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كُتّاب وآراء
حصيلة الجائحة تلامس 7 آلاف إصابة بجهة فاس
بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس "كورونا" بجهة فاس مكناس 6990 حالة مؤكدة بعد أن أحصت الجهة، خلال 24 ساعة، 147 حالة جديدة.
وفي حصيلتها اليومية، أفادت المديرية الجهوية للصحة، عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء، بأن حالات الإصابة المعلنة، التي تم رصد معظمها في إطار تتبع المخالطين والبؤر المختلفة، توزعت على فاس بـ91 حالة، ومكناس بـ27 حالة، وصفرو بـ14 حالة، وبولمان بـ6 حالات، وتاونات بـ5 حالات، وتازة بـ4 حالات، بينما سلمت أقاليم الحاجب ومولاي يعقوب وإفران من تسجيل أية حالة جديدة.
وأعلنت المديرية ذاتها أن حصيلة الوفيات بالجهة بلغت، منذ بداية تفشي الجائحة وإلى غاية مساء اليوم الأربعاء، 114 حالة وفاة؛ وذلك بعد أن تمكن الفيروس من الفتك بـ4 حالات إضافية، تتوزع على فاس بوفاتين، وصفرو بحالة واحدة، ومكناس بحالة مماثلة.
وبخصوص حالات التعافي، تم إعلان شفاء 216 مريضا من "كوفيد-19" خلال الفترة المذكورة، يتوزعون على مكناس بـ92 حالة، وفاس بـ82 حالة، وتازة بـ17 حالة، وصفرو بـ14 حالة، وإفران بـ9 حالات، وتاونات بحالتين.
وأصبح يوجد رهن العلاج من الإصابة بمرض "كوفيد-19"، وفقا للمعطيات الرسمية، ما مجموعه 1308 حالات نشطة تخص جهة فاس مكناس عموما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
لا عناية تذكر بالحدائق
لا عناية تذكر بالأرصفة و نحن التجار نعاني من حفر بالأبواب و أزبال متراكمة و متسكعون ينامون و بائعو بالأرصفة و لا أحد يبالي بنا
المتسكعون أصبحوا بالعشرات بل بالمئات بطبيعة الحال لا كمامة لهم و هم شافاهم الله و لطف بعم مصدر عدوى لعدم اعتناء السلطات الصحية بهم
انزلوا لشارع محمد الخامس و جميع الأزقة المتصلة به و حول السوق بالشارع المذكور و المل ....أوساخ
زائرو المدينة و سكانها القدامى يبكون لحال فاس التي تنهار و تنهار بدون أدنى إنقاذ
سمعنا العجب العجاب في حملة انتخابية شرسة و تحرير فاس من .....و بظون أن أسمي الأشياء لم نر إلا الكذب و الكاذبون
ملخصه : حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل و اللهم الطف بنا في مدينة منكوبة و في سائر وطننا .