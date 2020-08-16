24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تكليف المراكز الصحية بتحليلات كورونا "يؤزم" وضعية بقية المرضى (5.00)

  2. خبراء مغاربة: أجهزة الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير دقيقة (5.00)

  3. كورونا بجهات المغرب .. الشفاء 69,64% و11819 تحت العلاج (5.00)

  4. ورزازات تسابق الزمن لمواجهة موجة ثانية من انتشار "كوفيد-19" (5.00)

  5. كاميرات ترصد الغش في كلية الطب والصيدلة بفاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "ولاية مراكش" تغلق أحياء وتتخذ إجراءات صارمة

"ولاية مراكش" تغلق أحياء وتتخذ إجراءات صارمة

"ولاية مراكش" تغلق أحياء وتتخذ إجراءات صارمة
هسبريس من الرباط
الأحد 16 غشت 2020 - 16:10

تفاعلا مع ارتفاع الحالات المصابة بـ"كوفيد-19" بجهة مراكش أسفي، قررت السلطة المحلية بمراكش اتخاذ عدد من التدابير، منها ما له طابع عام يشمل كل مناطق نفوذ العمالة، ومنها ما هو خاص ببعض المناطق الحضرية.

وأعلنت ولاية الجهة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، عن اتخاذ تدابير استعجالية ذات طابع عام تهم تكثيف عمليات التعقيم، وتشديد المراقبة على التنقلات، سواء بمداخل المدينة أو بين أحيائها، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق المخالفين، وتحديد وقت إغلاق الأسواق والأسواق العتيقة ابتداء من الساعة الخامسة مساء، واحترام الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية المحدد في 50 بالمائة.

كما قررت الولاية إغلاق المقاهي والمطاعم التي لا تحترم التدابير الاحترازية المحددة، والإغلاق الكلي للحدائق والفضاءات الخضراء، ومنع التجمعات بالفضاءات العامة وأمام الوكالات البنكية وغيرها.

وعلى ضوء المعطيات الإحصائية الموضوعية للحالة الوبائية، يقول البلاغ، تم تحديد سبع مناطق حضرية تقتضي، فضلا عن التدابير العامة المذكورة، اتخاذ إجراءات خاصة بها، ويتعلق الأمر بمناطق سيدي يوسف بن علي، والحي الحسني، والحي المحمدي، والمحاميد، والمنارة، وجامع الفنا وقشيش.

وتهم التدابير المتعلقة بهذه المناطق تكثيف عمليات المراقبة، وإغلاقا كليا أو جزئيا لبعض الأحياء، مع الحد من التنقلات إلا في الحالات القصوى (الشغل، دواعي صحية، أو اقتناء حاجيات التموين)، وتحديد وقت إغلاق المقاهي والمطاعم على الساعة العاشرة ليلا، وتكتيف المراقبة للوحدات الإنتاجية والمهنية للتأكد من مدى احترامها للتدابير الاحترازية الجاري بها العمل.

وأطلقت السلطة المحلية عمليات مكثفة للتوعية والتحسيس بمشاركة عدة مصالح وفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن وسائل الاعلام المحلية، وذلك بهدف التوعية بخطورة التراخي في احترام التدابير الوقائية وآثاره الوخيمة، وخاصة النظافة، والوضع الاجباري للكمامة بالشكل الصحيح تحت طائلة العقوبات المقررة، والتباعد، وتفادي التنقلات إلا للضرورة القصوى، ووضع حد لبعض الظواهر السلبية، وخاصة التجمعات بمداخل الأزقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - زائر الأحد 16 غشت 2020 - 16:15
طنجة،الرباط،كازا، سدو معامل حان وقت لإغلاق معامل شهر ولا خايفين من ماما فرنسا اقتصادها يطيح في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
2 - مغربي قح الأحد 16 غشت 2020 - 16:17
العجيب في الامر هو انه مراكش الى مشيتي لمستشفى محمد السادس او غيره باش دير التحاليل تايقولو لك انه ما عندهمش وما فهمتش هاد الارقام كل يوم منين تايجيبوها؟؟!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
3 - عماد الأحد 16 غشت 2020 - 16:19
الوضع في مراكش يستوجب التدخل العاجل .. لا تحليلات متوفرة و ان توفرت تستدعي وقتا طويلا .. العناية في المستشفيات ضعيفة .. عدم احترام اجراءات التباعد من طرف المواطنين .. الوضع ينذر بالخطر و يستوجب التدخل لانقاذ ما يمكن انقاذه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
4 - مراكشي مقلق الأحد 16 غشت 2020 - 16:20
حتى فات الفوت عاد سولني كيف بقيت....راه هاد الحكومة اللامسؤولة هي سبب هذه الوضعية و ليس المواطن....عيد الاضحى و المصانع و ليلة الهروب الكبير هم أسباب الكارثة.....يجب محاسبة المسؤولين على هذه القرارات اللامسؤولة....و زايدينها قاليك الدخول المدرسي حضوري.....تلبية للوبي التعليم الخاص....واش ولادنا شايطين علينا....يجب تأجيل الدخول المدرسي إلى اكتوبر كباقي الدول.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
5 - مواطن الأحد 16 غشت 2020 - 16:26
هادشي خاصو يكون في المغرب كامل.. وشحال هادي، ماشي تالدابا. الله يلطف بنا. هاحنا سدينا.. هاحنا حلينا.. هاحنا بغينا نسدو.. توم وجيري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
6 - لاجئ الأحد 16 غشت 2020 - 16:26
بالله عليكم فمراكش اصبحت بؤرة و تدق ناقوس الخطر ، في غياب تام للتحاليل سواء للمخالطين او المصابين بينما لا يجيبون على هواتف الو يقظة ،فأين نحن من هده الكلمات المزوقة ، راه كارتة في مراكش اين هي وزارة الصحة و اين هي التحاليل و اين ه حق الصحة الدي يكفله الدستور ،
طز فيكم و طز في ما تزوقون له في قنوات الصرف الصحي ، و عند ربكم تختصمون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
7 - حمداش الأحد 16 غشت 2020 - 16:27
الناس الله يهديكوم ممطلوبش منكم شيحاجة مستحيلة عادي وعادي جدا التباعد والكمامة واحنا بخير علاش هاذ التهور والجهل كونو عقلاء فصالح الجميع انتم وعاءلاتكم والمجتمع الوقاؤة خير من العلاج اولا باغيين تسدو عليكم افضل هاذا يبقى رأيكم الله المعين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
8 - khalil الأحد 16 غشت 2020 - 16:32
والله ماكاين لا تباعد والو ،المقاهي ممتلئة ،الاسواق كذلك ،الناس ماوعياش،نجني مازرعته الدولة من ناحية المنظومة التعليمية،جهل في جهل،والله وخا ديرو بوليس على كل واحد ،الوعي صفر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
9 - Brahim الأحد 16 غشت 2020 - 16:35
فيما ينفع إغلاق الأحياء بدون تعميم الفحوصات من أجل عزل المصابين و الحفاظ على السالمين؟ على الأقل يجب فرض حظر التجول مع استثناء الخروج للتبضع؛ إذا لم يكن بالإمكان إجراء الفحوصات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - عبدالرحمان بن الراضي الأحد 16 غشت 2020 - 16:40
رغم ان القرارات جاءت متأخرة لابد من مجهود اكبر من السلطات لان الوباء يزحف والا مبلاة من طرف كثير من الاشخاص في وسط الازقة ورواد المقاهي هو المشكل الحقيقي فب المدينة. انا من حي اامنارة وما الاحظه لا يبشر بالخير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - ملاحظ الأحد 16 غشت 2020 - 16:53
# ومنع التجمعات بالفضاءات العامة وأمام الوكالات البنكية وغيرها.# ما معنى منع التجمهرات امام الوكالات البنكية و انت لما تريد خدمة بنكية يُطلب منك الوقوف خارج الوكالة البنكية و الانتظار حتى يصل دورك للذخول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - خالد قانون الأحد 16 غشت 2020 - 16:55
كلشي عارف المقصود بهاد الوباء عالميا
الاقتصاد مشا
الحكومة تاخبط حيص بيص
قرارات عشواءية
ونلوحو التهمة على المواطن المغلوب على امره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
13 - مغرب الزواق و النفاق الأحد 16 غشت 2020 - 17:05
اللقاح موجود و لا احد يدعم الباحثين المغاربة .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - مغربي الأحد 16 غشت 2020 - 17:11
الله ارفع علينا هدا الوباء.اتمنا من كل مغربي قبل خروجه من المنزل ان يغسل اسنانه بمعجون الاسنان .فهدا ينقص من حدة انتقال الفيروسات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - مغربي الأحد 16 غشت 2020 - 17:16
هاد المجتمع اللي مامسوقش هو السبب.
يجب منع الكل من الخروج لتفادي الكارثة، يجب تحويل ملاعب كرة القدم الى سجن والزج بكل من خالف التدابير الوقائية بها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.