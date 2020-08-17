الحالات الحرجة "تحطم الأرقام" .. وجهتا البيضاء وطنجة تتصدران

هسبريس من الرباط

تواصل المملكة تسجيل معدلات قياسية بشأن الحالات الخطيرة والحرجة المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، حيث بلغت، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ما مجموعه 189 حالة صعبة.

وكشفت وزارة الصحة، ضمن التصريح الصحافي اليومي، أن معدل الحالات الحرجة ما فتئ يرتفع في الفترة الأخيرة؛ وهو ما جاء على لسان معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة، الذي قال إن الحالات الموجودة في أقسام الإنعاش والعناية المركزة وصلت إلى رقم قياسي.

ويوجد ضمن المعدل المسجل من الحالات الحرجة ما مجموعه 50 حالة تحت التنفس الاصطناعي؛ بينها 37 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبالنسبة إلى توزيع الحالات الصعبة، فإن جهة الدار البيضاء سطات تستأثر بالمرتبة الأولى، حيث نالت 56 حالة، تتبعها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ46 حالة، ومراكش آسفي بـ36 حالة، ومكناس فاس بـ17 حالة، والرباط سلا القنيطرة بـ12 حالة، ودرعة تافيلالت بـ9 حالات، والشرق بـ6 حالات، وسوس ماسة بـ4 حالات، والداخلة وادي الذهب بحالتين، وحالة واحدة ببني ملال خنيفرة.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 263 حالة؛ منها 218 بالدار البيضاء، و14 بالنواصر، و11 بسطات، و8 بالجديدة، و7 بالمحمدية، و3 بمديونة، وحالتان ببرشيد.

واحتلت جهة فاس-مكناس الرتبة الثانية من حيث أعداد الإصابات المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة، بحصيلة تبلغ 214؛ تتوزع بين 79 بفاس، و45 بتازة، و35 بمكناس، و19 بالحاجب، و18 بصفرو، و14 بتاونات، و3 حالات بإفران، وحالة واحدة بمولاي يعقوب.

أما جهة مراكش-آسفي فقد سجلت 189 حالة؛ بينها 99 بمراكش، و67 باليوسفية، و8 بالحوز، و7 بقلعة السراغنة، و4 بالرحامنة، وحالتان بكل من شيشاوة والصويرة.

أما جهة بني ملال-خنيفرة فنالت 120 حالة، تتوزع بين 47 ببني ملال، و31 بالفقيه بنصالح، و23 بأزيلال، و15 بخريبكة، و4 بخنيفرة.

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة حصدت 94 حالة؛ بينها 34 بتطوان، و25 بطنجة أصيلة، و15 بوزان، و14 بالعرائش، و4 بالمضيق الفنيدق، وحالتان بالحسيمة.

فيما سجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة 82 حالة إجمالية؛ تتوزع بين 27 بسلا، و15 بكل من القنيطرة والرباط، و13 بالصخيرات تمارة، و9 بالخميسات، وحالتين بكل من سيدي سليمان وسيدي قاسم.

أما جهة درعة-تافيلالت فسجلت 34 حالة؛ بينها 25 بإقليم ورزازات، و7 بمدينة تنغير، وحالتان بزاكورة.

جهة سوس-ماسة نالت 24 حالة جديدة؛ بينها 10 بتارودانت، و5 بأكادير إداوتنان، و4 بتزنيت، و2 بإنزكان آيت ملول، و1 باشتوكة آيت باها.

جهة الشرق حصدت 22 حالة جديدة؛ بينها 12 بوجدة أنكاد، و3 بكل من فكيك وتاوريرت، و2 ببركان وجرادة.

أما جهة الداخلة وادي الذهب فنالت 16 حالة جديدة سجلت بإقليم وادي الذهب.

كما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 6 حالات جديدة؛ بينها 5 بالعيون، و1 بالسمارة.

أما جهة كلميم-واد نون، فسجلت 5 حالات؛ بينها حالة واحدة بكل من بآسا الزاك وكلميم وطانطان، و2 حالتين بسيدي إفني.

حالات الوفاة الـ23 المسجلة في الـ24 ساعة تتوزع وفق الآتي: 7 حالات بمراكش، و3 بالدار البيضاء، و3 بطنجة أصيلة، وحالتان بالرشيدية وفاس، و1 وفاة بكل من أكادير إداوتنان والناظور ومكناس ووجدة أنكاد وطانطان وسلا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن معدل التعافي التام يستقر في 69 بالمائة منذ بضعة أيام، علما أن المعدل العالمي يصل تقريبا إلى 67 في المائة. بينما يصل المعدل التراكمي، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى 120 لكل مائة ألف نسمة، علما أنه سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 3 إصابات بالوباء في صفوف كل مائة ألف نسمة.