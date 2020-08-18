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الرئيسية | جهات | الحرارة ترفع أعداد مصطافين بشاطئ "سيدي رحال"

الحرارة ترفع أعداد مصطافين بشاطئ "سيدي رحال"

الحرارة ترفع أعداد مصطافين بشاطئ "سيدي رحال"
هسبريس من سيدي رحال
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 10:15

توافدت، منذ بداية شهر غشت الجاري، أعداد كبيرة من المصطافين على شاطئ سيدي رحال، التابع لإقليم برشيد والواقع جنوب مدينة الدار البيضاء؛ وهو ما تسبب في تسجيل حالة من تكدس المصطافين على طول الشريط الساحلي للمدينة.

وسجلت، خلال نهاية الأسبوع المنصرم أعلى نسب الإقبال؛ ما دفع السلطات المحلية إلى تنظيم دوريات منتظمة، لحمل الأفراد على احترام الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وبالرغم من هذه الحملات التي تواصلت طوال أيام الأسبوع، فإن معظم الوافدين على الشاطئ فضّلوا التعامل مع الوضع بنوع من اللامبالاة وعدم الاكتراث.

وبرر مجموعة من المصطافين هذه اللامبالاة بعدم تسجيل إصابات كبيرة بفيروس "كورونا" بمنطقة سيدي رحال، منذ بداية تفشي الوباء بالمغرب.

واعتبر نشطاء جمعويون بالمنطقة أن احترام التباعد الجسدي بين الأفراد أضحى شعارا يتفادى معظم رواد شاطئ سيدي رحال احترامه، بسبب غياب الوعي وعدم تقدير خطورة الإصابة بالفيروس التي قد تتسبب في وفاة المرضى المصابين به.

وقال النشطاء: "كما تلاحظون، فمعظم المصطافين يجلسون أو يسبحون بالقرب من بعضهم البعض، وهذا أمر يشكل خطورة حقيقية على صحتهم بشكل خاص، ويهدد الصحة العامة بشكل عام؛ وهو ما يتطلب تكثيف الحملات التحسيسية وسط المواطنين، وفرض تطبيق القانون من طرف المسؤولين، لتفادي تحول هذه المنطقة الشاطئية والسياحية إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد".

ويستقطب شاطئ سيدي رحال مصطافين من بئر الجديد وحد السوالم وبرشيد والمناطق المحيطة بجنوب الدار البيضاء، إلى جانب المصطافين الذين يقضون عطلهم الصيفية بالمدينة، حيث يقبل معظمهم على كراء الشقق والفيلات المخصصة للاصطياف خلال فصل الصيف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - رأي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 10:22
و كرونا ترفع عدد الحالات بالشواطىء
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2 - النقد الذاتي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 10:25
لماذا لم تفكر وزارة الداخلية في إغلاق الشواطئ لأن أزمة النقل والتكدس داخل الحافلات سببه هؤلاء المصطافون... وخير مثال في ولاية الدار البيضاء
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3 - حفصة الثلاثاء 18 غشت 2020 - 10:27
بغيت غي نعرف واش كورونا ممخوفكمش. . وبقاو في ديوركم حتى ربي يهز هذا البلاء .. واش متيبقاوش فيكم والديكم وولادكم. . صبروا الله يجزاكم بالخير .. واش عجبكم تلاحوا في السبيطارات وكثر شي في سبيطارات المغرب .. رآه كاين ناس مزال باغ تعيش مع عائلتها ....
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4 - محمد مداني الثلاثاء 18 غشت 2020 - 10:33
نعطي الأهمية لأشياء ثانوية ونهمل أشياء تسحق الإقتصاد الوطني، التحسيس على البطاقة الوطنية ونترك الأماكن التي تعطي بؤر وباءية.
من المسؤول عن الوضعية التي لا نعرف كيف يكون الخروج منها.
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5 - زهرة الثلاثاء 18 غشت 2020 - 10:46
هل هذا شاطئ أم مخيم لللاجءين منظر الغطاء الخفيف مع الباراسول ظاهرة تقشعر لها النفس ،،،،يحجبون عنك رءية البحر و يرتدون ملابس ذاخلية /بيجامات /شفافة و و يأكلون الطاجين و الكوكوط كتصفر ،،،،سلوك منزلي ينقل كما هو للبحر ،،،المشكل أن هذا السلوك لم يكن في سنوات التمانينات و التسعينات و أصبح الآن متفشي و بكثرة ،،،هذا يدل على أن المغربي فقد الذوق و الحس و المسؤولية ،،،،لي بغا بغا يتخبا عل بنادم يبقى في دارو
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6 - أمينة* الثلاثاء 18 غشت 2020 - 10:46
لماذا الدعوة لإغلاق الشواطئ؟؟؟
الترفيه يرفع المناعة ويحمي من الاصابة بالامراض...هناك من يتحالف مع مسؤولينا على ضرب آخر مكسب للمواطن...الفقير ممنوع من الترفيه والعطلة...والمسؤول في جنة ونعيم...
لماذا لم نسمع عن إغلاق المولات المكتظة...إغلاق الاسواق الكبرى...
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