24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4813:3617:1220:1521:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شفيق: مدارس خاصة تحابي التلاميذ بـ"نفخ النقط" لأسباب تجارية (5.00)

  2. شركات ترفضُ إجراء تحاليل كورونا رغم تفشي الوباء بين العمال (5.00)

  3. "كورونا المغرب" يتجاوز أوروبا .. و"سيناريو مخيف" ينذر بكارثة (5.00)

  4. "قرارات فجائية" تسائل مدى ضمان الحكومة احترام الحقوق الفردية (5.00)

  5. هل ترفع حكومة العثماني "الرّاية البيضاء" أمام "الجائحة السوداء"؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب

هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب

هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 04:25

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة أحيانا كثيفة على السواحل الشمالية والوسطى، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

وسيبقى الطقس حارا نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي وبجنوب البلاد، فيما ستظل الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب-الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، ومن الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و31 درجة بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة عموما بباقي الأنحاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و45 درجة بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب-الشرقي، وما بين 35 و40 درجة بداخل منطقتي سوس والشياضمة، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وداخل الأقاليم الجنوبية وما بين 30 و35 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، والساحل المتوسطين ومنطقة طنجة، والريف، وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 25 و30 درجة فوق مرتفعات الأطلس وجوار السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة ورأس حديد، وهائجا إلى قوي الهيجان ببواقي سواحل المحيط الأطلسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.