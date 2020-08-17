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الرئيسية | جهات | سياجات سبتة ومليلية تتخطى علو "جدار المكسيك‎"

سياجات سبتة ومليلية تتخطى علو "جدار المكسيك‎"

سياجات سبتة ومليلية تتخطى علو "جدار المكسيك‎"
هسبريس- مصطفى شاكري
الاثنين 17 غشت 2020 - 13:10

بدأت تتضح المعالم النهائية للسياجين الحدوديين الفاصلين بين ثغري سبتة ومليلية المحتلين وباقي تراب المملكة المغربية؛ فمع قرب انتهاء أشغال البناء في الأسابيع المقبلة، بدأت الصحف الإسبانية تتناقل حيثيات المجال الحدودي الجديد، حيث أشارت صحيفة "إل كونفيدونسيال" إلى أن السياج المشيد حديثا يتعدى علوه الجدار الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة الامريكية.

الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار لفتت الانتباه إلى أن السياجين، الكائنين حول المدينتين الرازحتين تحت التواجد الإسباني شمال المغرب، يتجاوز علوهما الجدار الأمني الذي يتم بناؤه بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بمتر واحد؛ وهو المشروع الذي شيده دونالد ترامب بارتفاع 9.1 متر، بينما يبلغ علو السياج الإسباني عشرة أمتار.

وأشارت القصاصة الإخبارية إلى أن الفاصلين الحدوديين الجديدين من شأنهما "صد الأعداد الغفيرة للمهاجرين غير النظاميين"، لاسيما المناطق الأكثر عرضة للقفز من لدن "الحراكة"، وأبرز المنبر الإعلامي الإيبيري أن أشغال التشييد توشك على الانتهاء، على الرغم من التأخر الحاصل في الأشهر الماضية، بسبب تداعيات تفشي الطارئ الصحي العالمي؛ ومن ثمة لن يكتمل الجدار الأمني في الشهر المقبل، مثلما هو متفق عليه سلفا، لكن الجهات المسؤولة تتشبث بإخراج مشروع "الحدود الذكية" في حدود الشهرين المقبلين.

ومن شأن اعتماد أحدث التقنيات الرقمية في المعابر الحدودية رصد تحركات من يدخل ويغادر معابر سبتة ومليلية؛ والمساعدة أيضا في مواجهة أعداد المهاجرين المرتفعة، لاسيما القاصرين منهم، بحيث سيتمكن المسؤولون عن الأوضاع الأمنية في المنطقتين من معرفة الأشخاص الفارّين بعد المحاولات الفاشلة للعبور، وسيتم وضع أسماء من تحدد هوياتهم ضمن "قوائم سوداء" ستكون في متناول عناصر الأمن. وسيتمكّن النظام الإلكتروني الرقمي من استيعاب قرابة 40 ألف مسح للوجوه في مدينة سبتة، ونحو 85 ألف مسح للوجوه في ثغر مليلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - إحتقار الإسبان للمغاربة الاثنين 17 غشت 2020 - 13:20
في التاريخ الذهبي للعرب و الأمازيغ ... كانت أنوف الإسبان تمرغ في الأرض و كان قاداتهم في كل مواجهة ينتحرون من هول الصدمة ... أما الأن فيعاملون أبناء هؤلاء العظماء بكل إحتقار و وقاحة ... و السبب هو سياسي ... لأن المغرب عوض أن يركز على العلم و البحث العلمي و يضخ ميزانيات فلكية في إنتاج الأسلحة و تعليم أبناء المغاربة أفضل تعليم ... يستثمر أمواله في موازين و مهرجانات الموسيقى الروحية ... بحال إلى ما خاصنا تا شي خير ... بل الغريب في الأمر يرسل مساعدات بالأطنان ... لدول مستوى مواطنيها المعيشي و دخل أفرادها ... أفضل بكثير من مستوى المغاربة ... يجب الرد على وقاحة الإسبان إنها كرامة الشعب المغربي و الدولة المغربية على المحك ... و على الرد أن يكون حازما ...
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22
2 - fouad الاثنين 17 غشت 2020 - 13:27
السياج ليهوم حلال ونهار بغا يديرو ترامب، دارو ليه القيامة. مع العلم ان الحدود بين أمريكا والمكسيك مئات الكيلومترات مفتوحة.
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5
3 - في يوم من الأيام الاثنين 17 غشت 2020 - 13:37
مهما طال الليل سيرجع الحق لاصحابه فطائرات ف16 المغربية لن يصعب عليها الجدار ولو كان طوله حد مدريد
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-23
4 - طارق الاثنين 17 غشت 2020 - 13:47
عنصرية السبنيول اعلى من عنصرية ترامب
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4
5 - مغربي حر الاثنين 17 غشت 2020 - 14:01
حتى لو كان علوه مائة متر فسبتة ومليلية مغربيتين طال الزمن او قصر ....
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4
6 - المتتبع الاثنين 17 غشت 2020 - 14:09
الحروب الجديدة ليست هي حروب الطايرات والقنابل والدمار يكفي المغرب فخرا انه منذ ٢٠١٨ خنق اقتصادية سبتة ومليلية فالسياجات ما منفعتها اذا كان قاطنوا المدينتين في عزلة تامة حدزد.مغلوقة وتجارة واقفة
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