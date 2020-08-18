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الرئيسية | جهات | "غرامات الكمامة" ودبابات الجيش تُخرج طنجة من "مقبرة كورونا"

"غرامات الكمامة" ودبابات الجيش تُخرج طنجة من "مقبرة كورونا"

"غرامات الكمامة" ودبابات الجيش تُخرج طنجة من "مقبرة كورونا"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:00

حزمٌ كبير تُبديهِ السّلطات المحليّة في مدينة طنجة لاحتواء الوضع الصّحي الخارج عن السّيطرة منذ أسابيع، والذي دفعَ إلى الاعتمادِ على وحداتِ الجيش للمساعدة على تطبيق تدابير الوقاية؛ وذلكَ بالنّظر إلى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس "كوفيد 19" وعدد الوفيات المسجّلة في الآونة الأخيرة.

وباتت مدينة طنجة تسجّل، خلال الأيام الأخيرة، تراجعاً ملحوظاً على مستوى عدد الحالات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، بحيث بلغَ عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية 25 حالة فقط؛ وهو رقم لم تسجّله "عروس الشّمال" منذ أسابيع.

ودفعَ الوضع "المقلق" في بعضِ المدنِ الموبوءة، مثلَ طنجة وفاس، إلى تدخّل وحدات الجيش لمساعدة السّلطات المحلية والعمومية على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ وهو المعطى الذي ساعدَ في التّخفيف من "حدّة" الإصابات التي كانت تتجاوزُ في بعض الأحيان سقفَ التّوقعات الرّسمية والمهنية.

وتقرّر، منذ أسبوعين، تنزيل عدد من التدابير الاحترازية في مدينة طنجة؛ كإلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المدينة، ومنع جميع أشكال التجمعات، وإغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى والمقاهي على الساعة العاشرة مساء، وإغلاق الفضاءات الشاطئية والحدائق العمومية.

خطّة صحية "ناجعة"

يؤكّد عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنّ "التّدابير الحكومية المتخذّة على مستوى مدينة طنجة كانت "صارمة" وغير مسبوقة، وقد أعطت نتائج ملموسة، بحيث إنّ الوحدات الصّناعية باتت تحترم تدابير الوقاية، ولم يعد هناكَ مجال للتّسيب الذي كادَ أن يؤدّي إلى كارثة".

وأورد المسؤول ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أنّ "المناطق الصّناعية كانت تشكّل بؤرة للوباء، بالإضافة إلى الأحياء الشّعبية التي تمّ تطويقها من أجل التّحكم في منحى انتشار الفيروس"، مشدّداً على أنّ "الخطّة الصّحية ساهمت في تقليص عدد الإصابات".

وبعدما توقّف عند دور المجتمع المدني في التّحسيس والتّوعية بمخاطر الفيروس، أكّد مورو أنّ "الوباء أدخل مدينة طنجة في ركود اقتصادي خانق"، مشدّداً على أنّ "المهنيين كانوا يعوّلون على عطلة الصّيف لتحقيق إنعاش اقتصادي".

فرض غرامات

من جانبه، سجل حسن الحداد، نائب رئيس رابطة الدّفاع عن حقوق المستهلكين، أنّ "الوحدات الصّناعية انخرطت بجدّ في محاصرة الوباء، عبر تشديد الاحتياطات واستعمال وسائل الوقاية"، مورداً أنّه "على مستوى بعض الأحياء الشّعبية، فإنّ الأمر لا يعدو أن يكون مجرّد بهرجة وعمل تسويقي إعلامي لا أقلّ ولا أكثر".

وتوقّف الحداد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عند انخراط الجمعيات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني في التّحسيس بخطورة الوباء عبر خرجات بمعيّة السّلطات المحلية"، مؤكّداً أنّ "فرض غرامات على ارتداء الكمامة كان إجراءً فعالاً، بحيث إنّ غالبية المواطنين يضعون الكمامات في الشّوارع والمحلات التجارية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - yass الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:08
دخلنا عليكم بوجه الله عن اي حزم تتكلمون... الجيش لا يتدخل فقط واقفين و صافي... و الناس خارجة عادي كدور.. و الحاللت في تزايد... ما تقولنه ف عالم و الواقع عالم اخر
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57
2 - intidam Hassan الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:09
هذا جميل العقبة ان يطبق هذا في مراكش
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10
3 - عماد احنكارن الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:12
سبب الرئيسي لجعل مدينه طنجه كينقص فيها الفيروس هي غلق المصانع في عطله العيد الزائد ان عدد كبير من ساكني مدينه طنجه هم في الاصل ليسوا من المدينه وفي العيد رحلوا الى مواطنيهم الاصليه وتركوا ابناء مدينه البوغاز المعروف عليهم بالالتزام هذا هو السبب النقص الاعداد الكبيره للمصابين والان بعد عودة المصانع للاشتغال ستعرف الحقيقه من هم الغير الملتزمون
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-9
4 - عمي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:15
اليوم امريح افقهوة اوهو ايجي عندي واحد المتسول منبعد امسا عند اللي احدايا .ضار اعلى اللي فالقهوة كاملين ماداير لاكمامة لاوالو اللعاب انتاعوا كيطاير.اشحال من قهوة داز اعليها.الى كان موصاب اشحال من واحد غادي ايعادي.امثلة كثيرة وعديدة كنلاحظوها يوميا. الفقر والمرض والجهل .اشغادي اتواجه.
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7
5 - مساء الخير الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:16
تحية للقوات المسلحة الملكية الباسلة وجميع الأجهزة التي ساهمت في تقليص عدد الإصابات وشكرا كذلك للمواطنين على مساهمتهم
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-6
6 - كاري حنكو الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:17
لا تغتروا بالأرقام ولا اعطوا للساكنة إنطباعا خاطئة.
التراجع ناتج ليس عن عدد الحالات المؤكدة وإنما عن عدد التحاليل المقامة لأنهم ينتظرون حتى تظهر حالة من الحالات ثم بعدها يقومون بتحليل المخالطين فقط. فأين هي تحاليل مخالطي المخالطين مثلا.
بل الأدنى ى والأمرّ هو أنه في بعض الحالات ثبتت حالات مؤكدة الأشخاص بناء على تحاليل قامت بها شركاتهم وتمّ عزلهم في غابة السفراء ولكن مخالطيهم لم يتم تحليلها فهل يعقل أن يكون شخص مصاب لمدة تفوق 15 يوما قبل التحليل من دون أن يعلم ولا يكون قد نقل الفيروس لزوجه أو زوجته وأبنائهما على الأقل ؟ هؤلاء سيظلون قنابل موقوتة خصوصا وأن جميع الحالات الجديدة هي من دون أعراض حتى وإن كان الشخص قد أصيب بالفيروس قبل شهر كامل وليس فقط 15 يوما.
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-1
7 - طنجاوي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:17
الله يخليكم شي فاهم يفهمنا شنو هي العلاقة بين وباء كوفيد 19 اللي كتجابهو الدول اللي كتحترم المواطنين ديالا بمنظومة صحية قوية وفوحوصات مبكرة ووعي شعبي ووو وبين دبابات جيش فالشارع ماشا ماجا ماجا ماشا، علاش؟؟ وشنو هي الفائدة!
اللهم زدنا علما يا رب العالمين
ممكن تكون مورها شي حكمة غايبا علينا.
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3
8 - متدمر الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:19
الوضعية كما هي الناس في الشوارع والمقاهي ما عذا البحر الذي حرمو الطنجاويين منه دون غيرهم. فهذا الفعل لن ينساه الطنجاويين. اما الأرقام التي تعطى فهي بالفعل غير مفهومة مرة ترفع للسماء ومرة تنزل للارض دون أن يشرح لنا حيتيات هذه النتائج. فالارقام ليست جامدة انما هي تعبر عن معطيات و الاسف خبراتنا لا يفقهون شرحها.
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6
9 - طنجة الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:20
قراءة ناقصة للوضع، فكلن هناك قرار أزال البساط من المديرة الجهوية للصحة التي أدارت بطريقة سيئة جدا الوضع الصحي بالمدينة وأصبح الطب العسكري هو الذي يتولى هذه المسؤولية، اضافة الى توقف المصانع عن العمل فترة العيد...نتمنى مراقبة المصانع ومزيد من العناية بمستشفيات المدينة الكارثية
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0
10 - مصطفى الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:21
كان من المفروض الصرامة لان الاستهتار بلغ الى حد خطير حيث الكثيرين ينكرون و جود الوباء و لا يحترمون اي اجراء للوقاية. هذا ما جعل الأرضية خصبة لتكاثر و انتشار كوفيد بوثيرة سريعة. يجب على الناس حماية انفسهم بالوقاية لان الدولة مهما سخرت من امكانيات لن تستطيع الحد من الوباء اذا لم يكن هناك تعاون و تجاوب من الشعب .
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0
11 - عبد الله الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:22
تحية طيبة و تقدير للجيش الملكي على انخراطه الى جانب الامن والدرك الملكي وكل السلطات لضبط الأمور والسيطرة على هذا الوباء . راجين من الله عز و جل ان يرفع عنا الغم و الهم .امين
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-2
12 - من فاس الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:25
في مدينة فاس ليس هناك أي إجراء ولو بشيء قليل من الصرامة. المقاهي مكتضة والكمامات إلا القليل من يضعها وحتى تجار المحلات الكبرى والمطاعم لا يضعونعا والناس تتزاحم ن في متاجرم. التريبورتورات تقوم بنقل الأشخاص ملتصقين وأمام أعين الأمن. أما عن عزل الأحياء فهو فقط قطع الطرق أما المارة فيتدبرون حالهم عبر مسالك أخرى. فمدينة فاس ليست هي طنجة أو مراكش أو أݣادير حيث توجد وحدات صناعية أو سياحية ولهذا تركوا المدينة للمجهول والمواطن هو المسؤول الأول. فالأيام المقبلة الله هو الحافظ.
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