24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4913:3617:1120:1321:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عاصمة فواكه البحر (5.00)

  2. تونس تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" (5.00)

  3. رصيف الصحافة: مستشفى جديد بقاعدة بنجرير لعلاج مرضى "كورونا" (5.00)

  4. "البنتاغون" يوافق على منح القوات المسلحة الملكية مقاتلات نفاثة (3.20)

  5. "أوطم" يحذر من "مقامرة بحياة الطلاب الجامعيين" (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | سلطات تادلة توزع الكمامات وتتفقد مرضى بالمنازل

سلطات تادلة توزع الكمامات وتتفقد مرضى بالمنازل

سلطات تادلة توزع الكمامات وتتفقد مرضى بالمنازل
حميد رزقي من بني ملال
الخميس 20 غشت 2020 - 08:46

نظمت السلطة المحلية بمدينة قصبة تادلة، بمعية لجنة مختلطة تتكون من الأمن الوطني وأطر المركز الصحي الحضري ومصلحة حفظ الصحة بالجماعة وفعاليات مدنية بالإضافة إلى المجلس الجماعي، يومي الاثنين والثلاثاء، قافلة تحسيسية بمختلف الأحياء والشوارع بالمدينة.

وفي السياق ذاته، قامت المصالح ذاتها بزيارات تفقدية إلى منازل الأشخاص المصابين بوباء "كورونا" المستجد الذين يتلقون العلاج داخل منازلهم قصد الاطمئنان على أحوالهم الصحية وتسليمهم كمية من الكمامات التي تم التوصل بها من الولاية لاستعمالها داخل منازلهم لحماية أسرهم من عدوى الجائحة.

وشكلت الزيارة، التي تأتي في إطار التدابير الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار وباء "كوفيدـ 19" وتنفيذا لتعليمات والي جهة بني ملال خنيفرة، مناسبة للمصالح المعنية لتقديم نصائح طبية إلى الأسر المعنية وتحذيرها من الاختلاط مع التشديد على بعض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكيفية التعامل مع النفايات المنزلية للأسر المصابة والتي سيتكلف بها مكتب حفظ الصحة الجماعي.

وفي تصريح لهسبريس، أوضح مصطفى العثماني، رئيس خلية التواصل والتحسيس وعضو اللجنة المحلية لتتبع الحالة الوبائية بمدينة قصبة تادلة، أن السلطات المختصة غيّرت من إستراتيجيتها في الحد من انتشار الوباء خاصة في فترة ما بعد العيد، بعدما عرفت الحالة الوبائية ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا".

وأكد العثماني على أهمية حملات التوعية التي تقوم بها السلطات المختصة والمجتمع المدني بشكل يومي بشوارع وأزقة المدينة، سواء من خلال تثبيت خيّام قارة بأهم النقط والشوارع الإستراتيجية أو عبر اللجوء إلى مخاطبة المواطنين باللغتين العربية والأمازيغية؛ بهدف التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء والالتزام بشروط الوقاية والنظافة واحترام مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.