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الرئيسية | جهات | الحالات الحرجة "تحطم الأرقام" .. وجهتا البيضاء وطنجة تتصدران

الحالات الحرجة "تحطم الأرقام" .. وجهتا البيضاء وطنجة تتصدران

الحالات الحرجة "تحطم الأرقام" .. وجهتا البيضاء وطنجة تتصدران
هسبريس من الرباط
الاثنين 17 غشت 2020 - 19:10

تواصل المملكة تسجيل معدلات قياسية بشأن الحالات الخطيرة والحرجة المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، حيث بلغت، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ما مجموعه 189 حالة صعبة.

وكشفت وزارة الصحة، ضمن التصريح الصحافي اليومي، أن معدل الحالات الحرجة ما فتئ يرتفع في الفترة الأخيرة؛ وهو ما جاء على لسان معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة، الذي قال إن الحالات الموجودة في أقسام الإنعاش والعناية المركزة وصلت إلى رقم قياسي.

ويوجد ضمن المعدل المسجل من الحالات الحرجة ما مجموعه 50 حالة تحت التنفس الاصطناعي؛ بينها 37 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبالنسبة إلى توزيع الحالات الصعبة، فإن جهة الدار البيضاء سطات تستأثر بالمرتبة الأولى، حيث نالت 56 حالة، تتبعها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ46 حالة، ومراكش آسفي بـ36 حالة، ومكناس فاس بـ17 حالة، والرباط سلا القنيطرة بـ12 حالة، ودرعة تافيلالت بـ9 حالات، والشرق بـ6 حالات، وسوس ماسة بـ4 حالات، والداخلة وادي الذهب بحالتين، وحالة واحدة ببني ملال خنيفرة.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 263 حالة؛ منها 218 بالدار البيضاء، و14 بالنواصر، و11 بسطات، و8 بالجديدة، و7 بالمحمدية، و3 بمديونة، وحالتان ببرشيد.

واحتلت جهة فاس-مكناس الرتبة الثانية من حيث أعداد الإصابات المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة، بحصيلة تبلغ 214؛ تتوزع بين 79 بفاس، و45 بتازة، و35 بمكناس، و19 بالحاجب، و18 بصفرو، و14 بتاونات، و3 حالات بإفران، وحالة واحدة بمولاي يعقوب.

أما جهة مراكش-آسفي فقد سجلت 189 حالة؛ بينها 99 بمراكش، و67 باليوسفية، و8 بالحوز، و7 بقلعة السراغنة، و4 بالرحامنة، وحالتان بكل من شيشاوة والصويرة.

أما جهة بني ملال-خنيفرة فنالت 120 حالة، تتوزع بين 47 ببني ملال، و31 بالفقيه بنصالح، و23 بأزيلال، و15 بخريبكة، و4 بخنيفرة.

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة حصدت 94 حالة؛ بينها 34 بتطوان، و25 بطنجة أصيلة، و15 بوزان، و14 بالعرائش، و4 بالمضيق الفنيدق، وحالتان بالحسيمة.

فيما سجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة 82 حالة إجمالية؛ تتوزع بين 27 بسلا، و15 بكل من القنيطرة والرباط، و13 بالصخيرات تمارة، و9 بالخميسات، وحالتين بكل من سيدي سليمان وسيدي قاسم.

أما جهة درعة-تافيلالت فسجلت 34 حالة؛ بينها 25 بإقليم ورزازات، و7 بمدينة تنغير، وحالتان بزاكورة.

جهة سوس-ماسة نالت 24 حالة جديدة؛ بينها 10 بتارودانت، و5 بأكادير إداوتنان، و4 بتزنيت، و2 بإنزكان آيت ملول، و1 باشتوكة آيت باها.

جهة الشرق حصدت 22 حالة جديدة؛ بينها 12 بوجدة أنكاد، و3 بكل من فكيك وتاوريرت، و2 ببركان وجرادة.

أما جهة الداخلة وادي الذهب فنالت 16 حالة جديدة سجلت بإقليم وادي الذهب.

كما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 6 حالات جديدة؛ بينها 5 بالعيون، و1 بالسمارة.

أما جهة كلميم-واد نون، فسجلت 5 حالات؛ بينها حالة واحدة بكل من بآسا الزاك وكلميم وطانطان، و2 حالتين بسيدي إفني.

حالات الوفاة الـ23 المسجلة في الـ24 ساعة تتوزع وفق الآتي: 7 حالات بمراكش، و3 بالدار البيضاء، و3 بطنجة أصيلة، وحالتان بالرشيدية وفاس، و1 وفاة بكل من أكادير إداوتنان والناظور ومكناس ووجدة أنكاد وطانطان وسلا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن معدل التعافي التام يستقر في 69 بالمائة منذ بضعة أيام، علما أن المعدل العالمي يصل تقريبا إلى 67 في المائة. بينما يصل المعدل التراكمي، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى 120 لكل مائة ألف نسمة، علما أنه سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 3 إصابات بالوباء في صفوف كل مائة ألف نسمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - درويش و باغي نعيش الاثنين 17 غشت 2020 - 19:19
هدشي طلع للمواطن فراسو مكرهتش تمنع اخبار كورونا .
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2 - طارق الاثنين 17 غشت 2020 - 19:20
ما عرفتش واش كولشي أو غير أنا. في بداية كورونا كانت أرقام ديال 20 و 30 و 40 حالة تثير الهلع في النفوس أما دابا ولا 1000 حالة و ما يزيد عادية عندنا واش حيث ولات تتكرر كل نهار أو لسبب آخر الله أعلم
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3 - Tchache الاثنين 17 غشت 2020 - 19:24
اصبحنا نعيش في رعب و ضغوطات نفسية لا تطاق لا نعرف النوم و لا الاكل ام الوساوس فحدث ولا حرج وذلك بسبب اخبار هذا الوباء الذي يهدد حياتنا في كل لحظة وحين فارقتنا البسمة وحلت محلها الدمعة ولكن املنا في الله كبير اللهم ارفع عنا سخطك وانزل علينا رحمتك يا ارحم الراحمين
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4 - Mounir الاثنين 17 غشت 2020 - 19:24
نصيحة إلى المستهترين بالمرض إذا كنت لا تخاف على أبناءك وأسرتك فاعلم أنه عند الوصول الفيروس سوف ينقطع رزقك ورزق من حولك لأنه يتم حصار جميع البؤر غير كون هاني إلا ماجاتكش الضربة من جهة غادي تجيك من الجهة الأخرى اللهم زيرو السمطة فالوضع ينذر بكارثة بسبب تهاونكم فالله يمهل ولا يهمل
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5 - samuel الاثنين 17 غشت 2020 - 19:26
التنفس الاصطناعي الاختراقي : جاء اليوم الدي بدأنا نسمع فيه هده المصطلحات و هدا سببه بعض المواطنين المتهورين الدين أوصلونا إلى ما نحن عليه الآن، ربي ياخد الحق في الضالم كيف لجيل لا يفقه في التربية شيئا أن يربي لنا أجيالا للمستقبل
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6 - اين انتم الاثنين 17 غشت 2020 - 19:27
اين انتم يا من كنتم تقولون انكم تفضلون كورونا عن الجلوس في بيوتكم؟
اين انتم يا من احسستم بالملل و انتم في بيوتكم آمنين؟
اللهم ارفع عنا الوباء بحكمتك يا ارحم الراحمين!
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7 - التعايش والدعاء الاثنين 17 غشت 2020 - 19:30
الاكيد ان الفيروس غير طبيعي ومصنع و لن يختفي من الطبيعة. وإن %50 من المواطنين حاملين الفيروس ويتجولون بيننا ولا نعرفهم لد يجب إستعمال الكمامة ووسائل الوقاية لحد من إنتشاره السريع فقط في إنتظار تلقيح.
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8 - الفانوس الاثنين 17 غشت 2020 - 19:31
لا يوجد شيء اسمه بؤرة
المغرب كله بحال بحال. كورونا في كل مكان. الفرق فقط في عدد التحاليل.
المناطق التي لا تسجل أعداد كبيرة من الحالات هي الأخطر لأن عدد التحاليل بها ضعيف. وهذا هو الخطر الأكبر.
أهم حاجة كل واحد يراقب نفسو ويطبق الحيطة والحذر على نفسو وعلى وليداتو.
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9 - ميستر كولومبو الاثنين 17 غشت 2020 - 19:32
الله يستر عدد الحالات الحرجة غادي كيتزاد ما بقينا فاهمين والو
كنسمعو ان الفيروس رغم انتشاره بكثرة بين الناس ان قوة قلت على السابق والله اعلم
الله يرفع عنا هذا الوباء
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