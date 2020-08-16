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كُتّاب وآراء
حصيلة وفيات "كورونا" بجهة فاس تتخطى المئة
أحصت جهة فاس مكناس، خلال 24 ساعة، 4 وفيات إضافية جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، توزعت على فاس بوفاتين، ومكناس وصفرو بوفاة واحدة لكل منهما، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بعموم الجهة إلى 101 وفاة.
وفي حصيلتها اليومية، التي أعلنتها عند الساعة السادسة من مساء الأحد، ذكرت المديرية الجهوية للصحة أنه تم تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالجهة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالوباء، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 6503 حالات.
وتوزعت الحالات الجديدة للإصابة بالفيروس على فاس بـ63 حالة، ومكناس بـ39 حالة، وتازة بـ34 حالة،
وصفرو بـ32 حالة، وبولمان بـ24 حالة، بينما سجلت 18 حالة بتاونات، و7 حالات بإفران، و6 حالات بمولاي يعقوب، وحالتان بالحاجب.
ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فقد تم رصد معظم الحالات المعلنة بعموم الجهة في إطار تتبع المخالطين والبؤر العائلية والمهنية والتجارية والرياضية، مبرزة أنه تم تسجيل حالات إصابة في صفوف عناصر أمنية وأفراد من القوات المساعدة وأطر الصحة، وحالات إصابة في بؤرة تجارية بمدينة فاس، فضلا عن رصد حالات إصابة في أربعة أندية كروية بالجهة، ويتعلق الأمر باتحاد تاونات ووداد صفرو ومولودية ميسور واتحاد آزرو.
أما فيما يتعلق بحالات التعافي من وباء "كوفيد-19"، فقد قفزت الحصيلة الإجمالية بجهة فاس مكناس إلى 5075 حالة، بفضل تماثل 209 حالات للشفاء التام من الفيروس إبان الـ24 ساعة الأخيرة، توزعت على مدينة فاس بـ143 حالة شفاء، وصفرو بـ32، ومكناس بـ16، وبولمان وإفران بـ6 حالات شفاء، وتازة بـ5 حالات، والحاجب بحالة واحدة.
وأصبح يوجد رهن العلاج من الإصابة من الفيروس بعموم جهة فاس مكناس ما مجموعه 1327 حالة، موزعة على المنازل والمستشفيات.