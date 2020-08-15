درعة تافيلالت تحصي 51 إصابة جديدة بـ"كورونا"

محمد آيت حساين

كشفت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة درعة تافيلالت، السبت، عن 51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بجميع أقاليم الجهة إلى 1291 حالة منذ بداية انتشار الوباء.

وتوزعت الإصابات الجديدة المسجلة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة على إقليم ورزازات بـ22 حالة، وإقليم زاكورة بـ16 حالة، وتنغير بـ6 حالات، وميدلت بـ4 حالات، وإقليم الرشيدية بـ3 حالات.

وفي السياق ذاته، تماثلت 22 حالة للشفاء، منها 8 حالات بإقليم ميدلت، و5 حالات بكل من تنغير والرشيدية، و4 حالات بإقليم ورزازات، ليصل مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء بالجهة مند بداية انتشار فيروس "كورونا" إلى 869 حالة.

في المقابل سجلت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة درعة تافيلالت حالة وفاة جديدة بإقليم الرشيدية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالجهة إلى 22 وفاة، فيما يتابع 380 مصابا البروتوكول العلاجي بالمنازل والمؤسسات الاستشفائية.