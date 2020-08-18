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حالة وفاة و190 إصابة بـ"كورونا" بجهة بني ملال

حالة وفاة و190 إصابة بـ"كورونا" بجهة بني ملال
حميد رزقي
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:40

سجّلت جهة بني ملال خنيفرة، الثلاثاء، 190 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد إجراء عدد من التحاليل المخبرية على العشرات من الأشخاص المخالطين.

وأوضحت المديرية الجهوية للصحة، في سياق تتبعها لمستجدات الحالة الوبائية بالجهة، أن إقليم بني ملال سجل لوحده 148 حالة؛ في حين سجل إقليم الفقيه بنصالح سبع حالات، وإقليم خنيفرة 13 حالة، وإقليم أزيلال 19 حالة، وإقليم خريبكة ثلاث حالات.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 455 حالة بعد شفاء 29 حالة جديدة، تتوزع على إقليمي أزيلال والفقيه بنصالح بـ13 حالة، وإقليم خريبكة بحالتين، وإقليم بني ملال بحالة واحدة.

وفق المعطيات التي توفرها المديرية الجهوية للصحة على صفحتها بـ"فيسبوك"، فإن إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة بلغ 1525 حالة، منذ بداية تسجيل أول حالة في المغرب في 2 مارس الماضي؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة، إلى حدود اليوم، ما مجموعه 1055 حالة نشطة.

وذكر المصدر ذاته أنه جرى تسجيل حالة وفاة بمدينة خنيفرة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا" المستجد 14؛ فيما بلغ عدد الحالات التي تم استبعادها، بعد تحليل مخبري سلبي، 75907 حالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - galenstraat الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:50
بدأت أشك في فيروس كورونا هل هو حقيقة ام عمل مدبر لتغيير النظام العالمي
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-6
2 - تعليق الثلاثاء 18 غشت 2020 - 22:21
انت محق بان تشك اليس من الغريب الضجة الاعلامية على هذا الفيروس الذي نسبة اماتته لا تتجاوز ١% و 90%بدون اعراض
نهيك عن تحليل pcr المستخدم في التشخيص الذي اكد مخترعه الحاصل على جائزة نوبل انه لا يجب استخدامه في اغراض التشخيص لانه ليس دقيق يعني اذا كنت مصابا بالزكام فيمكن ان تكون نتيجته ايجابية دون ذكر التحاليل السريعة ( للتأكد ابحث عن الدكتور راشد بتار)
اليس من الغريب ان تحذف بريطانيا 5000 من وفيات كورونا لانهم اكتشفوا انهم ماتوا لاسباب اخرى !!!
اليس من الغريب ان يجدو لقاحا لكورونا القاتل في اشهر في حين انهم عجزو عن ايجاد لقاح لسيدا او حتى الانفلوانزا الموسيمية التي تقتل 650000 شخص سنويا !!!
انصح كل من قرأ تعليقي ان يبحث عن الدكتور dr vernon colman الطبيب الكاتب العالمي الذي الف 100 كتاب يشرح بالتفصيل كل ما يحدث في العام الان بالتفصيل . و ايضا الدكتور الامريكي dr andrew kaufman
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5
3 - عبد الهادي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 22:44
ءمثال هؤلاء المشككين هم سبب العدوى السريعة التي عصفت بأرواح ما يقارب المليون شخص
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