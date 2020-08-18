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Covid Hespress
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تأخّر نتائج التحاليل يثير تذمّر مسافرين بالنّاظور

تأخّر نتائج التحاليل يثير تذمّر مسافرين بالنّاظور
عبد الكريم هرواش من الناظور (صورة: محمد العبوسي)
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 09:52

سادت حالة تذمّر في صفوف عدد من المسافرين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مساء الاثنين، أمام المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، بعد تأخر نتائج تحاليل مخبرية للكشف عن فيروس "كورونا" خضعوا لها قبل السّفر.

وعبّر عدد من المسافرين الذين وفدوا على قسم الحجر الصحي بمستشفى الحسني منذ صباح الاثنين، عن سخطهم إزاء هذا التأخر بسبب ارتباطهم بمواعد السّفر نحو البلدان الأوروبية، محمّلين المسؤولية لإدارة المستشفى في حال إلغاء رحلاتهم.

وأفاد المتضرّرون بأنهم ظلّوا ينتظرون نتائج تحاليل الكشف عن فيروس كورونا المستجدّ منذ يوم الجمعة المنصرم، ولم يتوصّلوا بها إلى حين قدوم العشرات منهم إلى المستشفى في الوقت الذي ينتظرون فيه استكمال إجراءات السماح لهم بمغادرة التّراب الوطني نحو أوروبا.

وفي اتّصال هاتفي لجريدة هسبريس بنسرين العامري، مندوبة وزارة الصحّة بإقليم النّاظور، لأخذ توضيحاتها بخصوص تأخر نتائج تحاليل الكشف عن فيروس "كورونا" في مستشفى الحسني، ظلّ هاتفها يرنّ لمرات عدّة دون مجيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عادل الثلاثاء 18 غشت 2020 - 10:05
الحكومة تفاجؤنا بمجموعة من القرارات القيوعية دون اي تخطيط وبدون اي دراسة والضحية دائما هو الشعب
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6
2 - هشام متسائل الثلاثاء 18 غشت 2020 - 10:12
قلنا لكم بقاو في بلدانكم لأن الوضع غير مستقر والحكومة متذبذبة

لا تلومن إلا أنفسكم
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9
3 - مهاجر 2.0 الثلاثاء 18 غشت 2020 - 10:18
المغرب القانون عندو فوق الورق أما الواقع حل أخر، المغرب أوجب تحليل PCR لمدة لا تزيد عن 48 ساعة قبل السفر، مع العلم أن البلاد تفتقر للبنى التحتية الصحية،لي حصل فالمغرب دون أي طارئ أوجب عليه السفر، هداك سرو، بزاف ديال الناس رأسها قاسح،هاد ألسنة ليست للسفر للمغرب،
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7
4 - سؤال الثلاثاء 18 غشت 2020 - 10:42
واش هاد العام ديال الكونجي . ولا الاصطياف . كانتاقدو الطبقة الكدحة . ساعة حتى الطبقة المتوسطة والغنية مافيهاش الوعي . الشعب كامل مامسوقش .لجات فيه امرو لله. حسبي الله ونعم الوكيل
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0
5 - عبدالرحمان امين الثلاثاء 18 غشت 2020 - 10:44
تعليق رقم 2 ورقم 3 صحيح جزائكم الله خيرا والله يلطف
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