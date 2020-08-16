تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

محمد آيت حساين

عرفت جهة درعة تافيلالت تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال 24 ساعة، حسب الحصيلة التي أعلنت عنها المديرية الجهوية للصحة في الساعة السادسة من مساء يوم الأحد.

وبهذه الحالات الإضافية، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بـ"كوفيد- 19" بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 1403 حالات، علما أن الحالات الأخيرة تم رصدها في صفوف الوافدين من المدن الموبوءة بمناسبة عيد الأضحى.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فإن الحالات الجديدة سجلت منها 75 حالة بإقليم الرشيدية، و25 حالة بإقليم ورزازات، و10 حالات بإقليم زاكورة، وحالة واحدة بكل من ميدلت وتنغير.

المصادر ذاتها أبرزت أن 14 حالة من هذه الحالات تم رصدها في 4 بؤر عائلية، يتقاسمها حي البورنيات وحي باب السيفر ببؤرتين في كل حي، و7 حالات لكل واحد منهما.

وتميزت الفترة المذكورة بتماثل 29 حالة للشفاء التام من الفيروس، ضمنها 26 حالة بإقليم ورزازات، و3 حالات بإقليم زاكورة، ليرتفع مجموع حالات التعافي من الإصابة بـ"كوفيد-19" بعموم جهة درعة تافيلالت، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 898 حالة.

وأصبح يوجد تحت التكفل الطبي، حسب المعطيات الرسمية، ما مجموعه 467 حالة، منها 239 حالة بإقليم الرشيدية، و113 حالة بإقليم ورزازات، و50 حالة بإقليم زاكورة، و45 حالة بإقليم تنغير، و34 حالة بإقليم ميدلت.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات بجهة درعة تافيلالت خلال 24 ساعة إلى 24 وفاة إثر تسجيل حالتي وفاة جديدتين، يوم الأحد، بإقليم ورزازات.