24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4913:3617:1120:1321:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عاصمة فواكه البحر (5.00)

  2. تونس تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" (5.00)

  3. رصيف الصحافة: مستشفى جديد بقاعدة بنجرير لعلاج مرضى "كورونا" (5.00)

  4. "البنتاغون" يوافق على منح القوات المسلحة الملكية مقاتلات نفاثة (3.20)

  5. "أوطم" يحذر من "مقامرة بحياة الطلاب الجامعيين" (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | إقبال كبير على حملة للتبرع بالدم في مدينة ميدلت

إقبال كبير على حملة للتبرع بالدم في مدينة ميدلت

إقبال كبير على حملة للتبرع بالدم في مدينة ميدلت
محمد ايت حساين
الخميس 20 غشت 2020 - 09:45

نظّم المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة درعة تافيلالت، الأربعاء، حملة للتبرع بالدم بمدينة ميدلت، بتعاون مع المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بالمدينة ذاتها؛ وهي الحملة التي لقيت تجاوبا كبيرا من مختلف المسؤولين وعموم المواطنين.

وحسب المنظمين لهذه الحملة، فإن "هذه المبادرة الإنسانية تندرج في إطار المساهمة في تعزيز مخزون مركز تحاقن الدم بجهة درعة تافيلالت، خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، موضحين أن "الحملة تسعى إلى ترسيخ ثقافة التضامن، وزيادة الوعي حول دور التبرع بالدم لسد الحاجة المتزايدة للمرضى المحتاجين".

وشارك في هذه الحملة، التي حضرها عامل إقليم ميدلت والكاتب العام للعمالة، رجال السلطة وموظفو الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وموظفون بعمالة إقليم ميدلت وعموم المواطنين بمدينة ميدلت.

وقال مصدر مسؤول إن هذه الحملة تهدف إلى نشر ثقافة العطاء الإنساني والمساهمة في تقليص العجز الذي يسجله المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرشيدية في هذه الفترة، مضيفا "الحملة ستمكن من إنقاذ المرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى هذه المادة الحيوية"، بتعبيره.

وشكر المتحدث عينه المشاركين في هذه الحملة الإنسانية، مشيرا إلى أن حملة مماثلة ستنظم بمدينة الريش، الخميس، داعيا المواطنين إلى الالتحاق بها بكثافة والتبرع بالدم، لافتا إلى أن المتبرع بالدم يمكن أن يحصل على نتيجة التحاليل ونوع الدم فيما بعد بالمجان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.