ثغر سبتة يحصي 17 حالة نشطة بـ"كوفيد - 19"

جمال سماحي من تطوان

استقبل ثغرُ سبتة المحتل بدايةَ الأسبوع بأربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الحالات النشطة بالمدينة إلى 17 إصابة، وفق ما أفاد به فرع المعهد الوطني للإدارة الصحية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن جميع حالات الإصابة المسجلة تخضع لتدبير العزل الصحي المنزلي لظهور أعراض خفيفة عليها، باستثناء حالة واحدة اقتضت وضعيتها الصحية وضعها بغرفة العزل الصحي بقسم الطوارئ في المستشفى الجامعي للمدينة السليبة.

وتبعا للتحديثات الأخيرة، فقد بلغت الحصيلة التراكمية لعدد المصابين بـ"كوفيد-19" بسبتة 242 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة، من ضمنها 221 متعافٍ، و4 حالات وفاة.