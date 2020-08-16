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كُتّاب وآراء
إقليم تاونات يشهد 16 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"
سجل إقليم تاونات، ما بين الساعة السادسة من مساء السبت وعصر الأحد، في أعلى حصيلة يومية للإصابة بالوباء، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة التراكمية لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19" بعموم الإقليم إلى 121 حالة مؤكدة.
وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس، يتوزع المصابون الجدد على مدينة تاونات بـ13 حالة، وجماعات عين عائشة وبوعادل وعين مديونة بحالة إصابة بكل واحدة منها.
المصادر ذاتها أفادت بأنه يوجد ضمن المصابين شاب ينحدر من إحدى الدول الأوروبية يعمل داخل إحدى وحدات تقطير الأعشاب الطبية والعطرية بإقليم تاونات، فضلا عن 5 لاعبين بفريق اتحاد تاونات لكرة القدم المنتمي للقسم الأول هواة.
وانضافت هذه الحالات إلى 9 حالات أخرى تم الإعلان عنها مساء أمس السبت، تتوزع على بؤرة عائلية بجماعة بوعادل بـ 6 إصابات، وكل من مدينة تاونات وجماعتي بوهودة وكلاز بإصابة واحدة بكل واحدة منها.