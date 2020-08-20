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كُتّاب وآراء
سبتة المحتلة تسجّل 8 إصابات جديدة بـ"كورونا"
يواصل عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد ارتفاعه بثغر سبتة المحتل، بالغا 34 حالة نشطة، عقب تسجيل 8 حالات جديدة مؤكدة إصابتها بالفيروس التاجي، الأربعاء، تمثل مختلف الفئات العمرية، وفق ما أعلنت عنه السلطات الصحية بالمدينة.
واستنادا إلى تقرير لفرع المعهد الوطني للإدارة الصحية بسبتة، فإن جميع الحالات النشطة بالمدينة تم إخضاعها للعزل الصحي المنزلي، مشيرا إلى تماثل مصاب واحد بـ"كوفيد-19" للشفاء من المرض، منذ عاد للانتشار بالمدينة السليبة.
وبهذه الحصيلة التراكمية، ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 260 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة؛ من ضمنها 222 حالة تماثلت للشفاء من المرض، فيما بلغ مجموع الوفيات 4 حالات.