153 حالة شفاء في جهة طنجة تطوان الحسيمة

هسبريس من تطوان

سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال 24 ساعة، 145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات على صعيد الجهة إلى 8440 حالة منذ بداية الجائحة، ضمنها 179 وفاة، وهو ما يمثل 20.74 في المائة من العدد الإجمالي الوطني للإصابات.

وتوزعت الإصابات الجديدة على عمالة طنجة أصيلة بـ74 حالة، تليها الحسيمة بـ 22 حالة إيجابية، والعرائش بـ 20 إصابة جديدة، ثم إقليم تطوان بـ14 حالة، علاوة على 12 إصابة بالمضيق، وإصابتين بالفحص أنجرة، وإصابة واحدة بوزان.

في المقابل، ارتفع عدد المتعافين بالجهة ذاتها إلى 6861 شخصا، عقب تسجيل 153 حالة شفاء جديدة، منها 134 حالة شفاء بطنجة أصيلة، و8 متعافين بإقليم وزان، و7 متعافين بمركز التكفل بتطوان، بالإضافة إلى 3 حالات شفاء بالحسيمة، وحالة شفاء واحدة بالعرائش، مع تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بمدينة طنجة.

وبهذه الحصيلة الجديدة وصل عدد الحالات قيد العلاج 1395 حالة، بينما بلغ معدل الإماتة بالفيروس في الجهة 2.02 في المائة، في حين سجلت نسبة الشفاء ارتفاعا لتستقر في حدود 81 في المائة.