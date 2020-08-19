القضاء يجرد مستشارا من عضوية جماعة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، الثلاثاء، بتجريد المستشار الجماعي خليل بولحسن، الذي تقدم للانتخابات السابقة ضمن لائحة حزب العدالة والتنمية، من عضوية المجلس الجماعي مراكش، ومقاطعة جليز التي يعتبر نائبا أول لرئيسها.

ورفضت المحكمة الحكم بعدم أهلية خليل بولحسن للترشح للانتخابات المقبلة، كما جاء في طلب ملحق بالدعوى التي رفعها ضده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية نيابة عن الكتابة الإقليمية بمراكش.

وجاء هذا الطلاق بعدما صدرت عن بولحسن مواقف عدة عارضت بشكل صريح توجهات حزب العدالة والتنمية وانتقادات لطريقة تدبير المنتخبين والمسؤولين للشأن العام المحلي، ما دفع المستشارين والهيئة المجالية للحزب إلى اتخاذ قرار للتخلص منه.

واتهم حزبُ العدالة والتنمية المستشارَ الجماعي خليل بولحسن باقتراف أخطاء وتجاوزات تنظيمية، من قبيل التصويت ضد قرارات المجلس الجماعي الذي يرأسه محمد العربي بلقايد عن حزب العدالة والتنمية.

وسبق لخليل بولحسن أن أكد مرارا عدم رغبته في البقاء مع فريق العدالة والتنمية بجماعة مراكش ومقاطعة جليز، وضمن الحزب كتنظيم سياسي.