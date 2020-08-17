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الرئيسية | جهات | عشرون مصابا بـ"كورونا" قيد العلاج في إقليم وزان

عشرون مصابا بـ"كورونا" قيد العلاج في إقليم وزان

عشرون مصابا بـ"كورونا" قيد العلاج في إقليم وزان
هسبريس من وزان
الاثنين 17 غشت 2020 - 19:40

سجل إقليم وزان 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أكدته مصادر هسبريس.

وحسب المصادر ذاتها، فإن ثلاث إصابات من الحالات الجديدة سجلت بجماعة بريكشة، والباقي توزع بين جماعات الإقليم، علاوة على ظهور حالات جديدة بمدينة وزان.

وبهذه الحصيلة، بلغ مجموع الحالات المؤكدة قيد العلاج 21 حالة، 8 منها موزعة على المستشفى الإقليمي وفندق نيكولاس، ومن المرجح أن يتم إخضاع باقي الحالات المؤكدة للحجر الصحي المنزلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - visiteur الاثنين 17 غشت 2020 - 20:00
الامور تسير الى جعل المغاربة فئران تجارب لقاح ماما فرنسا! هذا هو حل معادلة التكتم و الاستهتار الغريب للحكومة
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2 - Feu rouge الاثنين 17 غشت 2020 - 20:12
يعاني الأويغور منذ عام 2014 من قيود واسعة النطاق على حياتهم الدينية والثقافية والاجتماعية، ومنعت الحكومة الصينية كتب الأويغور، أو نمو اللحية، أو امتلاك سجادة صلاة، أو الإقلاع عن التدخين أو شرب الكحول. وقامت أيضًا بتركيب كاميرات في منازل المواطنين .
علاوة على ذلك، يوجد أكثر من مليون شخص مُحتجزون في معسكرات الاعتقال الجماعي التي انكرت الصين وجودها قبل ان تعترف انها 'مراكز للتهذيب" ,حيث منع الصلاة والصوم وفرض حفظ تعاليم الحزب الشيوعي ولم يسلم من ذلك لا ادباء ولاصحافيون ايغور
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