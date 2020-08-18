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كُتّاب وآراء
تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
أحصت جهة درعة تافيلالت، خلال 24 ساعة، 78 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالعدوى في عموم الجهة، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 1515 حالة.
ووفق المعطيات التي أفادت بها المديرية الجهوية للصحة عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، توزعت الحالات الجديدة المعلنة على الرشيدية بـ38 حالة، وورزازات بـ23 حالة، وميدلت بـ11 حالات، وتنغير بـ6 حالات.
وبلغ عدد حالات الشفاء، في الـ24 ساعة الماضية بجهة درعة تافيلالت، 11 حالة، سجلت 10 منها بإقليم ورزازات، وحالة واحدة بإقليم زاكورة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء بجميع أقاليم الجهة إلى 952 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء.
وبخصوص حالات الوفيات، أشارت المعطيات التي وفرتها المديرية الجهوية للصحة إلى أن إقليم ورزازات سجل في 24 ساعة حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 30 حالة، منها 16 حالة بإقليم ورزازات، و12 حالة بإقليم الرشيدية، وحالتان بإقليم زاكورة.
وتبعا للبيانات الرسمية، يعالج من الفيروس ما مجموعه 441 حالة، تتوزع على إقليم الرشيدية بـ273 حالة، وإقليم ورزازات بـ126 حالة، و48 حالة بإقليم تنغير، و51 حالة بإقليم زاكورو، و41 حالة بإقليم ميدلت، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 55625 حالة في عموم الجهة.