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الرئيسية | جهات | مصابون بكورونا يبحثون عن الأدوية وسط المضيق

مصابون بكورونا يبحثون عن الأدوية وسط المضيق

مصابون بكورونا يبحثون عن الأدوية وسط المضيق
هسبريس من تطوان
الاثنين 17 غشت 2020 - 09:32

يبدو أن تبني المغرب للحجر الصحي المنزلي لمرضى "كورونا"، من خلال جعلهم يتابعون علاجهم وحجرهم داخل البيوت، تشوبه معيقات وتواجهه تحديات بنيوية تنذر بكارثة في المقبل من الأيام، هذا ما تؤكده بعض الوقائع التي تتعارض مع ما تمليه توصيات واستراتيجية الوزارة الوصية في هذا الباب.

والمثال هنا من عمالة المضيق الفنيدق، حيث يضطر المرضى، الذين تم تأكيد إصابتهم بـ"كوفيد- 19"، إلى خرق الحجر الصحي المنزلي والانتقال إلى المستشفى من أجل الحصول على الأدوية المخصصة لهم، والخضوع للتحاليل والتخطيط القلبي، في رحلة محفوفة بمخاطر انتقال العدوى إلى الأصحاء، وفقا لشهادات اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحالات، التي تم تأكيد إصابتها مخبريا بالفيروس التاجي بمدينة الفنيدق، تنتقل مشيا على الأقدام وسط الشارع العام أو على متن وسيلة نقل، لنيل حصة الدواء، وإتمام الفحوصات والكشوفات المعمول بها في مثل هذه الحالات، وما يرافق ذلك من مخاطر واحتمال انتشار الوباء.

تخبط وعشوائية

"الفقيه اللي نتسناو براكتو دخل للجامع ببلغتو" هذا المثل الشعبي ينطبق على حال مسؤولي الصحة بعمالة المضيق الفنيدق، إذ أصبحت تقرع الأجراس بشدة في الأيام الأخيرة بشأن واقع مرضى "كورونا" الخاضعين للحجر الصحي المنزلي، فالمصاب بهذا الفيروس بات مثل قنبلة موقوتة تعيش بيننا ويتجول بكل حرية ودون حسيب ولا رقيب.

وفي الوقت الذي توصي السلطات حاملي الفيروس، الذين لا تظهر عليهم أي أعراض، بضرورة التزام البيت وعدم الخروج، نجدهم ينتقلون إلى المراكز الاستشفائية لجلب الأدوية وتتبع وضعهم الصحي، وهو ما يشكل خطرا على المواطنين، كما يسائل أعين السلطات المحلية في مراقبة مدى استجابة هؤلاء لتعليمات القائمين على الأمن الصحي، ويضع عمل وحدات وخلايا "كوفيد" الإقليمية تحت مجهر التتبع.

حمزة الإبراهيمي، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، اعتبر مجيء المصاب بـ"كوفيد- 19"، الخاضع ضمنيا لتدابير الحجر والعلاج المنزلي، إلى المؤسسة الاستشفائية بنفسه ليحصل على حصته من الدواء والرجوع إلى منزله مجددا، مؤشرا على الاستهتار والارتجال.

وأضاف الفاعل النقابي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الأمر يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الغاية من هذا الحجر الصحي المنزلي إذا كان المصاب مرغما على مغادرة البيت بدون رقابة لإكمال الفحوصات والكشوفات الطبية، ويسائل نجاعة هذا الخيار الذي يضع كامل الثقة في المصاب ويمنحه صلاحيات التجوال.

مسؤولية من؟

وتساءل الإبراهيمي عن مدى التزام السلطات المحلية ومندوبية وزارة الصحة بعمالة المضيق الفنيدق بتنزيل التدابير المتخذة في شأن التكفل بمرضى "كوفيد- 19" داخل البيوت، وضمان تزويدهم بالدواء، وكذا تمكينهم من تتبع دوري لتطور حالتهم الصحية داخل مقرات سكناهم، من خلال تجنيد وحدات المراكز الصحية للقيام بهذه المهمة دون الحاجة إلى انتقال المريض إلى المستشفى طيلة مدة الحجر.

وحمل عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية مندوب وزارة الصحة بالعمالة سالفة الذكر كامل المسؤولية، باعتباره الوصي الأول على الشأن الصحي بالإقليم، والمخول له تسطير عمل وحدات "كوفيد"، واصفا الأمر بـ"التهور غير المقبول الذي من شأنه المساهمة في انتشار الفيروس بطريقة بليدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - visiteur الاثنين 17 غشت 2020 - 09:45
الإستهزاء بالمرض والمرضى من المسؤول؟
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15
2 - مسؤولية الحكومة الاثنين 17 غشت 2020 - 09:48
هاذا ما كنا تقوله ونعيده.... هاذا مثال اخر فاشل لتدابير هذه الحكومة... قرارات سطحية بدون تدبير او اي تفكير مصبق للعواقب...
ارتجالية وتخبط هذه الحكومة هي سبب تفاقم وضع كورونا في البلاد!
شكرا هسبريس
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20
3 - كلام في الصميم الاثنين 17 غشت 2020 - 10:04
الإستشفاء المنزلي من أخطر الإجراءات الصحية التي اتخذتها وزارة الصحة المغربية مما سيؤدي إلى ارتفاع وتفاقم للأوضاع والظروف الصحية والإجتماعية بالمغرب
المغرب المعروف باستقباله ل10 ملايين سائح لعدة اشهر بإطعامهم وشربهم ومبيتهم أصبح بين عشية وضحاها لا يقدر على الإعتناء فقط ب 12 الف مصاب في عدة فنادق ومراكز الإستقبال التي اصبحت خالية من سياحها الأجانب وزوارها المغاربة ؟؟؟
أعتقد أن وزارة الصحة عليها غعادة النظر في هذا الإجراء الأسود لكونه سيشكل مستقبلا وبالا على المجتمع المغرب بأكمله
مراكز الإستقبال والفنادق يمكنها لعب دور المستشفيات بقليل من الأطقم مع تعويض أصحاب الفنادق ومستخدميها من صندوق كورونا وبذلك يمكن حصر الوباء
عندما انتشر الوباء في الصين بشكل كبير قامت ببناء مستشفيات كبيرة وميدانية لعزل الحالات المصابة وقامت باخذ المصاب بالقوة من داخل منزله نحو المستشفى بالإستعانة برجال الشرطة وتمكنت اخيرا من عزل المرضى عن الأصحاء وبالتالي تمكنت من حصر الوباء بشكل فعال على عكس الدول الفربية التي تبنت الإستشفاء المنزلي حيث عرفت تجاوز الملبون إصابة ولا زالت الأرقام في تصاعد مهول.
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19
4 - مغربي محب لبلده الاثنين 17 غشت 2020 - 10:15
الفيروس لايمكن السيطرة عليه اطلاقا ولكن يمكن الاحتياط منه بواسطة الوعي أعطي مثال في الموضوع:قبل يوم17أبريل هو يوم سفري الى السويد أصيب ابني به وسبب له السعال وابنتي فقدت الشم والذوق فقط وزوجتي ارتخاء في العضلات ووجدتهم شفوا منه دون الذهاب الى المستشفى ،والى حدود الساعة 18غشت لاأحمل الفيروس اطلاقا وعبر التحليل،يعني كل ما يقوم به المغرب هو ضياع للوقت والقدرات المادية والبشرية والهلع والخوف والتخبط،صحيح أننا لانملك ماتملكه السويد من مقومات ولكن هناك خسارة لامعنى لها خصوصا تلك التي تعاتب المندوب الاقليمي لاحول ولا قوة له فالدول عجزت حتى أن تبحث عن الحل كيف تجده عنده؟،انه الفيروس لابد للناس أن ترى المرضى والموتى وتتيقن أن ليس في ذلك تهاون حتى يحتاطوا ،بقدر أن الدولة تقوم على رعاية مصلحتهم هناك من يستهتر وسيزيد استهتارا.....الجيش والقوات المساعدة ورجال الدرك والشرطة والكمامة وترسانة من القوانين والاعتقالات لامعنى لها اطلاقا الوضع سيتفاقم رغم هذه الوسائل،حتى عندما يوجد التلقيح،كلما تحاصر الشعب يزيد تمردا،اتركه وحظه في الحياة في نظري أفضل،السويد نجحت نجاحا منقطع النظير،قمة العقلانية والتفكير.
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9
5 - محمد الاثنين 17 غشت 2020 - 10:18
ادا اسند الامر لغير اهله فانتظر الساعة
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8
6 - MOUISSA الاثنين 17 غشت 2020 - 10:25
يبحان الله يستهترون بالمرض و يرفضون إرتدا الكمامات و التباعد الإجتماعي و عندما يصابون به يخرجون علينا في الصحافة الصفراء و قنوات التفاهة على مواقع السفاهة الإجتماعية يشتكون و يسبون في الأطباء و الممرضين و يحملونهم المسؤولية عن الوضع المتردي للمستشفيات لأن ليس لديهم الجرأة لمطالبة وزارة الصحة للقيام بواجبها
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5
7 - o.z. الاثنين 17 غشت 2020 - 10:26
بدأت بوادر انهيار المنظومة الصحية و ما يؤكد هذا هو هذه القرارات الهيتشكوكية و ماستحمله من نتائج كارثية. القادم لا يبشر بالخير . علينا التضرع إلى آلله سبحانه وتعالى.
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10
8 - توتو مول البشكليط الاثنين 17 غشت 2020 - 10:50
الأذمغة الروسية تتقاتل ليلا و نهارا لإيجاد الحل لهذه المعضلة.
قليل من الصبر، ما بقى والو يعتقونا من هذه الكارثة.
غا تديرو التلقيح و تتحسن الأمور، و رجعو تاني لإنفاق الملايير في مهرجانات الذل و العار، و السفر من بلاد لبلاد و تبذير أموال ضرائب و ثروات الشعب الطبيعية في العطل و المنتجعات و شراء اليخوت و و و و.
هذا إذاااا تركتكم كورونا أحياء
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9 - اللي بغا يموت يموت الاثنين 17 غشت 2020 - 10:58
على ضوء كل هذه المستجدات و المعطيات الخلاصة هو انه اللي بغا يموت يموت لأن الإقتصاد أهم من الأرواح
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1
10 - ياسين الاثنين 17 غشت 2020 - 11:04
يجب على مسؤولي الصحة تتبع المصابين في منازلهم و توفير لهم كل ما يحتاجه من أدوية و حاجيات ضرورية لان المصاب سيضطر الخروج . حتى هنا في إسبانيا بدأت تظهر ارقام مخيفة كل واحد يلقى اللوم على الآخر و ليس الجميع يحترم الحجز الصحي للعلاج المنزلي.في الاسبوع الماضي في احد اسواق الشارع جاءت جمعية و بعض المتوطعين يوزعون كمامات و ضبط حرارة الجسم للزوار وتم اكتشاف أربعة أشخاص جاؤو للتسوق لديهم درجة حرارة مرتفعة و عند الاستفسار اثنان منهم اعترفو انهم مصابين بالفيروس و لكن لا يمكنهم البقاء في المنزل و يحتاجون الخروج لتبضع. اريد القول حتى هنا ليس الجميع يحترم الوساءل الوقائية.
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11 - noura الاثنين 17 غشت 2020 - 11:12
مدينة المضيق مافيهاش إصابات بزاف علاش خرجوهم من المستشفى للدار٠ ماشي بحال الدار البيضاء وطنجة وفاس يمكن المستشفيات عامرين ٠باختصار حكومة فاشلة من رئيس الحكومة الى ⬅️الشيخ والمقدم
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12 - فقط التعايش الاثنين 17 غشت 2020 - 11:16
اصلا هناك %50 حاملين الفيروس ويتجولون بيننا ولا يعرفهم أحد لدالك يجب إستعمال الكمامة ووسائل الوقاية وحماية الفئة الهشة والتعايش مع المرض في آنتظار تلقيح.
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