توقعات الأرصاد الجوية لطقس الأربعاء في المغرب

هسبريس من الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس حارا نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي وبجنوب البلاد، وشرق والسهول غرب الأطلس.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة أحيانا كثيفة على السواحل الشمالية والوسطى، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية، مع قطرات في بعض المناطق.

كما سيلاحظ تشكل سحب غير مستقرة بعد الزوال بالمنطقة الشرقية والأطلس المتوسط، مع عواصف وزخات ضعيفة ومتفرقة في بعض المناطق، فيما ستظل الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، ومعتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب-الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والغرب، والشياظمة السهول الوسطى، وما بين 15 و20 درجة عموما بباقي الأنحاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و45 درجة بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب-الشرقي، وما بين 36 و42 درجة بداخل منطقتي سوس والشياظمة، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس، والريف الغربي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و36 درجة بوالماس، والساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، والريف، ومرتفعات الأطلس المتوسط والصغير، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية والسهول المحيطية، وما بين 25 و30 درجة فوق مرتفعات الأطلس الكبير وجوار السواحل.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والصويرة وما بين طنجة وبوجدور، وهائجا بباقي سواحل المحيط الأطلسي.