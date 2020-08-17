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كُتّاب وآراء
تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بجهة درعة تافيلالت إلى 1437 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 34 إصابة جديدة، في 24 ساعة، بثلاثة أقاليم من الجهة.
الحالات الـ34 الجديدة المسجلة، خلال 24 ساعة، بالجهة سالفة الذكر تتوزع وفق الآتي: 25 إصابة بإقليم ورزازات، و7 إصابات بإقليم تنغير، وحالتان بإقليم زاكورة؛ فيما لم يتم تسجيل أية حالة جديدة في إقليمي ميدلت والرشيدية، حسب المعطيات المحينة للمديرية الجهوية لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت.
ووفقا للمعطيات نفسها، فقد شهدت الجهة شفاء 43 حالة، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية المزدوجة حول أجسادهم من الفيروس؛ 33 حالة شفاء سجلت بإقليم ورزازات، و6 حالات بإقليم زاكورة، وأربع حالات بإقليم ميدلت، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء بعموم الجهة إلى 941 حالة.
وخلال 24 ساعة، سجلت جهة درعة تافيلالت حالتي وفاة اختص بهما إقليم الرشيدية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة إلى 26 حالة وفاة بهذه الجهة؛ 14 وفاة بإقليم ورزازات، و10 وفيات بإقليم الرشيدية، وحالتا وفاة بإقليم زاكورة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة بإقليمي ميدلت وتنغير.
وكشفت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي في عموم الجهة، بلغ 55169 حالة؛ فيما يتواجد قيد العلاج بمختلف المؤسسات الصحية والمنازل 455 مصابا ومصابة.