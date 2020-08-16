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الرئيسية | جهات | غالبية وفيات "كورونا" تتمركز في طنجة ومراكش والدار البيضاء

غالبية وفيات "كورونا" تتمركز في طنجة ومراكش والدار البيضاء

غالبية وفيات "كورونا" تتمركز في طنجة ومراكش والدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الأحد 16 غشت 2020 - 19:00

تواصل وفيات فيروس "كورونا" ارتفاعها المتواصل، إذ سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 26 وفاة جديدة أغلبها رصد في ثلاث مدن مغربية.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن 70 بالمائة من الوفيات الجديدة، أي 18 وفاة، سجلت بمدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، فيما سجلت حالتا وفاة بكل من فاس وورزازات، ثم حالة وفاة بكل من صفرو ومكناس وتمارة وخنيفرة.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي 117 لكل مائة ألف نسمة، علما أنه سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 4 إصابات بالوباء في صفوف كل مائة ألف نسمة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي لـ 1472 حالة، سجلت جهة مراكش آسفي 303 حالات، منها 209 بمراكش، و40 بالرحامنة، و28 بالحوز، و12 بآسفي، و9 بشيشاوة، و3 باليوسفية، وحالتان بقلعة سراغنة.

وفي الرتبة الثانية جاءت فاس مكناس بـ 225 اصابة، منها 63 بفاس، و39 بمكناس، و34 بتازة، و32 بصفرو، و24 ببولمان، و18 بتاونات، و7 بإفران، و6 بمولاي يعقوب، ثم حالتان بالحاجب. فيما بلغت الإصابات الجديدة في بني ملال خنيفرة 224 حالة، منها 150 ببني ملال، و31 بالفقيه بنصالح، و27 بخنيفرة، و14 بخريبكة، وحالتان بأزيلال.

أما جهة البيضاء سطات فسجلت 221 حالة، منها 192 بالبيضاء، و11 بالمحمدية، و7 بالنواصر، و5 بكل من مديونة والجديدة، وحالة ببرشيد. بينما رصدت 150 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، منها 55 بسلا، و39 بالصخيرات تمارة، و27 بالقنيطرة، و16 بالرباط، و7 بسيدي قاسم، و6 بالخميسات.

وسجلت طنجة تطوان الحسيمة 145 حالة، منها 74 بطنجة، و22 بالحسيمة، و20 بالعرائش، و14 بتطوان، و12 بالمضيق الفنيدق، وحالتان بالفحص أنجرة، وحالة بوزان. بينما رصدت درعة تافيلالت 112 حالة، منها 75 بالرشيدية، و25 بورزازات، و10 بزاكورة، وحالة بتنغير وميدلت. أما الجهة الشرقية فسجلت 31 حالة، منها 21 بجرسيف، و4 بفكيك، و3 حالات بوجدة، وحالتان بتوريرت، وحالة ببركان.

باقي الإصابات رصدت بسوس ماسة بـ 28 حالة، و16 بأكادير إدوتنان، و6 بتزنيت، وحالتان بكل من طاطا وإنزكان آيت ملول، وحالة بكل من شتوكة آيت بها وتارودانت، فيما انضافت 22 حالة إلى جهة الداخلة وادي الذهب، منها 20 بالداخلة، وحالتان بأوسرد، ثم 8 حالات بكلميم واد نون، منها 6 بطانطان، وحالة بكل من أسا الزاك وسيدي إفني. في حين سجلت 3 حالات بالعيون بجهة العيون الساقية الحمراء.

وأفادت معطيات وزارة الصحة أن معدل الإصابة الأكبر سجل بمدينة بني ملال بـ25 حالة لكل مائة ألف مواطن، فيما بلغ المعدل ذاته بالرشيدية 17 حالة، وبمراكش 14 حالة، وبالرحامنة 12 حالة، وبصفرو 11 حالة.

الحالات الخطيرة بلغت إلى حدود اليوم 161 حالة، منها 65 تحت التنفس الاصطناعي. وتوجد أغلب هذه الحالات بجهة البيضاء سطات بـ47 حالة، و37 بطنجة تطوان الحسيمة، و30 بمراكش آسفي، و18 بفاس مكناس، و10 بدرعة تافيلالت، و9 بالرباط سلا القنيطرة، و5 بسوس ماسة، و4 بجهة الشرق، وحالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - MAROCAIN الأحد 16 غشت 2020 - 19:05
c ds ces trois villes ou il y a beaucoup de cas et donc une très grande pression sur les hôpitaux
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14
2 - راضية الأحد 16 غشت 2020 - 19:06
لطفك يا رب لنلتزم جميعا و الكل يشترك في حملة توعوية لانه و للاسف الامية لها الغلبة في وطننا . فانا است مستعدة للحجر الكلي لاني انتمي للقطاع الغير مهيكل و لا تعوضني الدولة رغم توفري على بطاقة راميد سبق ان عانيت الامرين في ثلات اشهر الاولى لدرجة الجوع. لا للحجر
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45
3 - فؤاد الأحد 16 غشت 2020 - 19:08
لهم وارحمهم واسكنهم الفردوس الأعلى يارب
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45
4 - Aspro10g الأحد 16 غشت 2020 - 19:10
أودي الوفيات فينما كانوا الله ارحمهم ويرحمنا حتى حنا معاهم...آمييين
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42
5 - زائر الأحد 16 غشت 2020 - 19:16
كل من يتوفى فهو ذلك أجله،لا كرونا ولا غيرها.
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-19
6 - مواطنة الأحد 16 غشت 2020 - 19:16
المرض انتشر في جميع أرجاء البلاد وعدد الوفيات ارتفع إلى مالم نكن نتوقعه والمستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب كل المرضى بل حتى الأطباء والممرضون لم ينجوا من كورونا فهل ستستطيع فعلا السيطرة على الوضع؟
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30
7 - hamza الأحد 16 غشت 2020 - 19:20
مفهمتش علاش وزارة الصحة متفرقش كلوركين علا جميع المغاربة او علا فئة الشباب ايلا حدود 50 عام غدي تقدي علا فريوس في مدة شهر بالاعراض او لا بي test او لا غدي ايبراو ناس ونحدو من انتشار الوباء دواء ايتفرق في les Cs بي دفتر صحي وغدي نتغلبو علا وباء علاش مخلين ناس شي كينقل العدوا لشي وناس حتموت والحل بسيط غدي نوفرو من الاعباء المالية ونخففو من الضغط علا المستشفيات وغدي نتكفلو بي ناس لي عندهوم اعراض بي طريقة متالية ونحدو من le taux de mortalité و نطلقو ناس تخرج تحرك عجلة التنمية
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-14
8 - عبد الجبار الأحد 16 غشت 2020 - 19:33
نصيحة : المرجو من الجميع تطبيق الحجر الصحي الشخصي (الكمامة + النظافة + تفادي الازدحامات).
الآن الكل مسؤول عن نفسه وعن الآخرين أيضا.
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30
9 - احمد الأحد 16 غشت 2020 - 19:37
الحكومة ولا حتى الدولة لا تتوفر على خطة لمحاربة الوباء طالما تكلمنا في بداية الوباء ولكن ما الفائدة من كلام لا يسمع الله يلطف اشركوا الناس والفعاليات في النقاش وسنجد حل فهذا الشعب ليس عقيما كما تتصورون،
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9
10 - أبو سعد الأحد 16 غشت 2020 - 19:38
كان يجب اتخاذ قرار عدم الاحتفال بعيد الأضحى.
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19
11 - الطنجي الحر الأحد 16 غشت 2020 - 19:43
الوفيات التي كثرت في طنجة معظمها لم تجد العناية اللازمة وعانت من الإهمال المفرط انا لله وانا اليه راجعون
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22
12 - وجدي الأحد 16 غشت 2020 - 19:44
le grand problème c'est le dépistage et le confinement.
c'est une équation difficile à résoudre.
l'épidémie se propage dans tous le territoire il faut prendre des décisions judicieuses afin de terminer ce film de terreur.
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6
13 - احمد الأحد 16 غشت 2020 - 19:50
شئ طبيعي تكون الوفيات في هاد المدت ايقول لي شي واحد شي مدينة اخرى المستشفى فيها مجهز بحال الدار البيضاء او مراكش او المصحات الخصوصية .لان الحالات الحرجة اكثريتهم كيجيبوهم للدار البيضاء.
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3
14 - عبد الصمد الأحد 16 غشت 2020 - 19:51
ان لله وان اليه راجعون،كاتب العام المغرب الفاسي توفي بفاس عند عصر اليوم ...لك الله ياوطني
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7
15 - Mounir usa الأحد 16 غشت 2020 - 19:52
نحن معروفين بالفوضى مند زمان في كل شيء . و لكن جاء الوقت لكي نؤدي الثمن . الدولة ضعيفة جدا حينما تشتكي من قلة الأمن و ضجيج المقاهي و الأزقة لا أحد ينصع اليك . أما كورونا فقامت لها الساعة و لاكن الدواة و بالأخص الحكومة فاشلة
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6
16 - جلال الأحد 16 غشت 2020 - 19:53
شيء طبيعي يكونوا الوفيات في هذه المدن مرتفع لان عدد الاصابات مرتفع جدا والطاقة الاستيعابية المستشفيات وصلت اقصاها فيضطر المصابون الانتظار ايام حتى يتسنى لهم إجراء التحاليل المخبرية فيكون قد وصل مرحلة متقدمة في الخطر وبالتالي الموت الله يصوب وصافي يجب الاسراع في العلاج قبل الاوان والا سيبقى عدد الموتى لا يجب الانتظار حتى يسري المرض الرءة وعلى المواطنين التقيد بالاجراءات الإحترازية لمصلحة الكل الله يوفق
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5
17 - الأوساخ و التعفن الآدمي؟ الأحد 16 غشت 2020 - 19:53
أظن أن هذا الفيروس يعشعش في الأماكن المتسخة مع الازدحام الآدمي ... و ربما حتى العلاقات الجنسية الغير السليمة تزيد من تقويته (؟) ... زد على ذلك المأكولات المغشوشة و المعفنة التي تقدم بدون مراقبة في محلات لا تتوفر على ظروف السلامة في المدن الكبرى ؟
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-1
18 - هشام متسائل الأحد 16 غشت 2020 - 19:59
أسهل حل طبقته الحكومة هو الحجر الصحي خصوصا أن الشعب المغربي صبور جدا.
دابا ما كاين غير الحلول الصعبة بالثمن الباهض

المسؤولون الذين اتخدوا القرارات الارتجالية جدا : إبقاء العيد وقرار الهروب الكبير عليهم تحمل مسؤولياتهم كاملة والتنحيف جانبا واعتزال تدبير الشأن العام
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8
19 - immad الأحد 16 غشت 2020 - 20:01
الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحكومة هو الترخيص بعيد الاضحى ...خطأ قاتل ..
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2
20 - الحقيقة الأحد 16 غشت 2020 - 20:07
في هذه الظرفية التي توحي بانهيار المنضومة الصحية في المغرب وزيادة الضغط على الطاقم الصحي المغربي اللدي يبدو في حالة انهاك تام مما يجعله غير قادر لمواجهة الاعداد الكبيرة للمصابين اقترح ان تستعين الدولة بالاطباء الكوبيين لتجربتهم الكبيرة في هذا الميدان مقابل أجر محترم
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-2
21 - عبد الحفيظ الأحد 16 غشت 2020 - 20:07
الإخوان انا اسف علي ما اقول ولكن هد هو الوقيع المر الشباب الدي يموت في بطئ
اليوم اصبح لا يخفون من مرض كورونا اكثر من خوف من مرض السياسيون في المغرب الحبيب نحن دئما نموت اليوم اصبح لنا الموت ارحم
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-1
22 - lahnine ahmed الأحد 16 غشت 2020 - 20:09
سلام باراك من التهور الناس كترت بزاف اللهم أرحم الجميع
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23 - مسلم الأحد 16 غشت 2020 - 20:19
كتامة لم تسجل اية حالة منذ بدء الوباء...لماذا يا ترى؟
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