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جهة فاس تحصي 6 وفيات بـ"كورونا" في يوم واحد

جهة فاس تحصي 6 وفيات بـ"كورونا" في يوم واحد
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 22:07

أودى وباء "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحياة 6 أشخاص بجهة فاس مكناس، في عدد قياسي جديد يخص حالات الوفاة اليومية بالجهة، لترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للوفيات جراء الجائحة على صعيد الجهة إلى 110 حالات وفاة.

ووفق ما أعلنت المديرية الجهوية للصحة، الثلاثاء عند الساعة السادسة مساء، أحصت مدينة فاس، الأكثر تضررا في جهتها من الوباء، 4 وفيات إضافية؛ بينما سُجلت حالة وفاة واحدة جديدة بصفرو وأخرى ببولمان.

وفيما يخص حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، أوردت المديرية الجهوية للصحة أنه تم، خلال الفترة المذكورة، تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالوباء بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 6843 حالة.

وتوزعت الحالات الجديدة للإصابة بالفيروس على فاس بـ81 حالة، ومكناس بـ14 حالة، وبولمان بـ21 حالة، وتاونات بـ6 حالات، وإفران وتازة بحالتين بكل منهما؛ بينما سلمت أقاليم الحاجب ومولاي يعقوب وصفرو من تسجيل أية حالة إصابة جديدة.

أما فيما يتعلق بحالات التعافي من وباء "كوفيد-19"، فقد قفزت الحصيلة الإجمالية بجهة فاس مكناس إلى 5352 حالة؛ وذلك بفضل تماثل 91 مريضا للشفاء التام من الفيروس إبان الفترة المذكورة، حيث عرفت مدينة فاس تعافي 34 حالة، ومكناس 22 حالة، وبولمان 19 حالة، فيما تمكن 15 مريضا من هزم الوباء بتازة، وواحد بإفران.

وأصبح يوجد، وفق البيانات الرسمية، رهن العلاج من الإصابة من فيروس "كورونا" المستجد، بعموم جهة فاس مكناس، ما مجموعه 1381 حالة؛ ضمنها 18 حالة في وضعية حرجة.

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