت 2020 - 22:17

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بجهة بني ملال خنيفرة إلى 992 حالة بعد تسجيل 180 حالة إصابة مؤكدة جديدة، السبت، وهو أعلى معدل إصابة يسجل في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

وأفادت المندوبية الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية بـ"الفايسبوك" أن حالات الإصابة الجديدة تتوزع على إقليم بني ملال بـ 98 حالة، وإقليم أزيلال بـ51 حالة، والفقيه بن صالح بـ 15 حالة، إضافة إلى 08 حالات بإقليمي خريبكة وخنيفرة.

وبتسجيل هذا العدد، تكون الحصيلة التراكمية لعدد المصابين بفيروس "كورونا" بجهة بني ملال خنيفرة قد اقتربت من الألف، ضمنها 388 حالة تعافٍ و12 حالة وفاة.

وكشفت المندوبية ذاتها أن مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة بلغ 589 حالة. أما إجمالي الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي فقد وصل إلى 73131 حالة.

وأوضحت مصادر محلية لهسبريس أن السلطات المحلية قررت، في إطار الإجراءات الاحترازية، إغلاق السوق الأسبوعي بدمنات، تفاديا لتفشي الوباء أكثر. كما قرر رئيس الجماعة بالمدينة ذاتها إغلاق قاعات الألعاب والحمامات والقيساريات والقاعات الرياضية بالمدينة لمدة أسبوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مواطن2 السبت 15 غشت 2020 - 22:51
بعد نقل مباراة كرة القدم البارحة سنتوقع أكثر من هدا العدد لان المقاهي كانت مزدحمة بالمشاهدين أكثر من الأيام العادية وبدون كمامات ولا احترام مسافة التباعد وأعني بالخصوص الأحياء الشعبية وهاد ما رأيته بأم عيني
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6
2 - سباتة السبت 15 غشت 2020 - 22:55
و لا دولة إسلامية دعت إلى صلاة إستخارة موحدة لرفع عنا هادا الوباء
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1
3 - هنيئا للترقية السبت 15 غشت 2020 - 23:17
ما وصلوا مساكن لرقم 1000 غير بشق الأنفس. حنا بالزربة وصلنا ل 8000 . إ لا بغيتو نسيفطو ليكم الوصفة السحرية خبرونا. را ديك المدينة لي فالشمال.
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-6
4 - عبد الهادي السبت 15 غشت 2020 - 23:41
هذا ما ءنتجه التهور وقلة الوعي لدى السواد الءعظم من الساكنة فقد أصبحوا يفهمون في كل شيء ما عدا مصلحتهم وصحتهم الجسدية
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4
5 - كم مم السبت 15 غشت 2020 - 23:46
هناك نوع من الاستهتار في الالتزام بالتدابير الاحترازية لذى بعض المواطنين في مدينة بني ملال حيث لايرتدون الكمامات او يضعونها تحت الذقن زد على ذالك الازدحام في الاسواق والقساريات وفي الشارع كان كورونا لم تعد موجودة لدى مخيلاتهم اذن يجب تشديد الاجراءات ومعاقبة كل كن لم يكترت ويلتزم بتوصيات السلطات الصحية والا سيزيد الوضع سوء والله يهدي خلقه
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6 - سمير الأحد 16 غشت 2020 - 00:33
المرجو تدقيق المعلومات المديرية الجهوية للصحة ماشي المندوبية
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