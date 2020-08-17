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تسجيل حالة وفاة إضافية بـ"كوفيد-19" في الناظور

تسجيل حالة وفاة إضافية بـ"كوفيد-19" في الناظور
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 17 غشت 2020 - 16:16

سجّل إقليم الناظور، الاثنين، حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجدّ، وهي لمصابة كانت تتابع علاجها بقسم الحجر الصحّي بمستشفى الحسني.

وحسب مصدر هسبريس، فإن الأمر يتعلّق بسيّدة مسنّة كانت قيدَ حياتها تعاني من أمراض مزمنة لم ينفع معها البروتوكول العلاجي الخاصّ بمرض "كوفيد-19".

وتوفيت حالتان قبل أيّام نتيجة مضاعفات الفيروس التّاجي بمستشفى الحسني، وكانتا أيضا تعانيان من أمراض مزمنة.

يُذكر أن إقليم النّاظور سجّل منذ بداية انتشار وباء "كورونا" 105 حالات، تعافى منها 70 مصابا، وتوفيت 3 حالات، واحدة قادمة من ابن الطيب إقليم الدريوش.

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1 - عدمي و افتخر الاثنين 17 غشت 2020 - 17:27
باغي نعرف فين مشا داك التهليل و التصفيق و الاشة الغير علمية و الغير فعالة بدواء كلوروكين
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