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الرئيسية | جهات | جهة طنجة تسجل 106 إصابات بفيروس كورونا

جهة طنجة تسجل 106 إصابات بفيروس كورونا

جهة طنجة تسجل 106 إصابات بفيروس كورونا
أيوب صدور من تطوان
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:15

تواصل نسبة الإماتة بفيروس "كورونا" تصاعدها بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لتصل 2.15 بالمائة عقب تسجيل 4 وفيات جديدة؛ 3 منها بمدينة طنجة وأخرى بمدينة الحسيمة، ليرتفع مجموع ضحايا الفيروس بالجهة إلى 186 شخصا، و1203 أشخاص قيد العلاج والتكفل.

وسجلت الجهة سالفة الذكر، خلال الـ24 ساعة الماضية، 106 إصابات، ليبلغ مجموع الحالات المؤكدة 8640 إصابة منذ بداية الجائحة بنسبة مرض بلغت 19.28 بالمائة من العدد الإجمالي الوطني للإصابات.

ووفق آخر تحديث لبيانات المديرية الجهوية للصحة، فإن الإصابات الجديدة طالت جميع أقاليم وعمالات الجهة، تصدرتها عمالة طنجة أصيلة بـ57 حالة، ثم العرائش بـ19 إصابة، وإقليم تطوان بـ13 حالة جديدة، بالإضافة إلى ست حالات بكل من المضيق ووزان، علاوة على تسجيل إصابتين بالحسيمة وشفشاون، وحالة واحدة بالفحص أنجرة.

وبخصوص حالات الشفاء، أعلنت الجهة ذاتها عن تماثل 222 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ منهم 200 بطنجة، و11 بتطوان، و10 بوزان، وحالة شفاء واحدة بمركز التكفل بالعرائش، ليصل مجموع المتعافين إلى 7229 منذ بداية الوباء بنسبة تعافٍ وصلت 83 بالمائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Zohair الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:48
كورونا معنا طيلة الخمس سنوات المقبلة على الأقل. الحمد لله الفيروس يقتل عبر العالم 5% من المصابين وليس 95% .. البشرية مهددة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى. الشيء الوحيد القادر على إنقاذ البشرية هو التعاون
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2 - هشام الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:49
تفاصيل ديال مدن أخرى ما عليهاش الله
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