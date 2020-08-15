24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:12
|06:46
|13:37
|17:13
|20:18
|21:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سألتُ كاتبا من الغرب
- الحسنية وآسفي يحققان الانتصار بالدوري الاحترافي
- الغرق ينهي حياة شاب في حقينة سدّ "باب لوطة"
- مع رضا الوهابي
- الشرطة تبحث عن خمسيني قتل شقيقه في أكادير
"أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء (5.00)
ارتفاع الحالات الحرجة لـ"كورونا" يعقد مهام أطباء الإنعاش بالمغرب (5.00)
- المغرب يسجل 1776 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (249)
- "أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء - (140)
- الدخول المدرسي يجمع أمزازي بمديري الأكاديميات - (71)
- ممرضون يستأنفون الاحتجاج للمطالبة بالتعويض عن "مخاطر كورونا" - (68)
- بيضاويون يتخوفون من عودة الحَجْر الكامل بعد إغلاق أحياء وأزقة - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
درعة تافيلالت تحصي 51 إصابة جديدة بـ"كورونا"
كشفت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة درعة تافيلالت، السبت، عن 51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بجميع أقاليم الجهة إلى 1291 حالة منذ بداية انتشار الوباء.
وتوزعت الإصابات الجديدة المسجلة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة على إقليم ورزازات بـ22 حالة، وإقليم زاكورة بـ16 حالة، وتنغير بـ6 حالات، وميدلت بـ4 حالات، وإقليم الرشيدية بـ3 حالات.
وفي السياق ذاته، تماثلت 22 حالة للشفاء، منها 8 حالات بإقليم ميدلت، و5 حالات بكل من تنغير والرشيدية، و4 حالات بإقليم ورزازات، ليصل مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء بالجهة مند بداية انتشار فيروس "كورونا" إلى 869 حالة.
في المقابل سجلت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة درعة تافيلالت حالة وفاة جديدة بإقليم الرشيدية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالجهة إلى 22 وفاة، فيما يتابع 380 مصابا البروتوكول العلاجي بالمنازل والمؤسسات الاستشفائية.