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كُتّاب وآراء
جامعة مكناس تقرب مراكز الاختبارات من الأقاليم
في مواجهة تفشي وباء "كوفيد-19"، قررت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس خلق 7 مراكز لاجتياز اختبارات الدورة الربيعية للموسم الجامعي 2019-2020، موزعة على الأقاليم التي تشكل روافد لمختلف كليات هذه المؤسسة الجامعية.
ووفقا لما أعلنت عنه الجامعة، فإن هذه العملية، التي تخص طلبة الإجازة الأساسية، تروم تسهيل مأموريتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء الجائحة، والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، فضلا عن تمكينهم من اجتياز اختبارات الدورة الربيعية في احترام للتدابير الاحترازية.
وأوضحت جامعة مولاي إسماعيل في إعلانها، الذي يخص إحداث مراكز للقرب لإجراء الامتحانات الربيعية، أن طلبتها سيكون متاحا لهم اجتياز الامتحانات المذكورة بمراكز موزعة على مدن مكناس والحاجب وإفران وخنيفرة وميديلت والراشيدية وتنغير.
وأكدت جامعة مولاي إسماعيل أنه يتعين على الطلبة المعنيين اختيار مركز الامتحان القريب من محل إقامتهم عبر الرابط الإلكتروني الذي خصصته لهذا الغرض.