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كُتّاب وآراء
جهة طنجة تسجل 106 إصابات بفيروس كورونا
تواصل نسبة الإماتة بفيروس "كورونا" تصاعدها بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لتصل 2.15 بالمائة عقب تسجيل 4 وفيات جديدة؛ 3 منها بمدينة طنجة وأخرى بمدينة الحسيمة، ليرتفع مجموع ضحايا الفيروس بالجهة إلى 186 شخصا، و1203 أشخاص قيد العلاج والتكفل.
وسجلت الجهة سالفة الذكر، خلال الـ24 ساعة الماضية، 106 إصابات، ليبلغ مجموع الحالات المؤكدة 8640 إصابة منذ بداية الجائحة بنسبة مرض بلغت 19.28 بالمائة من العدد الإجمالي الوطني للإصابات.
ووفق آخر تحديث لبيانات المديرية الجهوية للصحة، فإن الإصابات الجديدة طالت جميع أقاليم وعمالات الجهة، تصدرتها عمالة طنجة أصيلة بـ57 حالة، ثم العرائش بـ19 إصابة، وإقليم تطوان بـ13 حالة جديدة، بالإضافة إلى ست حالات بكل من المضيق ووزان، علاوة على تسجيل إصابتين بالحسيمة وشفشاون، وحالة واحدة بالفحص أنجرة.
وبخصوص حالات الشفاء، أعلنت الجهة ذاتها عن تماثل 222 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ منهم 200 بطنجة، و11 بتطوان، و10 بوزان، وحالة شفاء واحدة بمركز التكفل بالعرائش، ليصل مجموع المتعافين إلى 7229 منذ بداية الوباء بنسبة تعافٍ وصلت 83 بالمائة.