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كُتّاب وآراء
تطويق تجمعات سكانية بسبب كوفيد-19 في سطات
قرّرت السلطات المحلية بتنسيق مع لجنة اليقظة بإقليم سطات، ليلة السبت-الأحد، إغلاق عدد من الأزقة بأحياء مختلفة بعاصمة الشاوية لمحاصرة فيروس "كورونا" المستجد وضبط المخالطين عقب تسجيل بؤر ببعض الأحياء الشعبية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عملية الإغلاق، إلى حدود الأحد، همّت زقاقا بحي سيدي عبد الكريم، المعروف بـ"دالاس"، بالملحقة الإدارية الأولى، وثلاث أزقّة بحي ميمونة الشعبي في نفوذ الملحقة الإدارية الثالثة، ومطالبة عدد من السكان بعدم ركن سياراتهم وباقي وسائل تنقلهم بالأزقة المعنية بقرار الإغلاق.
وأضافت المصادر ذاتها أن لجنة اليقظة شدّدت مراقبتها لمدى احترام المواطنين وأصحاب المحلات التجارية للإجراءات الوقائية، بالموازاة مع حملات تحسيسية، بعد رصد عدد من الحالات المؤكّدة، وجرى غلق عدد من المقاهي لعدم احترامها لشروط الوقاية، وفرض غرامات في حق المخالفين لارتداء للكمامات.