ارتفاع الحرارة يصل إلى 47 درجة مائوية بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية ضمن نشرة خاصة، من "المستوى البرتقالي"، أنه من المرتقب تسجيل طقس حار بعدد من مناطق المغرب ابتداء من غد الخميس إلى غاية يوم الأحد.

ووفقا للمصدر فإن موجة الطقس الحار ستهم عمالات وأقاليم الرشيدية وزاكورة وطاطا وآسا-الزاك، والسمارة وبوجدور ووادي الذهب وتارودانت، حيث ستتراوح درجة الحرارة بين 42 و47 درجة مائوية.

درجات الحرارة ستتراوح خلال هذه الفترة بين 39 و42 درجة في عمالات وأقاليم الفقيه بن صالح وبني ملال وخريبكة، وخنيفرة وقلعة السراغنة وتازة، وتاونات وفجيج وبولمان، وكرسيف وجرادة وفاس ومولاي يعقوب.

النشرة الخاصة ذكرت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أيضا، خلال يومي السبت والأحد، عمالات وأقاليم أكادير إداوتنان وانزكان أيت ملول وتزنيت، وسيدي إفني وكلميم وطانطان، والصويرة (الداخل) ومراكش والرحامنة، وسطات واليوسفية، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 40 و44 درجة.