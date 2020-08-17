عشرون مصابا بـ"كورونا" قيد العلاج في إقليم وزان

هسبريس من وزان

سجل إقليم وزان 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أكدته مصادر هسبريس.

وحسب المصادر ذاتها، فإن ثلاث إصابات من الحالات الجديدة سجلت بجماعة بريكشة، والباقي توزع بين جماعات الإقليم، علاوة على ظهور حالات جديدة بمدينة وزان.

وبهذه الحصيلة، بلغ مجموع الحالات المؤكدة قيد العلاج 21 حالة، 8 منها موزعة على المستشفى الإقليمي وفندق نيكولاس، ومن المرجح أن يتم إخضاع باقي الحالات المؤكدة للحجر الصحي المنزلي.