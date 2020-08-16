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جهة بني ملال تسجل 224 إصابة خلال يوم واحد

جهة بني ملال تسجل 224 إصابة خلال يوم واحد
حميد رزقي
الأحد 16 غشت 2020 - 20:15

أعلنت السلطات الصحية، يوم الأحد، أن جهة بني ملال خنيفرة احتلت الرتبة الثالثة وطنيا على مستوى عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، بعدما سجلت خلال 24 ساعة 224 إصابة جديدة، متبوعة بجهتي مراكش آسفي بـ 303 إصابات، وجهة فاس مكناس بـ 235 إصابة.

وذكرت المديرية الجهوية للصحة أن بني ملال وحدها عرفت تسجيل 150 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، فيما تم تسجيل 31 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و27 حالة بإقليم خنيفرة، و14 حالة بإقليم خريبكة، وحالتين بإقليم أزيلال.

وأضافت أن مجموع حالات الإصابة بالفيروس التاجي بالجهة بلغ 1216 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء حتى حدود اليوم 406 حالات، بعد تسجيل 18 حالة جديدة للشفاء، منها 11 حالة بإقليم أزيلال، و5 حالات بإقليم خريبكة، وحالة واحدة بإقليمي بني ملال والفقيه بن صالح.

ووفق المعطيات المحيّنة للمديرية الجهوية للصحة، فإن عدد الحالات النشطة بجهة بني ملال خنيفرة بلغ 794 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي، منذ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" بالمغرب، 74210 حالات. أما عدد الوفيات فبلغ 13 حالة بعد تسجيل حالة جديدة، اليوم، بخنيفرة.

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