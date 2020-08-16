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كُتّاب وآراء
"جهة طنجة" تباشر علاج 1407 مصابين بـ"كورونا"
سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال 24 ساعة، 157 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات على صعيد الجهة إلى 8295 حالة منذ بداية الجائحة، ضمنها 175 وفاة، وهو ما يمثل 20.22 في المائة من العدد الإجمالي الوطني للإصابات.
وتوزعت الإصابات الجديدة على عمالة طنجة أصيلة بـ86 حالة، يليها إقليم تطوان بـ35 حالة، والعرائش بـ20 إصابة جديدة، والحسيمة بـ13 حالة إيجابية، إضافة إلى حالتين بالفحص أنجرة، وحالة واحدة بالمضيق.
في المقابل ارتفع عدد المتعافين بالجهة ذاتها إلى 6708 متعافين، عقب تسجيل 177 حالة شفاء جديدة، منها 153 حالة شفاء بطنجة، و14 متماثلا للشفاء بإقليم وزان، و9 متعافين بمركز التكفل بتطوان، وحالة شفاء واحدة بالعرائش، مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين بمدينة طنجة.
وبهذه الحصيلة الجديدة وصل عدد الحالات قيد العلاج إلى 1407 أشخاص، بينما بلغ معدل الإماتة بالفيروس في الجهة 2.10 في المائة، في الوقت الذي سجلت نسبة الشفاء ارتفاعا لتستقر في 80 في المائة.