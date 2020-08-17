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إصابات "كوفيد 19" تبلغ 238 في سبتة المحتلة

إصابات "كوفيد 19" تبلغ 238 في سبتة المحتلة
جمال سماحي من تطوان
الاثنين 17 غشت 2020 - 03:04

رفعت حالتان مؤكدة إصابتهما بفيروس "كورونا" الحصيلة التراكمية لعدد المصابين بسبتة المحتلة إلى 238 حالة، منذ بداية الجائحة، إحداهما تم تسجيلها ليلة السبت، فيما سجلت الأخرى بعد ظهر يوم الأحد، وفق ما كشفته السلطات الصحية بالمدينة.

وحسب المصدر ذاته، فإن عدد الحالات النشطة بالمدينة السليبة ارتفع إلى 13 حالة، 12 منها تحمل أعراضا خفيفة، وتخضع للعزل الصحي المنزلي، فيما استدعت الوضعية الصحية لحالة واحدة وضعها بقسم العزل الطبي بالمستشفى الجامعي لسبتة.

يذكر أن سبتة المحتلة سجلت إصابة 238 شخصا بفيروس "كورونا"، منذ بدء انتشار الوباء، ضمنهم 221 متعافيا، و4 وفيات، فيما بلغ عدد المخالطين الخاضعين لتدبير العزل الصحي المنزلي، بعد الاشتباه بإصابتهم بالفيروس، 265 شخصا ينتظرون ظهور نتائج اختبار الكشف PCR.

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