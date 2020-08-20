24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4913:3617:1120:1321:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عاصمة فواكه البحر (5.00)

  2. رصيف الصحافة: مستشفى جديد بقاعدة بنجرير لعلاج مرضى "كورونا" (5.00)

  3. الترسانة القانونية تنحني أمام انتهاك الحياة الخاصة للأفراد بالمغرب (3.00)

  4. "البنتاغون" يوافق على منح القوات المسلحة الملكية مقاتلات نفاثة (3.00)

  5. "أوطم" يحذر من "مقامرة بحياة الطلاب الجامعيين" (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | سبتة المحتلة تسجّل 8 إصابات جديدة بـ"كورونا"

سبتة المحتلة تسجّل 8 إصابات جديدة بـ"كورونا"

سبتة المحتلة تسجّل 8 إصابات جديدة بـ"كورونا"
جمال سماحي من تطوان
الخميس 20 غشت 2020 - 00:21

يواصل عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد ارتفاعه بثغر سبتة المحتل، بالغا 34 حالة نشطة، عقب تسجيل 8 حالات جديدة مؤكدة إصابتها بالفيروس التاجي، الأربعاء، تمثل مختلف الفئات العمرية، وفق ما أعلنت عنه السلطات الصحية بالمدينة.

واستنادا إلى تقرير لفرع المعهد الوطني للإدارة الصحية بسبتة، فإن جميع الحالات النشطة بالمدينة تم إخضاعها للعزل الصحي المنزلي، مشيرا إلى تماثل مصاب واحد بـ"كوفيد-19" للشفاء من المرض، منذ عاد للانتشار بالمدينة السليبة.

وبهذه الحصيلة التراكمية، ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 260 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة؛ من ضمنها 222 حالة تماثلت للشفاء من المرض، فيما بلغ مجموع الوفيات 4 حالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.