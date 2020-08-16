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الرئيسية | جهات | غضب من رفع تسعيرة سيارات الأجرة في الصويرة

غضب من رفع تسعيرة سيارات الأجرة في الصويرة

غضب من رفع تسعيرة سيارات الأجرة في الصويرة
إبراهيم مغراوي
الأحد 16 غشت 2020 - 14:15

استنكر النسيج الجمعوي بالصويرة الجديدة الغزوة ما سماه "الرفع الأحادي والغير مقنن للتسعيرة من 7 دراهم إلى 10 دراهم، من طرف قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني"، واصفا ذلك بـ"الفوضى"، على حد مضمون بيان توصلت به هسبريس.

وحسب هذه الجمعيات، فالزيادة في ثمن التنقل من الصويرة إلى المدينة الجديدة الغزوة "يضرب القدرة الشرائية والمادية للمواطنين الذين يستعملون سيارات الأجرة عدة مرات يوميا".

ونفى البيان المذيل بتوقيعات عدة جمعيات ما نعته بـ"إشاعات زائفة يتم الترويج لها حول قبول المجتمع المدني بالغزوة للتسعيرة المزعومة"، مضيفا "ننفي نفيا قاطعا المشاركة أو قبول التسعيرة المطبقة".

وأشار المجتمع المدني بالصويرة الجديدة إلى أن رفض التسعيرة المفروضة طرح في لقاء عقد مع عامل الإقليم يوم 28 من الشهر الجاري، ومع الخليفة الأول للعامل يوم 22 من الشهر نفسه، وبعدها بيوم تم تحرير مراسلة أرسلت إلى المسؤول الأخير، كما أثير المشكل مع رئيس المنطقة الأمنية بالصويرة.

وأوضحت مصادر هسبريس من عمالة إقليم الصويرة أن "التسعيرة من مدينة الرياح إلى الذيابات والغزوة يحددها قرار عاملي اتخذ سنة 2010"، مضيفة "لم يسبق للسائقين أن طبقوها تضامنا مع القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يعتبرون جزءا منهم". لكن "الجائحة كقوة قاهرة دفعت السائقين بقطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول إلى تطبيق زيادة طفيفة بهذه التسعيرة القانونية الواردة في القرار العاملي، الذي حدد 25 درهما للتنقل إلى الذيابات ودوار العرب، و30 درهما إلى الغزوة"، تضيف المصادر ذاتها، مشيرة إلى أن "عمالة الإقليم يستحيل أن تعمل ضد القانون، من خلال الضغط على السائقين، ما داموا يحترمون النظام الجاري به العمل، وكل مخالفة لمقتضى القرار العاملي ستعرض صاحبها للعقوبات طبقا لمواد القانون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - samir الأحد 16 غشت 2020 - 14:19
الصويرة مدينة صغيرة ويمكن التنقل بالدراجات او مشيا على الاقدام.
سترغمهم مقاطعة الزيادة على العودة لجادة الصواب

وكما يقول المثل: اذا غلى الشيء أرخصته بتركه
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20
2 - حكومة فاشلة الأحد 16 غشت 2020 - 14:31
يتقدون في الزيادات فقط،ويستهزؤون بمن ينجح بوجود اللقاح هذا حال الدول المتخلفة،يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يعطوهم حقهم رغم الأزمة ويفعلون بينهم القرارات ليؤزموا الشعب اكتر من تازم الصومال
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5
3 - mmohamed الأحد 16 غشت 2020 - 15:01
هدشي راه عيب والله اتا عيب كيدرو قانون اكيسمحو فبنادم واكل لعصا هدشي كيبين بأن شحال من واحد فهد لبلاد شاد شي بلاصة ماشي ديالو وكيبان ليا بزاف بلي هد المسؤلين والله مكيعتبرو بنادم هدشي راه كاين وشكون واكل لعصا هو الدرويش واش اعباد الله زادو فطاكسيات اسمحو فداكشي لا مراقبة لا الو بنادم خدام بجوج دريال ولا كيخلصها غير طرونصبور اهد المجاعة دطاكسيات مكيقنعوش لصانص ناقص.
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1
4 - محمد الأحد 16 غشت 2020 - 15:05
واش الطوبيص كيدوز بلا بلبشار والطاكسي لا 4 دناس واش اهوما باركين اديرو فتمان لي بغاو لا رقيب لا حسيب والمشكيل كيهز حتى ل6 دلبلايص اكولشي ساكت منين كتخلص كيقطع ليك بالضوبل اوا مشي منكر واش حنا دبا كاين شي قانون كايدرو بالمنطق هد الناس واش هد المرض غير على واحد كايقلب غير ياكل
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2
5 - سلام عليكم الأحد 16 غشت 2020 - 15:13
بن جرير كيف كانت كرونا كيف ماكانت ديما كيزيدو على مواطن خاص الى بغيت تركب معاهم تكون معول على صداع تاني حاجة هو طاكسي صغير اقدرو اهزو فيه حتى 5بلايص والله ماكيهضر معاهم شي واحد
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1
6 - العلوي الصحراوي الأحد 16 غشت 2020 - 15:34
تيبان لي هاد الناس اللي تيعلقوا على هذه الزيادة البسيطة ماعارفينش التبعات و الإكراهات اللي يواجهها سائقي سيارات الاجرة خصوصا منذ بداية جاءحة كورونا. اللي بغى يعرف هاد الحيثيات يجلس مع شي شيفور من المعارف ديالو ويستفسر عن التبعات و المصاريف المادية الملقاة على عاتق اصحاب سيارات الاجرة وعندئذ تتضح الصورة.
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-13
7 - حميد الأحد 16 غشت 2020 - 15:34
كانت الصويرة مدينة جميلة جدا ،لكن مع الاسف لم تعد كذلك . لقد فقدت كثيرا من مقوماتها السياحية. الاوساخ في كل مكان، الكارديانات ينهبون اصحاب السيارات، زيادة في الاسعار الاكل والمبيت للسائحين مغاربة او اجانب، الخ....
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11
8 - snake الأحد 16 غشت 2020 - 15:54
غير صبرو عليهم حتى يدوز شهر غشت لي فيه شوية ااسياحة الداخلية، من بعد يبداو ينشو الدبان ويطلبو فالناس تركب غير بخمسة دراهم ومايقاوهمش، راه صويرة كلشي فيها درويش وعايش بالقليل المخير فيهم غداه سردين وعشاه روز بلحليب
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2
9 - ملاحظ سابق الأحد 16 غشت 2020 - 16:00
سلام عليكم أنا ليست لي سيارة أجرة .ولاكن فإني مع أصحاب سيارة الأجرة. فكيف يفرد على سائق أن يحمل اربع مقاعد بدل من ستة أعني نقص من مبلغ المالي لصالح السائق.... وفين كانت هد الجمعية ملي كان بطرول ب20 دلار وسائق كخلص لتر ب8دراهم بتمن 75 دلار كانت هده الجمعية نائمة على ودنه
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10 - أمازيغي عبدالله الأحد 16 غشت 2020 - 16:13
قاطعوا وبلا صداع غادي ترجع الأمور كيف ما كانت الحل سهل ، بين أيديكم.
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8
11 - مواطن مغربي من البيضاء الأحد 16 غشت 2020 - 16:14
هؤلاء الجشعون من ارباب وسائقي الطاكسيات الكبيرة صاروا يسنون لأنفسهم تسعرة خاصة من دون رقيب او حسيب.. هل يعقل مثلا طاكسي يربط بين مديونة وسباتة في ظرف عشرة دقائق ب 15 درهم؟؟ أين المراقبة؟ مثل هؤلاء يجب أن تسحب منهم تلك المأدونية وحتى رخصة السياقة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه مص دماء الناس في هذه الظروف الصعبة
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