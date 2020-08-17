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الرئيسية | جهات | "جهة كلميم" تحصي الوفاة الخامسة بسبب "كورونا"

"جهة كلميم" تحصي الوفاة الخامسة بسبب "كورونا"

"جهة كلميم" تحصي الوفاة الخامسة بسبب "كورونا"
مصطفى البكار من تزنيت
الاثنين 17 غشت 2020 - 12:20

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس "كورونا" المستجد على صعيد جهة كلميم وادنون إلى خمس حالات، منذ بداية الجائحة، حسب ما أعلنته المديرية الجهوية للصحة ضمن نشرة الرصد الوبائي الخاص بـ"كوفيد-19".

حالة الوفاة الجديدة سُجلت بمدينة طانطان وتتعلق بشخص يبلغ من العمر 64 سنة، كان يتابع علاجه بالمركز الاستشفائي الإقليمي، بينما يتوزع مجموع وفيات الفيروس التاجي بجهة كلميم وادنون على إقليم طانطان بثلاث حالات، إضافة إلى كلميم بحالتين.

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