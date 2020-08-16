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الرئيسية | جهات | نجاعة التدبير تمنح 170 مليونا إلى جماعة خنيفرة

نجاعة التدبير تمنح 170 مليونا إلى جماعة خنيفرة

نجاعة التدبير تمنح 170 مليونا إلى جماعة خنيفرة
حميد رزقي من بني ملال
الأحد 16 غشت 2020 - 11:42

حصلت جماعة خنيفرة على دعم مالي استثنائي في إطار "برنامج دعم فعالية الأداء الجماعي"، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، بعد استجابتها لمؤشرات الأداء على مستوى التدبير الإداري والمالي والقانوني.

وبلغت القيمة الإجمالية للدعم الاستثنائي، الذي توصلت به جماعة خنيفرة، ما مجموعه 1697522٫00 درهم (حوالي 170 مليون سنتيم)، تحفيزا لها على مواصلة الاجتهاد والتقدم ومن أجل التنمية المنشودة بالمدينة.

ويهدف برنامج نجاعة أداء الجماعات الترابية إلى تعزيز انخراط الجماعات الترابية في عمل تطبعه النجاعة والفعالية في التنفيذ، وتمكين رؤساء مجالس هذه الجماعات من لوحة القيادة، خاصة بمجالات صلاحياتهم.

ويستند تقييم أداء هذا البرنامج على 5 شروط دنيا إلزامية، مرتبطة في جوهرها باحترام مجموعة من الأحكام القانونية والتنظيمية، وتحديد مؤشرات أداء معينة.

وذكر مصدر مسؤول لهسبريس أن جماعة خنيفرة جديرة بهذا الدعم، بالنظر الى المجهودات التي يبذلها المجلس الجماعي، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، بُغية تحقيق تنمية شمولية. وأضاف أن جماعة خنيفرة تميزت في أداء عملها، مما جعلها تحظى بهذا الدعم القيّم، الذي جاء لتحفيزها على الاستمرار ومواصلة العمل لتحقيق باقي المعايير والمؤشرات المقررة في برنامج نجاعة أداء الجماعات الذي ترعاه المصالح المركزية لوزارة الداخلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - زين الدين الأحد 16 غشت 2020 - 12:00
ياربي انك تعلم أن هاته المنحة خصصة لدعم المعوزين ووضعت في يد المسؤولين فكل من ضيعها في غير محلها فسلط عليه كورونا ولا يكون من المخالطين وجعل تنفسه عسير ولا تمته حتى يرى أشد العذاب قولوا امين يا أيها الشعب المسكين
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4
2 - بوشاوير عبدالقادر الأحد 16 غشت 2020 - 12:07
أليس هناك جماعات أخرى ؟ نحن ننتمي إلى بلد هو في حاجة ماسة إلى حسن التدبير والسهر على عدم ضياع الأموال فيما لا يعود على المغرب بالخير والصلاح.
مثلا ما نراه في كثيرا من المدن المغربية عندما يقومون بتعبيد الطريق بعد مرور شهور قليلة تعود الطريق إلى حالها أي كما كانت عليه من قبل وهذا ما يسمى بالغش في العمل وكذلك بالنسبة لعدة أشغال التي تخص الرصيف وغير ذلك .
هذه الأشغال بعد مرور وقت قصير تصبح منتهية الصلاحية وذلك راجع إلى الغش في المواد وفي العمل .
نعم إنها مضيعة للوقت والمال في عمل مغشوش هدفه هو تبدير المال العام.
كفانا استهتارا وكفانا من التبدير .
يجب القيام بالإصلاح كما يجب أن يكون من أجل توفير المال والوقت والتفرغ لأشياء أخرى.
والله ولي التوفيق.
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-1
3 - خنيفري الأحد 16 غشت 2020 - 12:14
170 مليون سيقولون بها طوارئ ويضعون آخر مكانه هده هي مشاريع جماعة خنيفرة مند الازل
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4 - tamazirte الأحد 16 غشت 2020 - 12:44
كايقول المثل من جد وجد ومن زرع حصد . هنيئا لسكان مدينة خنيفرة بصراحة مدينة خنيفرة اصبحت من أجمل مدن الاطلس من ناحية البنية التحتية والجمالية والنظافة وتبليط الازقة وتسهيل عملية الولوج للادارات العمومية . اما حدث ولاحرج عن حي بوحابو على الطريق الرئيسية بزاوية الشيخ ولبالغ الاسف هذا الحي من ابشع مايكون بنية تحتية ضعيفة عدم تبليط الازقة مشاكل ساكنة الحي في فصل الشتاء من جراء الوحل . والله المستعان . المرجو من هسبريس النشر
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1
5 - مهاجر خنيفري الأحد 16 غشت 2020 - 12:49
بكل صراحة على مستوى النظافة اشهد بان مدينة خنيفرة عرفت تقدما ملحوظا خاصة بعد التعاقد مع شركة اوزون...اتي الى المغرب كل صيف في السنوات الاخيرة مع شركة اوزون المدينة نقية، عاد العام ماجيتش مع كورونا اللهم ارفع عنا و عنكم هاد الوباء انشاء الله،،،خاص حتا المجتمع المدني يدير مجهود او مبقاش اتلاح الزبل في الشارع خصوصا جنبات نهر ام الربيع و الله المستعان
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6 - Fares الأحد 16 غشت 2020 - 12:56
كان من الأجدر على وزارة الذاخلية تغريم مسؤولي الجماعات المتقاسعين في عملهم و ناهبي الأموال من أجل تحفيزهم على التذبيرالناجع لأموال الشعب.و من لا يصلح لهذا المنصب يتركه .
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7 - ههههه الأحد 16 غشت 2020 - 13:09
نجاعة التدبير عن أي تدبير تتحدثون اتحدى اي مسؤول في الإقليم أن يذكر مشروع واحد كامل متكامل شباب الإقليم غارق في البطالة والتهميش والاقصاء عن أي تدبير تتحدثون وهؤلاء المسؤولون لا ينمون إلى حساباتهم البنكية وممتلكاتهم الخاصة على حساب الجهة ......اين ربط المسؤولية بالمحاسبة ....اين مجلس جطوا ...الدي يأتي مفتشوه إلى الإقليم ويعودون فارغي الوفاض (؟؟؟؟؟؟؟) ! الساكنة تعلم ما يجري بالاقليم والدولة تنظر إلى الجهة المعاكسة أو أنها راضية على ما يجري
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8 - سعيد الأحد 16 غشت 2020 - 13:11
بالتوفيق والسداد إن شاء الله. وفق الله جوهرة الأطلس لما فيه خدمة الساكنة والمجال.
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