حالة وفاة و190 إصابة بـ"كورونا" بجهة بني ملال

حميد رزقي

سجّلت جهة بني ملال خنيفرة، الثلاثاء، 190 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد إجراء عدد من التحاليل المخبرية على العشرات من الأشخاص المخالطين.

وأوضحت المديرية الجهوية للصحة، في سياق تتبعها لمستجدات الحالة الوبائية بالجهة، أن إقليم بني ملال سجل لوحده 148 حالة؛ في حين سجل إقليم الفقيه بنصالح سبع حالات، وإقليم خنيفرة 13 حالة، وإقليم أزيلال 19 حالة، وإقليم خريبكة ثلاث حالات.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 455 حالة بعد شفاء 29 حالة جديدة، تتوزع على إقليمي أزيلال والفقيه بنصالح بـ13 حالة، وإقليم خريبكة بحالتين، وإقليم بني ملال بحالة واحدة.

وفق المعطيات التي توفرها المديرية الجهوية للصحة على صفحتها بـ"فيسبوك"، فإن إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة بلغ 1525 حالة، منذ بداية تسجيل أول حالة في المغرب في 2 مارس الماضي؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة، إلى حدود اليوم، ما مجموعه 1055 حالة نشطة.

وذكر المصدر ذاته أنه جرى تسجيل حالة وفاة بمدينة خنيفرة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا" المستجد 14؛ فيما بلغ عدد الحالات التي تم استبعادها، بعد تحليل مخبري سلبي، 75907 حالات.