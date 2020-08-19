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الرئيسية | جهات | نقص التغذية يغضب أطباء وممرضين في تزنيت

نقص التغذية يغضب أطباء وممرضين في تزنيت

نقص التغذية يغضب أطباء وممرضين في تزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الأربعاء 19 غشت 2020 - 08:10

تخوض الشغيلة الصحية العاملة بجناح "كوفيد-19" بالمستشفى الإقليمي لتزنيت اعتصاما مفتوحا بسبب ما أسمته التفاعل السلبي للمندوبية الإقليمية للصحة مع مطالب تحسين ظروف الإيواء والتغذية داخل مركز الاستقبال "تينهنان".

وأوضح المعتصمون، البالغ عددهم 18 إطار طبيا وتمريضيا وتقني إسعاف، أن ظروف تغذيتهم عرفت نقصا كبيرا خلال الآونة الأخيرة على الرغم من الدعوات المتكررة الموجهة من طرفهم إلى الجهات المسؤولة قصد تدارك الموقف، وتمكينهم من أجواء تضمن لهم الراحة والاستقرار خارج فترة المداومة.

وأكد المتضررون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النقطة التي أفاضت الكأس ودفعتهم إلى خوض الاعتصام تتعلق بإقدام إدارة مستشفى الحسن الأول بتزنيت، أول أمس الإثنين، على نقل وجبة العشاء الخاصة بهم بواسطة سيارة إسعاف تستخدم في عملية نقل المرضى بمختلف الأصناف، كما تم استغلالها مؤخرا في نقل حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس التاجي، مما يعتبر استخفافا واضحا بسلامتهم الجسدية والنفسية وعدم إعطائهم ما يستحقون من الأهمية نظير عملهم الجبار خلال هذه الظرفية.

وشدد المحتجون على أنهم باقون ومستمرون في شكلهم التنديدي إلى غاية إيجاد حل جذري لملفهم المطلبي، ضمانا لكرامتهم كفئة مجندة ضمن الصفوف الأولى لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق ذاته، علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن اجتماعا جمع بين المندوب الإقليمي للصحة ومدير مستشفى الحسن الأول وممثلين عن المعتصمين، ظهر اليوم، قصد تدارس المشكل والخروج بحل مناسب، إلا أن عرض المسؤول الوصي على قطاع الصحة بتزنيت قصد إنهاء مشكل التغذية لم يرق إلى مستوى تطلعات الشغيلة الصحية، الشيء الذي علق إيجاد حل نهائي للملف إلى إشعار آخر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - جمال الأربعاء 19 غشت 2020 - 08:53
بالنسبة للأطباء والممرضين هو عمل إنساني منرالدرجة الأولى أما فيما يخص التغدية وقلة لوازم التعقيم وكل ما يحتاجونه فحدث..... مع العلم أن وزارة الصحة أخذت حصة الأسد إن المقتصدين ومدراء المستشفيات هم المسؤلون في الدرجة الأولى على صعيد المملكة جميع المستشفيات تعاني نأخد على سبيل المثال مستشفى وزان الحراسة الليلية يعطون للأطقم الطبية والممرضضون أربع بيضات و ٢ دانون كيف سيسهرون على صحة المرضى طول الليل ونعرف أن جميع المحلات التجارية تقفل الأبواب مع حلول الحادية عشر ليلا لكم الله وأجركم مع الله المهم هو مصلحة الوطن كلامي للعقلاء والشرفاء.
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2 - سي محمد الأربعاء 19 غشت 2020 - 09:09
ماذا يقع في هذا المستشفى الكبير الوحيد بالمنطقة وهذا منذ سنوات ؟؟؟؟؟ مستشفى كان في اواخر السبعيات والتمانينات من ارقى المستشفيات خدمة وتأطيرا وتجهيزا على الصعيد الوطني .
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3 - متتبعة الأربعاء 19 غشت 2020 - 09:13
كلما طرح مقال في هسبريس يناقش مشاكل قطاع الصحة في المغرب الا وتجدونني أولى المدافعين عن تحسين الوضعية المادية وظروف العمل للمشتغلين بهذا القطاع سواء ممرضين او اطباء لكن ان يكون هناك احتجاج من اجل توفير وجبات الاكل فليس من حقكم انكم تتقاضون اجرا منه تاكلون وتلبون حاجياتكم ان كان أجوركم لا تكفي لذالك فمن حقكم ان تطالبوا بالزيادة وليس بوجبات الاكل هذا رأيي رغم ان ابنتي تنتني لهذا القطاع
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4 - عادل. القنيطري الأربعاء 19 غشت 2020 - 09:22
الله. يعطيهم. الصبر.
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5 - hasàn الأربعاء 19 غشت 2020 - 09:27
ايها الاطباء انكم في حالة حرب و ان قمتم بالتمرد و العصيان يجب ان تحكموا بالاعدام شنقا للخيانة المرتكبة في حق المغاربة لديكم اجركم الشهري فماذا تنتظرون
فهل الجنود المرابضين بالحدود لحمايتنا يجب ان يطلبوا الاكل او ماذا
صندوق كورونا صرف فقط على ماء سيدي علي و الموز الخ
انه عملكم و واجب عليكم و مفروض في اخلاقيات مهنتكم
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6 - مجرد كلام الأربعاء 19 غشت 2020 - 09:30
سبحان الله كين لخادم ها بسميك ويركب ويتغدا بيه وميرضاش يشكي وانتم تشتكون من كل شيء
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