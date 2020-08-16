24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تكليف المراكز الصحية بتحليلات كورونا "يؤزم" وضعية بقية المرضى (5.00)

  2. خبراء مغاربة: أجهزة الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير دقيقة (5.00)

  3. كورونا بجهات المغرب .. الشفاء 69,64% و11819 تحت العلاج (5.00)

  4. ورزازات تسابق الزمن لمواجهة موجة ثانية من انتشار "كوفيد-19" (5.00)

  5. كاميرات ترصد الغش في كلية الطب والصيدلة بفاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | تطويق تجمعات سكانية بسبب كوفيد-19 في سطات

تطويق تجمعات سكانية بسبب كوفيد-19 في سطات

تطويق تجمعات سكانية بسبب كوفيد-19 في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 16 غشت 2020 - 15:12

قرّرت السلطات المحلية بتنسيق مع لجنة اليقظة بإقليم سطات، ليلة السبت-الأحد، إغلاق عدد من الأزقة بأحياء مختلفة بعاصمة الشاوية لمحاصرة فيروس "كورونا" المستجد وضبط المخالطين عقب تسجيل بؤر ببعض الأحياء الشعبية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عملية الإغلاق، إلى حدود الأحد، همّت زقاقا بحي سيدي عبد الكريم، المعروف بـ"دالاس"، بالملحقة الإدارية الأولى، وثلاث أزقّة بحي ميمونة الشعبي في نفوذ الملحقة الإدارية الثالثة، ومطالبة عدد من السكان بعدم ركن سياراتهم وباقي وسائل تنقلهم بالأزقة المعنية بقرار الإغلاق.

وأضافت المصادر ذاتها أن لجنة اليقظة شدّدت مراقبتها لمدى احترام المواطنين وأصحاب المحلات التجارية للإجراءات الوقائية، بالموازاة مع حملات تحسيسية، بعد رصد عدد من الحالات المؤكّدة، وجرى غلق عدد من المقاهي لعدم احترامها لشروط الوقاية، وفرض غرامات في حق المخالفين لارتداء للكمامات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - انس الأحد 16 غشت 2020 - 15:29
التطويق و الحجر على البعض دون البعض... ولكن الإغلاق اليوم وان كان متاخرا فهو أفضل من لا شيء لعله يفيد في حصر البؤر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - youds الأحد 16 غشت 2020 - 15:43
مضحك هل إغلاق الأحياء سيوقف كرونة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.