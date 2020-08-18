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كُتّاب وآراء
أكادير تتصدر عدد الإصابات بـ"كورونا" في سوس
سجّلت الحصيلة التراكمية لعدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في جهة سوس ماسة، خلال 24 ساعة، ارتفاعا؛ وذلك على إثر تسجيل 53 إصابة جديدة، في كل من عمالة أكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول وإقليم طاطا.
ووفق آخر المعطيات الرسمية الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، فقد تصدرت عمالة أكادير إداوتنان عدد الإصابات بتسجيلها لـ36 حالة جديدة، متبوعة بعمالة إنزكان آيت ملول بتسع حالات، فيما سجلت 8 حالات بإقليم طاطا.
وأفادت المعطيات الرسمية ذاتها بأن 13 حالة قد تماثلت للشفاء التام من "كوفيد-19"، بعدما جاءت نتائج الكشف المخبري المزدوج سلبية. وتتوزع هذه الحالات الـ13 على كل من تزنيت بسبع حالات، وإنزكان آيت ملول بأربع حالات، وأكادير إداوتنان بحالتين.