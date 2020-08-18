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كُتّاب وآراء
هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة أحيانا كثيفة على السواحل الشمالية والوسطى، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.
وسيبقى الطقس حارا نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي وبجنوب البلاد، فيما ستظل الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب-الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، ومن الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و31 درجة بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة عموما بباقي الأنحاء.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و45 درجة بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب-الشرقي، وما بين 35 و40 درجة بداخل منطقتي سوس والشياضمة، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وداخل الأقاليم الجنوبية وما بين 30 و35 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، والساحل المتوسطين ومنطقة طنجة، والريف، وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 25 و30 درجة فوق مرتفعات الأطلس وجوار السواحل.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة ورأس حديد، وهائجا إلى قوي الهيجان ببواقي سواحل المحيط الأطلسي.