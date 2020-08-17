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الرئيسية | جهات | انتظار سكن اقتصادي يرهق عشرات الأسر بتزنيت

انتظار سكن اقتصادي يرهق عشرات الأسر بتزنيت

انتظار سكن اقتصادي يرهق عشرات الأسر بتزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الاثنين 17 غشت 2020 - 11:15

منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، وعشرات المنخرطين في مشروع السلام-العين الزرقاء للسكن الاقتصادي، الذي تشرف على إنجازه مؤسسة العمران بمدينة تزنيت، ينتظرون تسلم مفاتيح شققهم دون أن يتمكنوا من ذلك.

وحول هذا الموضوع، قال المتضررون الذين اختاروا الالتئام تحت لواء "جمعية تكمات للسكن الاقتصادي للتنمية الاجتماعية بتزنيت"، إنهم تقدموا إلى شركة العمران بملف الاستفادة من المشروع سنة 2010، وقاموا بتحويل الدفعات المالية المخصصة لهذا الغرض سنة 2012، ومنذ ذلك الحين وهم في انتظار تسلم المفاتيح علما أن عملية البناء انتهت منذ مدة طويلة.

وأورد المتحدثون في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أنهم طرقوا جميع الأبواب من أجل التوصل إلى حل جذري لمشكلهم الذي عمر لسنوات طويلة وعانت خلاله أزيد من 70 أسرة ويلات الكراء، على اعتبار أن الغالبية الساحقة منهم من ذوي الدخل المحدود.

وبخصوص هذه الخطوات، أوضح منخرطو مشروع السلام العين الزرقاء أن لقاءات عديدة ومتكررة جمعتهم بمسؤولي شركة العمران على جميع المستويات، إقليميا وجهويا ووطنيا، دون أي نتيجة تذكر، بل وتلقوا خلالها وعودا زائفة لم يلق أيٌّ منها الطريق إلى التنفيذ، الشيء الذي دفعهم إلى مراسلة السلطات الإقليمية وتنظيم وقفة احتجاجية تنديدية بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها كافة الأطراف المعنية تجاه مصير مستقبل سكن عشرات الأسر البسيطة.

واستنكر المتضررون ما أسموه "إخلال مسؤولي الشركة بالالتزام الذي تقدموا به في آخر اجتماع أمام عامل إقليم تزنيت، المتمثل في إنهاء المشكل المطروح في ظرف شهرين، وهو ما يعتبر استخفافا بتعليمات السلطات باعتبارها شريكا أساسيا في معالجة الملفات الاجتماعية".

وأكد ضحايا السكن الاقتصادي بتزنيت أنهم ماضون في خطواتهم الترافعية المشروعة، وعازمون على سلك أشكال احتجاجية مختلفة في حال عدم استجابة مؤسسة العمران لمطالبهم وتسليمهم مفاتيح شققهم السكنية وإنهاء معاناتهم التي استمرت ما يقارب العقد من الزمن.

من جانبه، وبعد تقديمه الاعتذار للمتضررين على التأخر الذي طال عملية استفادتهم من الشقق، قال مصدر مسؤول بشركة العمران في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "إننا واعون جدا بحجم المعاناة التي يتكبدها منخرطو مشروع السلام-العين الزرقاء، ونقدر تفاعلهم مع ملفهم المطلبي الرامي إلى تسوية وضعيتهم".

وأوضح المتحدث ذاته أن "السبب وراء تأخر تسليم الشقق لفائدة المنخرطين يتعلق بإجراءات التحفيظ، وهو الأمر الذي نعمل الآن على تجاوزه بعد تمكننا من إنجاز التصاميم الهندسية والطبوغرافية ودفتر الشروط الخاص بالمشروع وغيرها من الخطوات المعمول بها في هذا الصدد، غير أننا تصادفنا في الوقت الحالي مع تواجد المحافظ الإقليمي على الأملاك العقارية في عطلته السنوية".

وأكد المصدر نفسه أن المشكل المطروح سيجد طريقه إلى الحل مباشرة بعد استئناف المحافظ العقاري لعمله وانعقاد لجنة المشاريع الكبرى بطلب من الجماعة الترابية، مشيرا إلى أن شركة العمران ستكون رهن إشارة المستفيدين إلى غاية تسلمهم لمفاتيح شققهم السكنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - روينة الاثنين 17 غشت 2020 - 11:26
كلشي مرون. يا ربي سلامة .
كاين غ نصب ؤ احتيال ؤ ضحك على شؤون ناس ؤ البحث عن الربح السريع ؤ البحث عن متاع الدنيا على ظهر البسطاء
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17
2 - مواطن الاثنين 17 غشت 2020 - 11:33
بانت ليكم غير تيزنيت المدينة الصغيرة ماشفتوش المعاناة الحقيقية ديال باقي مدن المغرب
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10
3 - farid الاثنين 17 غشت 2020 - 11:55
تايقول لي راسي كل مرة ندفع فشي سكن اقتصادي، غير تانشوف هاد المشاكل كانقول اللهم نبقا كاري، اللهم هاكا ومانبقاش واحل بين البنك و الشركة العقارية والكراء، 8 سنوات وانت تسنا راه يخرجو فيك أمراض بسبب التوتر كاع مافحسابك، تمرض وتموت وترجع وتلقا الحالة هي هي، بلاد سيطر عليها الفساد، الفاسدين غير سادين الديور والفيلات والشقق، والصالحين مشبحين الليدين والرجلين ومامكافيين مع الوقت، حسبنا الله ونعم الوكيل
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16
4 - القنيطري الاثنين 17 غشت 2020 - 11:58
تأسست العمران لهدف واحد محاربة مدن الصفيح اليوم مؤسسة العمران من أكبر المافيات في المغرب نشتري الأراضي من الدولة ب ثلاثة دريال و تبيعها بالمزاد العلني بالله عليكم هل سكان مدن الصفيح عندهم الإمكانيات ليشتروا الأرض في المزاد العلني ؟؟؟ هدا دليل أن توجد مافيا من الحكومة متورط مع مافيا العمران لماذا العمران تشتري الأراضي بثمن رخيص جدا ريالات ؟؟؟ لماذا مهمة العمران من محاربة مدن الصفيح الى تجارة في أراضي الدول ؟؟
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3
5 - N.H الاثنين 17 غشت 2020 - 12:39
عندكم حل من إثنين يا إما ربي دار ليكم تويل باش مدخلوش للربى في هذه الحالة معليكم إلا طالبو بالأموال لي عطيتوها باش ترجع ليكم و الحل الثاني و هو تمشيو دخلو كولكم تسكنو و مريضنا معنظو باس ياك قلتو بلي المشروع كامل بالبناء؟؟؟إوا ديرو شرع إيدكم ملي ملقيتو لي يسمع ليكم حيت في هذه الأرض الحق يؤخذ و لا يعطى
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