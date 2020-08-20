سلطات تادلة توزع الكمامات وتتفقد مرضى بالمنازل

حميد رزقي من بني ملال

نظمت السلطة المحلية بمدينة قصبة تادلة، بمعية لجنة مختلطة تتكون من الأمن الوطني وأطر المركز الصحي الحضري ومصلحة حفظ الصحة بالجماعة وفعاليات مدنية بالإضافة إلى المجلس الجماعي، يومي الاثنين والثلاثاء، قافلة تحسيسية بمختلف الأحياء والشوارع بالمدينة.

وفي السياق ذاته، قامت المصالح ذاتها بزيارات تفقدية إلى منازل الأشخاص المصابين بوباء "كورونا" المستجد الذين يتلقون العلاج داخل منازلهم قصد الاطمئنان على أحوالهم الصحية وتسليمهم كمية من الكمامات التي تم التوصل بها من الولاية لاستعمالها داخل منازلهم لحماية أسرهم من عدوى الجائحة.

وشكلت الزيارة، التي تأتي في إطار التدابير الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار وباء "كوفيدـ 19" وتنفيذا لتعليمات والي جهة بني ملال خنيفرة، مناسبة للمصالح المعنية لتقديم نصائح طبية إلى الأسر المعنية وتحذيرها من الاختلاط مع التشديد على بعض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكيفية التعامل مع النفايات المنزلية للأسر المصابة والتي سيتكلف بها مكتب حفظ الصحة الجماعي.

وفي تصريح لهسبريس، أوضح مصطفى العثماني، رئيس خلية التواصل والتحسيس وعضو اللجنة المحلية لتتبع الحالة الوبائية بمدينة قصبة تادلة، أن السلطات المختصة غيّرت من إستراتيجيتها في الحد من انتشار الوباء خاصة في فترة ما بعد العيد، بعدما عرفت الحالة الوبائية ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا".

وأكد العثماني على أهمية حملات التوعية التي تقوم بها السلطات المختصة والمجتمع المدني بشكل يومي بشوارع وأزقة المدينة، سواء من خلال تثبيت خيّام قارة بأهم النقط والشوارع الإستراتيجية أو عبر اللجوء إلى مخاطبة المواطنين باللغتين العربية والأمازيغية؛ بهدف التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء والالتزام بشروط الوقاية والنظافة واحترام مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي.