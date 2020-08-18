24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4813:3617:1220:1521:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شركات ترفضُ إجراء تحاليل كورونا رغم تفشي الوباء بين العمال (5.00)

  2. بناء مدينتي المهن والكفاءات في طنجة وبني ملال‎ (5.00)

  3. شروط جديدة تُنظم صُنع وتوضيب وبيع الدقيق المدعوم في المغرب (5.00)

  4. اعتداء جنسي يخرج نساء "أولاد جرار" للاحتجاج (5.00)

  5. دعوة لتجنيب "جيل كورونا" خسائر الهدر المدرسي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | أكادير تتصدر عدد الإصابات بـ"كورونا" في سوس‎

أكادير تتصدر عدد الإصابات بـ"كورونا" في سوس‎

أكادير تتصدر عدد الإصابات بـ"كورونا" في سوس‎
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:05

سجّلت الحصيلة التراكمية لعدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في جهة سوس ماسة، خلال 24 ساعة، ارتفاعا؛ وذلك على إثر تسجيل 53 إصابة جديدة، في كل من عمالة أكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول وإقليم طاطا.

ووفق آخر المعطيات الرسمية الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، فقد تصدرت عمالة أكادير إداوتنان عدد الإصابات بتسجيلها لـ36 حالة جديدة، متبوعة بعمالة إنزكان آيت ملول بتسع حالات، فيما سجلت 8 حالات بإقليم طاطا.

وأفادت المعطيات الرسمية ذاتها بأن 13 حالة قد تماثلت للشفاء التام من "كوفيد-19"، بعدما جاءت نتائج الكشف المخبري المزدوج سلبية. وتتوزع هذه الحالات الـ13 على كل من تزنيت بسبع حالات، وإنزكان آيت ملول بأربع حالات، وأكادير إداوتنان بحالتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:40
تلك هي نتائج برنامج ''اشكيد داري، انت ودراري'' الذي اطلقه لوبي السياحة الذي لايهمه صحة المواطن، بل جمع الأموال ليس إلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - rachida الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:44
السلام عليكم.وكلنا الله على المستهترين لي ما كايطبقوش التعليمات الصحية لي رجعو لنا الفيروس لأكادير عاوتاني.حتى تهنات أكادير مسكينة من هاد الوباء ها هو رجع ليها عاوتاني بسبب المستهترين الهمج وعديمي الضمير.لي مامسوقش لراسوا وبغا إمرض بكورونا شغلوا هاداك غير إمرض بها.المهم غير إبقى فدارهم حتى يموت بها ومايخرج منها ويعادينا بها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.