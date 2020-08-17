جهة الشّرق.. 22 إصابة بـ"كورونا" و18 متعافيا

عبد الكريم هرواش من الناظور

عرفت الحالة الوبائية بجهة الشّرق، يوم الاثنين، تسجيل 22 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، لترتفع الحصيلة الإجمالية على مستوى الجهة ذاتها إلى 772.

وأحصت المديرية الجهوية الحالات الجديدة موزّعة على عمالة وجدة-أنجاد بـ12 حالة، وإقليمي تاوريرت وفكيك بـ3 حالات، إضافة إلى حالتين في كلّ من إقليميْ بركان وجرادة.

وتزامنا مع ذلك، تماثل للشّفاء، حسب المصدر نفسه، 18 حالة؛ منها 4 حالات في كل من إقليميْ تاوريرت وجرادة، و3 حالات في إقليميْ الناظور وبركان، وحالة واحدة في كل من فكيك ووجدة.

وسجّلت جهة الشّرق، أيضا، حالتيْ وفاة؛ واحدة مسجّلة بإقليم النّاظور وأخرى في عمالة وجدة أنجاد، لترتفع حصيلة الوفيات نتيجة فيروس "كوفيد-19" بجهة الشرق إلى 14 حالة.