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جهة بني ملال تسجل 119 إصابة في 24 ساعة

جهة بني ملال تسجل 119 إصابة في 24 ساعة
حميد رزقي
الاثنين 17 غشت 2020 - 20:50

أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 119 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بجهة بني ملال خنيفرة إلى حدود السادسة مساء من يوم الاثنين؛ وذلك بعد إجراء عدد من التحاليل المخبرية على مجموعة من الأشخاص معظمهم من مخالطي الحالات المؤكدة.

وذكرت المديرية الجهوية للصحة، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، أن الحالات الـ119 المؤكدة تتوزع على إقليم بني ملال بـ46 حالة، وإقليم أزيلال بـ23 حالة، وإقليم الفقيه بن صالح بـ31 حالة، وإقليم خريبكة بـ15 حالة، وإقليم خنيفرة بأربع حالات.

وأوضح المصدر ذاته أن "مجموع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالجهة، منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد بالمغرب في شهر مارس الماضي، بلغ ما مجموعه 1335 حالة مؤكدة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19"، حتى حدود اليوم، ما مجموعه 426 حالة، بعد تسجيل 20 حالة جديدة للشفاء، منها 18 حالة بإقليم خريبكة، وحالتان بإقليم بني ملال".

وكشفت المديرية الجهوية للصحة أن مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة بلغ 895 حالة، وعدد حالات الوفاة 13، أما إجمالي الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي فقد بلغ 75129 حالة.

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