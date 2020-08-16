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إقليم تاونات يشهد 16 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

إقليم تاونات يشهد 16 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"
رشيد الكويرتي من تاونات
الأحد 16 غشت 2020 - 17:50

سجل إقليم تاونات، ما بين الساعة السادسة من مساء السبت وعصر الأحد، في أعلى حصيلة يومية للإصابة بالوباء، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة التراكمية لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19" بعموم الإقليم إلى 121 حالة مؤكدة.

وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس، يتوزع المصابون الجدد على مدينة تاونات بـ13 حالة، وجماعات عين عائشة وبوعادل وعين مديونة بحالة إصابة بكل واحدة منها.

المصادر ذاتها أفادت بأنه يوجد ضمن المصابين شاب ينحدر من إحدى الدول الأوروبية يعمل داخل إحدى وحدات تقطير الأعشاب الطبية والعطرية بإقليم تاونات، فضلا عن 5 لاعبين بفريق اتحاد تاونات لكرة القدم المنتمي للقسم الأول هواة.

وانضافت هذه الحالات إلى 9 حالات أخرى تم الإعلان عنها مساء أمس السبت، تتوزع على بؤرة عائلية بجماعة بوعادل بـ 6 إصابات، وكل من مدينة تاونات وجماعتي بوهودة وكلاز بإصابة واحدة بكل واحدة منها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الله الله الأحد 16 غشت 2020 - 18:00
زيد أخويا زيد زيد ....حكومة فاشلة وتسييرها للجائحة عشوائي غير الله يلطف بنا وخلاص
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16
2 - تاونات الأحد 16 غشت 2020 - 18:22
تاونات مدينة تتميز بالهواء الجبلي النقي الصحي .ولذالك تقاوم هذا الفيروس .و لان وجدت بعض الحالات فغالبا ما تكون وافدة من جهات اخرى .ولذالك يجب الحرص من مخالطة الوافدين حتى يتم مراقبتهم .
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5
3 - عبد الله الأحد 16 غشت 2020 - 18:25
بسيف مينتشر الوباء دوزنا الاختبار البارحة ولم نتلقى اي رد لحدود الساعة
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5
4 - jbilo الأحد 16 غشت 2020 - 19:57
المسؤولية يتحملها المواطن. فأنا إبن منطقة تاونات وحل العديد من أبناء المنطقة وهم كثر من طنجة والدار البيضاء متسللين بين الجبال. ونحن نعرف في تقاليدها كل عائد يقوم الكل بزياره خاصة أنه هناك تشابك في النسب. والغريب هو معضم الناس لبعدهم عن المناطق الموبوئة لا يعترفون بالفيروس. فسوف تسمعون غدا إغلاق مداشير بكاملها والمشاكل هو قلة المياه من أجل النظافة.
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-1
5 - الابتعاد عن المخالفين الأحد 16 غشت 2020 - 20:16
يعد إقليم تاونات من اكبر الأقاليم المغربية مساحة. ورغم ذالك تقل فيه نسبة الاصابات و الوفايات بشكل كبير اللهم بعض الوافدين من طنجة وفاس و البضاء ومخالطيهم.
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