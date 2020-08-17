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كُتّاب وآراء
ثغر سبتة يحصي 17 حالة نشطة بـ"كوفيد - 19"
استقبل ثغرُ سبتة المحتل بدايةَ الأسبوع بأربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الحالات النشطة بالمدينة إلى 17 إصابة، وفق ما أفاد به فرع المعهد الوطني للإدارة الصحية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن جميع حالات الإصابة المسجلة تخضع لتدبير العزل الصحي المنزلي لظهور أعراض خفيفة عليها، باستثناء حالة واحدة اقتضت وضعيتها الصحية وضعها بغرفة العزل الصحي بقسم الطوارئ في المستشفى الجامعي للمدينة السليبة.
وتبعا للتحديثات الأخيرة، فقد بلغت الحصيلة التراكمية لعدد المصابين بـ"كوفيد-19" بسبتة 242 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة، من ضمنها 221 متعافٍ، و4 حالات وفاة.
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تعليقات الزوّار (1)
قل ثغر سبتة المحتل ثغر سبتة المحتل ثغر سبتة المحتل ثغر سبتة المحتل ثغر سبتة المحتل ثغر سبتة المحتل ثغر سبتة المحتل ثغر سبتة المحتل ثغر سبتة المحتل ثغر سبتة المحتل ثغر سبتة المحتل ثغر سبتة المحتل ثغر سبتة المحتل ثغر سبتة المحتلثغر سبتة المحتل ثغر سبتة المحتل
حتى يتحرر ثغر سبتة ....
كالعادة لا كفاح و لا تضحية و انتظروا انا معكم من المنتظرين ....