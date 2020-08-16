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كُتّاب وآراء
نجاعة التدبير تمنح 170 مليونا إلى جماعة خنيفرة
حصلت جماعة خنيفرة على دعم مالي استثنائي في إطار "برنامج دعم فعالية الأداء الجماعي"، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، بعد استجابتها لمؤشرات الأداء على مستوى التدبير الإداري والمالي والقانوني.
وبلغت القيمة الإجمالية للدعم الاستثنائي، الذي توصلت به جماعة خنيفرة، ما مجموعه 1697522٫00 درهم (حوالي 170 مليون سنتيم)، تحفيزا لها على مواصلة الاجتهاد والتقدم ومن أجل التنمية المنشودة بالمدينة.
ويهدف برنامج نجاعة أداء الجماعات الترابية إلى تعزيز انخراط الجماعات الترابية في عمل تطبعه النجاعة والفعالية في التنفيذ، وتمكين رؤساء مجالس هذه الجماعات من لوحة القيادة، خاصة بمجالات صلاحياتهم.
ويستند تقييم أداء هذا البرنامج على 5 شروط دنيا إلزامية، مرتبطة في جوهرها باحترام مجموعة من الأحكام القانونية والتنظيمية، وتحديد مؤشرات أداء معينة.
وذكر مصدر مسؤول لهسبريس أن جماعة خنيفرة جديرة بهذا الدعم، بالنظر الى المجهودات التي يبذلها المجلس الجماعي، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، بُغية تحقيق تنمية شمولية. وأضاف أن جماعة خنيفرة تميزت في أداء عملها، مما جعلها تحظى بهذا الدعم القيّم، الذي جاء لتحفيزها على الاستمرار ومواصلة العمل لتحقيق باقي المعايير والمؤشرات المقررة في برنامج نجاعة أداء الجماعات الذي ترعاه المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
مثلا ما نراه في كثيرا من المدن المغربية عندما يقومون بتعبيد الطريق بعد مرور شهور قليلة تعود الطريق إلى حالها أي كما كانت عليه من قبل وهذا ما يسمى بالغش في العمل وكذلك بالنسبة لعدة أشغال التي تخص الرصيف وغير ذلك .
هذه الأشغال بعد مرور وقت قصير تصبح منتهية الصلاحية وذلك راجع إلى الغش في المواد وفي العمل .
نعم إنها مضيعة للوقت والمال في عمل مغشوش هدفه هو تبدير المال العام.
كفانا استهتارا وكفانا من التبدير .
يجب القيام بالإصلاح كما يجب أن يكون من أجل توفير المال والوقت والتفرغ لأشياء أخرى.
والله ولي التوفيق.