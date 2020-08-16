غالبية وفيات "كورونا" تتمركز في طنجة ومراكش والدار البيضاء

هسبريس من الرباط

تواصل وفيات فيروس "كورونا" ارتفاعها المتواصل، إذ سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 26 وفاة جديدة أغلبها رصد في ثلاث مدن مغربية.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن 70 بالمائة من الوفيات الجديدة، أي 18 وفاة، سجلت بمدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، فيما سجلت حالتا وفاة بكل من فاس وورزازات، ثم حالة وفاة بكل من صفرو ومكناس وتمارة وخنيفرة.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي 117 لكل مائة ألف نسمة، علما أنه سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 4 إصابات بالوباء في صفوف كل مائة ألف نسمة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي لـ 1472 حالة، سجلت جهة مراكش آسفي 303 حالات، منها 209 بمراكش، و40 بالرحامنة، و28 بالحوز، و12 بآسفي، و9 بشيشاوة، و3 باليوسفية، وحالتان بقلعة سراغنة.

وفي الرتبة الثانية جاءت فاس مكناس بـ 225 اصابة، منها 63 بفاس، و39 بمكناس، و34 بتازة، و32 بصفرو، و24 ببولمان، و18 بتاونات، و7 بإفران، و6 بمولاي يعقوب، ثم حالتان بالحاجب. فيما بلغت الإصابات الجديدة في بني ملال خنيفرة 224 حالة، منها 150 ببني ملال، و31 بالفقيه بنصالح، و27 بخنيفرة، و14 بخريبكة، وحالتان بأزيلال.

أما جهة البيضاء سطات فسجلت 221 حالة، منها 192 بالبيضاء، و11 بالمحمدية، و7 بالنواصر، و5 بكل من مديونة والجديدة، وحالة ببرشيد. بينما رصدت 150 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، منها 55 بسلا، و39 بالصخيرات تمارة، و27 بالقنيطرة، و16 بالرباط، و7 بسيدي قاسم، و6 بالخميسات.

وسجلت طنجة تطوان الحسيمة 145 حالة، منها 74 بطنجة، و22 بالحسيمة، و20 بالعرائش، و14 بتطوان، و12 بالمضيق الفنيدق، وحالتان بالفحص أنجرة، وحالة بوزان. بينما رصدت درعة تافيلالت 112 حالة، منها 75 بالرشيدية، و25 بورزازات، و10 بزاكورة، وحالة بتنغير وميدلت. أما الجهة الشرقية فسجلت 31 حالة، منها 21 بجرسيف، و4 بفكيك، و3 حالات بوجدة، وحالتان بتوريرت، وحالة ببركان.

باقي الإصابات رصدت بسوس ماسة بـ 28 حالة، و16 بأكادير إدوتنان، و6 بتزنيت، وحالتان بكل من طاطا وإنزكان آيت ملول، وحالة بكل من شتوكة آيت بها وتارودانت، فيما انضافت 22 حالة إلى جهة الداخلة وادي الذهب، منها 20 بالداخلة، وحالتان بأوسرد، ثم 8 حالات بكلميم واد نون، منها 6 بطانطان، وحالة بكل من أسا الزاك وسيدي إفني. في حين سجلت 3 حالات بالعيون بجهة العيون الساقية الحمراء.

وأفادت معطيات وزارة الصحة أن معدل الإصابة الأكبر سجل بمدينة بني ملال بـ25 حالة لكل مائة ألف مواطن، فيما بلغ المعدل ذاته بالرشيدية 17 حالة، وبمراكش 14 حالة، وبالرحامنة 12 حالة، وبصفرو 11 حالة.

الحالات الخطيرة بلغت إلى حدود اليوم 161 حالة، منها 65 تحت التنفس الاصطناعي. وتوجد أغلب هذه الحالات بجهة البيضاء سطات بـ47 حالة، و37 بطنجة تطوان الحسيمة، و30 بمراكش آسفي، و18 بفاس مكناس، و10 بدرعة تافيلالت، و9 بالرباط سلا القنيطرة، و5 بسوس ماسة، و4 بجهة الشرق، وحالة بجهة الداخلة وادي الذهب.