24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:49
|13:36
|17:12
|20:14
|21:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فريق فرنسي يجدد رغبته في ضم رضى الجعايدي
- الأمن يوضّح حقيقة "تخريب طاكسيات" بخريبكة
- برشلونة يعيد الهيكلة بإقالة المدير الرياضي أبيدال
- مقاه ومطاعم تخالف القانون .. و"الشيشة" تتحدى المنع في مرتيل
- انقلاب "بيكوب" يخلف مقتل شخص قرب ميسور
مطالب برلمانية تنشد تعديل مدونة الأسرة لتسهيل زواج وطلاق الجالية (5.00)
"البنتاغون" يوافق على منح القوات المسلحة الملكية مقاتلات نفاثة (2.33)
الترسانة القانونية تنحني أمام انتهاك الحياة الخاصة للأفراد بالمغرب (1.00)
- المغرب يسجل 1245 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (151)
- آخر مغاربة "غوانتانامو" .. 18 سنة من التعذيب والإذلال والظّلم - (67)
- العثماني يبعث لجنة وزارية لتقييم الوضعية الوبائية بمدينة مراكش - (62)
- أثر رجعي يضخ المال في جيوب "ضباط الكهرباء" - (56)
- شيوخ الأحزاب يضغطون لضمان "كوطا" ضمن لائحة وطنية للكفاءات - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ارتفاع الحرارة يصل إلى 47 درجة مائوية بالمغرب
أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية ضمن نشرة خاصة، من "المستوى البرتقالي"، أنه من المرتقب تسجيل طقس حار بعدد من مناطق المغرب ابتداء من غد الخميس إلى غاية يوم الأحد.
ووفقا للمصدر فإن موجة الطقس الحار ستهم عمالات وأقاليم الرشيدية وزاكورة وطاطا وآسا-الزاك، والسمارة وبوجدور ووادي الذهب وتارودانت، حيث ستتراوح درجة الحرارة بين 42 و47 درجة مائوية.
درجات الحرارة ستتراوح خلال هذه الفترة بين 39 و42 درجة في عمالات وأقاليم الفقيه بن صالح وبني ملال وخريبكة، وخنيفرة وقلعة السراغنة وتازة، وتاونات وفجيج وبولمان، وكرسيف وجرادة وفاس ومولاي يعقوب.
النشرة الخاصة ذكرت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أيضا، خلال يومي السبت والأحد، عمالات وأقاليم أكادير إداوتنان وانزكان أيت ملول وتزنيت، وسيدي إفني وكلميم وطانطان، والصويرة (الداخل) ومراكش والرحامنة، وسطات واليوسفية، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 40 و44 درجة.