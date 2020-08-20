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كُتّاب وآراء
سلطات البيضاء توسع حملاتها ضد الباعة الجائلين
كثفت سلطات مدينة الدار البيضاء من حملاتها لمحاصرة اتساع نشاط الباعة الجائلين والأسواق العشوائية داخل الأحياء الشعبية، رغبة في منع ظهور أي بؤر جديدة قد تتسبب في تفشي فيروس كورونا وسط ساكنة العاصمة الاقتصادية.
وباتت العديد من الأسواق العشوائية تنتشر في مختلف أرجاء الدار البيضاء خلال السنوات الأخيرة، لكن الأزمة الوبائية عجّلت بهدم العشرات منها في فترة "الطوارئ الصحية"، لا سيما تلك التي تنشط في ترويج الخضر والأسماك واللحوم، غير أن بعض الفعاليات نبّهت إلى استمرار أخرى في أنشطتها مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي في المدينة.
وقامت السلطات الترابية المحلية بشن حملات واسعة بمناطق درب السلطان وسباتة وسيدي مومن وعين السبع والبرنوصي، إلى جانب مناطق الألفة والحي الحسني.
وتعمل سلطات درب السلطان على محاصرة نشاط الباعة الجائلين، حيث تعتبر هذه المنطقة من أبرز الأماكن التي تستقطب نشاط هذه الفئة من التجار في الأيام العادية.
وتشير المعطيات الصادرة عن التنظيمات المهنية إلى أن عدد الباعة المتجولين في الدار البيضاء، على مستوى كراج علال الحفاري، يبلغ حوالي 30 ألف بائع متجول قار، ويتجاوز عددهم يومي الأربعاء والسبت من الأسبوع 70 ألفا.
وتأتي هذه الحملات مباشرة بعد عودة مجموعة من تجار الأسواق العشوائية إلى ممارسة أنشطتهم التجارية عقب تخفيف القيود الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
le nombre de morts avec covid 19 reste le plus faible au monde plus faible qu'une grippe normale . le bilan des décès covid depuis le debut à ce jour est le bilan d une demi journée en france de la 1ere vague. . nous restons un pays ou probablement comme la Suède nous aurons une immunité globale avce un taux de mortalité très faible .
المقاربة الامنية دون ادماج لهذه الفئة وصون كرامتها سيؤدي لامحالة الى بروز ظواهر أخرى نحن في غنى عنها.
يمكن اعتماد الاسواق الاسبوعية كحل ناجع التجأت اليه كافة دول العالم.