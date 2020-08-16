24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. باريس تعطي اللبنانيين "فيزا" على أساس التضامن (5.00)

  2. إقليم تاونات يشهد 16 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" (5.00)

  3. خبراء مغاربة: أجهزة الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير دقيقة (5.00)

  4. ورزازات تسابق الزمن لمواجهة موجة ثانية من انتشار "كوفيد-19" (5.00)

  5. كاميرات ترصد الغش في كلية الطب والصيدلة بفاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | حصيلة وفيات "كورونا" بجهة فاس تتخطى المئة

حصيلة وفيات "كورونا" بجهة فاس تتخطى المئة

حصيلة وفيات "كورونا" بجهة فاس تتخطى المئة
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 16 غشت 2020 - 22:26

أحصت جهة فاس مكناس، خلال 24 ساعة، 4 وفيات إضافية جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، توزعت على فاس بوفاتين، ومكناس وصفرو بوفاة واحدة لكل منهما، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بعموم الجهة إلى 101 وفاة.

وفي حصيلتها اليومية، التي أعلنتها عند الساعة السادسة من مساء الأحد، ذكرت المديرية الجهوية للصحة أنه تم تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالجهة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالوباء، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 6503 حالات.

وتوزعت الحالات الجديدة للإصابة بالفيروس على فاس بـ63 حالة، ومكناس بـ39 حالة، وتازة بـ34 حالة،

وصفرو بـ32 حالة، وبولمان بـ24 حالة، بينما سجلت 18 حالة بتاونات، و7 حالات بإفران، و6 حالات بمولاي يعقوب، وحالتان بالحاجب.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فقد تم رصد معظم الحالات المعلنة بعموم الجهة في إطار تتبع المخالطين والبؤر العائلية والمهنية والتجارية والرياضية، مبرزة أنه تم تسجيل حالات إصابة في صفوف عناصر أمنية وأفراد من القوات المساعدة وأطر الصحة، وحالات إصابة في بؤرة تجارية بمدينة فاس، فضلا عن رصد حالات إصابة في أربعة أندية كروية بالجهة، ويتعلق الأمر باتحاد تاونات ووداد صفرو ومولودية ميسور واتحاد آزرو.

أما فيما يتعلق بحالات التعافي من وباء "كوفيد-19"، فقد قفزت الحصيلة الإجمالية بجهة فاس مكناس إلى 5075 حالة، بفضل تماثل 209 حالات للشفاء التام من الفيروس إبان الـ24 ساعة الأخيرة، توزعت على مدينة فاس بـ143 حالة شفاء، وصفرو بـ32، ومكناس بـ16، وبولمان وإفران بـ6 حالات شفاء، وتازة بـ5 حالات، والحاجب بحالة واحدة.

وأصبح يوجد رهن العلاج من الإصابة من الفيروس بعموم جهة فاس مكناس ما مجموعه 1327 حالة، موزعة على المنازل والمستشفيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.