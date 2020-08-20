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سلطات البيضاء توسع حملاتها ضد الباعة الجائلين

سلطات البيضاء توسع حملاتها ضد الباعة الجائلين
هسبريس – محمد لديب
الخميس 20 غشت 2020 - 10:25

كثفت سلطات مدينة الدار البيضاء من حملاتها لمحاصرة اتساع نشاط الباعة الجائلين والأسواق العشوائية داخل الأحياء الشعبية، رغبة في منع ظهور أي بؤر جديدة قد تتسبب في تفشي فيروس كورونا وسط ساكنة العاصمة الاقتصادية.

وباتت العديد من الأسواق العشوائية تنتشر في مختلف أرجاء الدار البيضاء خلال السنوات الأخيرة، لكن الأزمة الوبائية عجّلت بهدم العشرات منها في فترة "الطوارئ الصحية"، لا سيما تلك التي تنشط في ترويج الخضر والأسماك واللحوم، غير أن بعض الفعاليات نبّهت إلى استمرار أخرى في أنشطتها مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي في المدينة.

وقامت السلطات الترابية المحلية بشن حملات واسعة بمناطق درب السلطان وسباتة وسيدي مومن وعين السبع والبرنوصي، إلى جانب مناطق الألفة والحي الحسني.

وتعمل سلطات درب السلطان على محاصرة نشاط الباعة الجائلين، حيث تعتبر هذه المنطقة من أبرز الأماكن التي تستقطب نشاط هذه الفئة من التجار في الأيام العادية.

وتشير المعطيات الصادرة عن التنظيمات المهنية إلى أن عدد الباعة المتجولين في الدار البيضاء، على مستوى كراج علال الحفاري، يبلغ حوالي 30 ألف بائع متجول قار، ويتجاوز عددهم يومي الأربعاء والسبت من الأسبوع 70 ألفا.

وتأتي هذه الحملات مباشرة بعد عودة مجموعة من تجار الأسواق العشوائية إلى ممارسة أنشطتهم التجارية عقب تخفيف القيود الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - رأي الخميس 20 غشت 2020 - 10:37
بعيدا عن العاطفة ،يجب القضاء على هذه الظاهرة في كل المدن
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5
2 - النقد الذاتي الخميس 20 غشت 2020 - 10:41
السبب الاول وراء انتشار أولئك الباعة على ارصفة الشوارع والازقة هو المخطط الفاشل الذي نهجته الولاية مند سنين باحداث تجمعات سكنية سمية اقتصادية جلبت إليها أناس فقراء من مدن أخرى لا حرف ولا مهن لهم فكانت النتيجة التي نراها في كل الأحياء كراريس وبغال وحمير وكلاب وتريبورتورات.. فصارت العاصمة الاقتصادية مثل قرية كبيرة
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11
3 - sam الخميس 20 غشت 2020 - 10:48
démesurées sont les mesures prisent par le ministre de l'intérieur .mouvement de panique = des directives et ordonnances à la va vite avec des conséquences gravissimes sur l économie et la stabilité. un peu de sang froid pour faire un bilan
le nombre de morts avec covid 19 reste le plus faible au monde plus faible qu'une grippe normale . le bilan des décès covid depuis le debut à ce jour est le bilan d une demi journée en france de la 1ere vague. . nous restons un pays ou probablement comme la Suède nous aurons une immunité globale avce un taux de mortalité très faible .
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4 - الهواري الخميس 20 غشت 2020 - 10:50
التراخي و عدم إعطاء موضوع التجارة و المهن العشوائية أهمية من حيث خطورتها على الاقتصاد الوطني نتيجته الفوضى و اليأس في نفوس كل من له حس وطني. فهل الدول المتقدمة تسمح للقطاعات الغير مهيكلة بالتطوير كما هو حاصل في بلدنا مقابل بعض الاتاوات يحصل عليها بعض من وكل لهم محاربة هذا الصنف من العشوائيين. يجب التفكير بجدية في الموضوع و الا الكل سيتعامل بالعشواءية دون حسيب و لا رقيب. لكن فعلا السياسة المريضة للبعض لاستقطاب الأصوات في الانتخابات ساهمت بكتير في تفشي هذه الظاهرة. ليتضح جليا ان الطبقة السياسية من ادناها إلى أقصاها ما زادت البلد الا تدهورا و انزلاقا نحو الفراغ. فحداري فهذا لا يبشر بخير مع اتساع الهوة بين الطبقات الغني يزداد غنى و سواه يزداد تعاسة و بالاخص في ضل هذه الحكومة المشؤومة و بنكيران الحلايقي بعلم لما يحدث في البلاد. قبح الله كل من سعى و ساهم في هذه الأزمات من قريب أو من بعيد.
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5 - خالد الخميس 20 غشت 2020 - 10:58
هذه المقاربة التي تنتهجها الدولة مع هؤلاء الباعة المتجولين تنم عن تخبط في إشكالية محاربة هذه الظاهرة،مند الإستقلال هناك إشكاليتين سكت عنهما المخزن بنوايا حسنة أو مبيتة، استغلال الملك العمومي والسكن العشوائي،ولن تستطيع أية حكومة أو جماعات محلية أو مسؤول مهما كانت إرادته أن يحل معضلة اجتماعية تجدرت في بلادنا إلا بتحالف الكل والبداية تبدأ بالتعليم وتأطير المواطن ومحو الفوارق الطبقية وتمتيع جميع الجهات بأسباب العيش الكريم
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6 - الوطنية الخميس 20 غشت 2020 - 11:02
الباعة المتجولون يكونون من أصحاب الدكاكين الذين يوزعون بضاعتهم على الشباب العاطل لبيعها تهربا من الضرائب التي يؤدونها فلا دولة في العالم يوجد عندها هذا الكم من الباعة المتجولين الذين يتركون وراءهم الازبال ويبيعون بنفس اثمان الحانوت
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7 - مختصر مفيد ! الخميس 20 غشت 2020 - 11:10
المغاربة سواسية في دفع الضرائب والرسوم ، ممنوع احتﻻل الطريق العام ، الصرامة ضد المخالفين !!! انتهى زمن الفوضى ..
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8 - حسن الخميس 20 غشت 2020 - 11:12
لو كانت هذه الحملات لمحاصرة الفساد و ناهبي أموال الشعب و محاصرة تبدير المال العام و الامتيازات الريعية و تقاعد الوزراء و النوام لما وجدنا هؤلاء الباعة المتجولون .ملايين من المواطنين عاطلون قصرا عن العمل.l état ne s attaque qu aux pauvres
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9 - kimos الخميس 20 غشت 2020 - 11:18
اعود لاقول ان المقاربة الامنية وحدها غير كافية. يجب اشراك المجتمع المدني لحل هذه المعضلة. هي آفة عمرت سنين وأسبابها معروفة منها ما هو سياسي ومنها ما اجتماعي وثقافي.
المقاربة الامنية دون ادماج لهذه الفئة وصون كرامتها سيؤدي لامحالة الى بروز ظواهر أخرى نحن في غنى عنها.
يمكن اعتماد الاسواق الاسبوعية كحل ناجع التجأت اليه كافة دول العالم.
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