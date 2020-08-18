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جامعة مكناس تقرب مراكز الاختبارات من الأقاليم

جامعة مكناس تقرب مراكز الاختبارات من الأقاليم
رشيد الكويرتي
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 08:13

في مواجهة تفشي وباء "كوفيد-19"، قررت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس خلق 7 مراكز لاجتياز اختبارات الدورة الربيعية للموسم الجامعي 2019-2020، موزعة على الأقاليم التي تشكل روافد لمختلف كليات هذه المؤسسة الجامعية.

ووفقا لما أعلنت عنه الجامعة، فإن هذه العملية، التي تخص طلبة الإجازة الأساسية، تروم تسهيل مأموريتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء الجائحة، والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، فضلا عن تمكينهم من اجتياز اختبارات الدورة الربيعية في احترام للتدابير الاحترازية.

وأوضحت جامعة مولاي إسماعيل في إعلانها، الذي يخص إحداث مراكز للقرب لإجراء الامتحانات الربيعية، أن طلبتها سيكون متاحا لهم اجتياز الامتحانات المذكورة بمراكز موزعة على مدن مكناس والحاجب وإفران وخنيفرة وميديلت والراشيدية وتنغير.

وأكدت جامعة مولاي إسماعيل أنه يتعين على الطلبة المعنيين اختيار مركز الامتحان القريب من محل إقامتهم عبر الرابط الإلكتروني الذي خصصته لهذا الغرض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - طالب الثلاثاء 18 غشت 2020 - 08:55
مبادرة طيبة من جامعة مكناس هذا ينم على حسن تسيير والإدارة الجيدة لهذه الأزمة.نتمنى ان تتخد الجامعات الاخرى نفس الشيئ باحداث مراكز امتحانات اقليمية.نتمنى نفس الشيئ من الكليات التابعة لجامعة الحسن الثاني باحداث مراكز امتحان لتفادي الاكتضاض على مستوى مدينتي الدارالبيضاء والمحمدية
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