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كُتّاب وآراء
الحصيلة التراكمية لـ"كورونا" تبلغ 105 في الناظور
سجّل إقليم النّاظور 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، السبت، وهي أعلى حصيلة مسجّلة في الإقليم منذ بداية انتشار الوباء.
وحسب مصدر هسبريس، فإن أغلب الحالات الجديدة المسجلة، تتعلق ببؤرة عائلية بالنّاظور، ويتم حاليا تحديد عدد المخالطين لها.
وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، وفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية بالنّاظور، إلى 105 حالات، توفي منها مصابان، وتعافى 70 شخصا، فيما يتابع 33 مصابا العلاج حاليا.
وعلى مستوى جهة الشّرق ككل، تم إحصاء 40 إصابة جديدة، منها 19 بالنّاظور، و16 بوجدة أنجاد، وحالتان بتاوريرت، وحالة واحدة بكلّ من جرادة وفكيك وبركان.