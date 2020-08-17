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إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في مليلية المحتلّة

إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في مليلية المحتلّة
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 17 غشت 2020 - 05:16

رصدت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية في حكومة مليلية المحتلّة، يوم الأحد، 8 إصابات جديدة بفيروس "كوفيد- 19".

وحسب المصدر نفسه، فقد ارتفعت حصيلة المصابين بالمدينة المحتلّة، منذ بداية انتشار وباء "كورونا"، إلى 199 حالة.

وفي السياق ذاته، تماثل مصابان للشّفاء من الفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 132 شخصا، فيما استقرت الوفيات في حالتين.

ويتابع العلاجَ في الحجر الصحي المنزلي 63 مريضا، فيما توجد حالتان تحت العناية الطبية بمستشفى "كومركال".

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