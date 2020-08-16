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الحصيلة التراكمية لـ"كورونا" تبلغ 105 في الناظور

الحصيلة التراكمية لـ"كورونا" تبلغ 105 في الناظور
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأحد 16 غشت 2020 - 04:11

سجّل إقليم النّاظور 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، السبت، وهي أعلى حصيلة مسجّلة في الإقليم منذ بداية انتشار الوباء.

وحسب مصدر هسبريس، فإن أغلب الحالات الجديدة المسجلة، تتعلق ببؤرة عائلية بالنّاظور، ويتم حاليا تحديد عدد المخالطين لها.

وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، وفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية بالنّاظور، إلى 105 حالات، توفي منها مصابان، وتعافى 70 شخصا، فيما يتابع 33 مصابا العلاج حاليا.

وعلى مستوى جهة الشّرق ككل، تم إحصاء 40 إصابة جديدة، منها 19 بالنّاظور، و16 بوجدة أنجاد، وحالتان بتاوريرت، وحالة واحدة بكلّ من جرادة وفكيك وبركان.

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