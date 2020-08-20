24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:16
|06:49
|13:36
|17:11
|20:13
|21:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "كائنات انتخابية" تشعل الصراع بين الأحزاب قبل استحقاقات 2021
- تعيينات اللجان الجهوية بالصحراء
- منطق الصراع والعودة بعد كل أزمة...
- لا يتعلمون ولا يعتبرون ولا يعتذرون!
- "عطر الانتظار" .. رواية تكشف الأمل عند العطالة
رصيف الصحافة: مستشفى جديد بقاعدة بنجرير لعلاج مرضى "كورونا" (5.00)
"البنتاغون" يوافق على منح القوات المسلحة الملكية مقاتلات نفاثة (3.20)
- المغرب يسجل 1510 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (136)
- "البنتاغون" يوافق على منح القوات المسلحة الملكية مقاتلات نفاثة - (109)
- تفاصيل تعيين أوجار رئيسا لبعثة أممية لتقصي الحقائق في ليبيا - (95)
- أثر رجعي يضخ المال في جيوب "ضباط الكهرباء" - (60)
- "كوفيد مراكش" يثير شكوك المغاربة بشأن القدرة على محاصرة الوباء - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سلطات تادلة توزع الكمامات وتتفقد مرضى بالمنازل
نظمت السلطة المحلية بمدينة قصبة تادلة، بمعية لجنة مختلطة تتكون من الأمن الوطني وأطر المركز الصحي الحضري ومصلحة حفظ الصحة بالجماعة وفعاليات مدنية بالإضافة إلى المجلس الجماعي، يومي الاثنين والثلاثاء، قافلة تحسيسية بمختلف الأحياء والشوارع بالمدينة.
وفي السياق ذاته، قامت المصالح ذاتها بزيارات تفقدية إلى منازل الأشخاص المصابين بوباء "كورونا" المستجد الذين يتلقون العلاج داخل منازلهم قصد الاطمئنان على أحوالهم الصحية وتسليمهم كمية من الكمامات التي تم التوصل بها من الولاية لاستعمالها داخل منازلهم لحماية أسرهم من عدوى الجائحة.
وشكلت الزيارة، التي تأتي في إطار التدابير الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار وباء "كوفيدـ 19" وتنفيذا لتعليمات والي جهة بني ملال خنيفرة، مناسبة للمصالح المعنية لتقديم نصائح طبية إلى الأسر المعنية وتحذيرها من الاختلاط مع التشديد على بعض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكيفية التعامل مع النفايات المنزلية للأسر المصابة والتي سيتكلف بها مكتب حفظ الصحة الجماعي.
وفي تصريح لهسبريس، أوضح مصطفى العثماني، رئيس خلية التواصل والتحسيس وعضو اللجنة المحلية لتتبع الحالة الوبائية بمدينة قصبة تادلة، أن السلطات المختصة غيّرت من إستراتيجيتها في الحد من انتشار الوباء خاصة في فترة ما بعد العيد، بعدما عرفت الحالة الوبائية ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا".
وأكد العثماني على أهمية حملات التوعية التي تقوم بها السلطات المختصة والمجتمع المدني بشكل يومي بشوارع وأزقة المدينة، سواء من خلال تثبيت خيّام قارة بأهم النقط والشوارع الإستراتيجية أو عبر اللجوء إلى مخاطبة المواطنين باللغتين العربية والأمازيغية؛ بهدف التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء والالتزام بشروط الوقاية والنظافة واحترام مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي.